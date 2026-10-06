Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanining ranglar palitrasi oshkor etildi

·44·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanining ranglar palitrasi oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni kamida beshta rang variantida, jumladan, Violet, Black, Blue, Light Pink va White ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Yangi modelda avvalgi avlodlardagi Cobalt Violet rangi o‘rniga Light Pink rangi qo‘shilishi kompaniyaning ranglar palitrasida o‘zgarishlar qilayotganidan dalolat beradi.
  • Bu o‘zgarishlar Samsungning flagmanlarida mayinroq va turlicha tuslarga eʼtibor qaratishini ko‘rsatadi.

Samsung kompaniyasi kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagmani — Galaxy S27 Ultra smartfonining ranglar gammasi borasida ilk maʼlumotlar paydo boʻldi. ixbt.com nashrining taniqli insayder @UniverseIce maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, boʻlajak qurilma kamida besh xil rang variantida boz chiqariladi va bu foydalanuvchilarga yanada kengroq tanlov imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, smartfon uchun tayyorlanayotgan ranglar qatoriga Violet (binafsharang) tusidagi yangi versiya ham qoʻshilgan. Bungacha tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarda esa Black, Blue, Light Pink va White kabi asosiy ranglar mavjudligi aytib oʻtilgan edi. Ushbu ranglar palitrasi kompaniya oʻz flagmanlari dizayniga yondashuvini biroz oʻzgartirayotganidan dalolat beradi.

Ranglar gammasidagi oʻzgarishlar

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Samsung joriy avlod modellari bilan solishtirganda ranglar tartibida qator oʻzgarishlarni amalga oshiradi. Xususan, Galaxy S26 Ultra flagmanida faol qoʻllanilgan yorqin Cobalt Violet rangi oʻrnini yangi liniyada Light Pink (ochiq pushti) egallashi kutilmoqda. Bu esa kompaniya kelgusi qurilmalarda yanada mayinroq va turlicha tuslarga eʼtibor qaratishini koʻrsatadi.

Smartfon bozorida ranglar xilma-xilligi xaridorlar uchun har doim muhim omillardan biri boʻlib kelgan. Ayniqsa, Galaxy S kabi premium segmentdagi qurilmalarda dizayn va korpus tuslari foydalanuvchining oʻziga xosligini koʻrsatishda katta rol oʻynaydi. Shu boisdan ham janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi har yili ranglar palitrasini yangilab borishga harakat qiladi.

Hozirgi vaqtda texnologiya olamida ushbu flagmon atrofidagi muhokamalar qizgʻin davom etmoqda. Garchi rasmiy taqdimotga hali oylar bor boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlari qurilmaning tashqi koʻrinishi borasida dastlabki taassurotni shakllantirishga imkon bermoqda. Samsung muxlislari esa har yili yangi avlod taqdimotini katta qiziqish bilan kutishadi.

Eslatib oʻtamiz, ixbt.com taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonining rasmiy taqdimoti 2027-yilda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ungacha kompaniya tomonidan boshqa texnik xususiyatlar va imkoniyatlar boʻyicha ham qoʻshimcha maʼlumotlar oshkor etilishi taxmin qilinmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarInsayderlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani qanday ranglarda chiqarilishi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani qanday ranglarda chiqarilishi maʼlum boʻldiBugun 01:28Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin31 avgust 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...