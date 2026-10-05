Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdi

·25·Texno
Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy smartfonlarining faol foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdi, bu esa har yettinchi insonga to'g'ri keladi.
  • Keng narx siyosati va modellarning xilma-xilligi, jumladan, 150 dollarlik Galaxy A seriyasidan 2400 dollarlik buklanuvchi flagmanlargacha bo'lgan qurilmalar kompaniyaga bunday ulkan auditoriyani qamrab olishga yordam berdi.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining mobil qurilmalari auditoriyasi haqidagi global statistika maʼlumotlarini oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bugungi kunda butun dunyo boʻylab Samsung Galaxy turkumidagi smartfonlardan foydalanuvchilar soni taxminan 1,2 milliard kishini tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich Yer yuzidagi har yettinchi inson koreys brendi qurilmasidan foydalanishini anglatadi va kompaniyaning jahon bozoridagi oʻrnini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur statistika Samsung kompaniyasining Yaponiya boʻlimi tomonidan eʼlon qilingan maxsus videorolikda keltirib oʻtilgan. Taʼkidlash joizki, gap ayniqsa Galaxy qurilmalarining faol foydalanuvchilari haqida bormoqda, yaʼni bu koʻrsatkich tarix mobaynida sotilgan umumiy smartfonlar sonini emas, balki real foydalanuvchilar qamrovini aks ettiradi. Ushbu ulkan koʻrsatkich texnologik bozor miqyosida global ekotizimning naqadar kengayib ketganini koʻrsatadi.

Keng narx siyosati va modellarning xilma-xilligi

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, bunday ulkan auditoriyani qamrab olishga erishishning asosiy sabablaridan biri bu — keng model qatoridir. Samsung deyarli barcha narx kategoriyalarida smartfonlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan. Boshlangʻich narxi 150 dollar atrofida boʻlgan hamyonbop Galaxy A turkumidagi qurilmalardan tortib, narxi ayrim konfiguratsiyalarda 2400 dollarga yetadigan ilgʻor buklanuvchi flagmanlargacha boʻlgan oraliq xaridorlarning barcha qatlamini qamrab olish imkonini beradi.

Bunday strategiya tufayli har bir xaridor oʻz moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mos keladigan gadjetni tanlay oladi. Bu esa kompaniyaga nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan bozorlarda ham oʻz mavqeini mustahkamlash va foydalanuvchilar bazasini barqaror ravishda kengaytirib borish imkonini taqdim etmoqda.

Tarixiy yoʻl va kelajak istiqbollari

Samsung brendining Android operatsion tizimiga asoslangan smartfonlar tarixi uzoq 2009-yilda taqdim etilgan Galaxy GT-I7500 modeli bilan boshlangan edi. Oradan oʻtgan 17 yil davomida Galaxy oilasi oddiygina bir nechta modellardan iborat qatordan ulkan global ekotizimga aylandi va bugunga kelib bir milliardlik foydalanuvchilar marrasini zabt etdi.

Bugungi kunda Samsung mobil bozoridagi yetakchiligini saqlab qolish uchun innovatsiyalarga, xususan, sunʼiy intellekt texnologiyalari integratsiyasiga va buklanuvchi ekranlar sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. 1,2 milliardlik auditoriya kompaniyaga kelgusida yangi xizmatlar va dasturiy taʼminot ekotizimlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.

SamsungGalaxySmartfonlarAndroidTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildiSamsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildi7 sentabr 18:57iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiiQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiBugun 14:58Samsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinSamsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinBugun 01:56Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi3 oktabr 19:26Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdiYevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdi2 oktabr 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...