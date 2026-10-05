Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy smartfonlarining faol foydalanuvchilari soni 1,2 milliard nafarga yetdi, bu esa har yettinchi insonga to'g'ri keladi.
- Keng narx siyosati va modellarning xilma-xilligi, jumladan, 150 dollarlik Galaxy A seriyasidan 2400 dollarlik buklanuvchi flagmanlargacha bo'lgan qurilmalar kompaniyaga bunday ulkan auditoriyani qamrab olishga yordam berdi.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining mobil qurilmalari auditoriyasi haqidagi global statistika maʼlumotlarini oshkor qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bugungi kunda butun dunyo boʻylab Samsung Galaxy turkumidagi smartfonlardan foydalanuvchilar soni taxminan 1,2 milliard kishini tashkil etmoqda. Bu koʻrsatkich Yer yuzidagi har yettinchi inson koreys brendi qurilmasidan foydalanishini anglatadi va kompaniyaning jahon bozoridagi oʻrnini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur statistika Samsung kompaniyasining Yaponiya boʻlimi tomonidan eʼlon qilingan maxsus videorolikda keltirib oʻtilgan. Taʼkidlash joizki, gap ayniqsa Galaxy qurilmalarining faol foydalanuvchilari haqida bormoqda, yaʼni bu koʻrsatkich tarix mobaynida sotilgan umumiy smartfonlar sonini emas, balki real foydalanuvchilar qamrovini aks ettiradi. Ushbu ulkan koʻrsatkich texnologik bozor miqyosida global ekotizimning naqadar kengayib ketganini koʻrsatadi.
Keng narx siyosati va modellarning xilma-xilligiKompaniya vakillarining tushuntirishicha, bunday ulkan auditoriyani qamrab olishga erishishning asosiy sabablaridan biri bu — keng model qatoridir. Samsung deyarli barcha narx kategoriyalarida smartfonlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan. Boshlangʻich narxi 150 dollar atrofida boʻlgan hamyonbop Galaxy A turkumidagi qurilmalardan tortib, narxi ayrim konfiguratsiyalarda 2400 dollarga yetadigan ilgʻor buklanuvchi flagmanlargacha boʻlgan oraliq xaridorlarning barcha qatlamini qamrab olish imkonini beradi.
Bunday strategiya tufayli har bir xaridor oʻz moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mos keladigan gadjetni tanlay oladi. Bu esa kompaniyaga nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan bozorlarda ham oʻz mavqeini mustahkamlash va foydalanuvchilar bazasini barqaror ravishda kengaytirib borish imkonini taqdim etmoqda.
Tarixiy yoʻl va kelajak istiqbollariSamsung brendining Android operatsion tizimiga asoslangan smartfonlar tarixi uzoq 2009-yilda taqdim etilgan Galaxy GT-I7500 modeli bilan boshlangan edi. Oradan oʻtgan 17 yil davomida Galaxy oilasi oddiygina bir nechta modellardan iborat qatordan ulkan global ekotizimga aylandi va bugunga kelib bir milliardlik foydalanuvchilar marrasini zabt etdi.
Bugungi kunda Samsung mobil bozoridagi yetakchiligini saqlab qolish uchun innovatsiyalarga, xususan, sunʼiy intellekt texnologiyalari integratsiyasiga va buklanuvchi ekranlar sifatini oshirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. 1,2 milliardlik auditoriya kompaniyaga kelgusida yangi xizmatlar va dasturiy taʼminot ekotizimlarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi.
Izohlar 0
…