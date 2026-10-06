Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanining ranglar palitrasi oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni kamida beshta rang variantida, jumladan, Violet, Black, Blue, Light Pink va White ranglarida taqdim etilishi kutilmoqda.
- Yangi modelda avvalgi avlodlardagi Cobalt Violet rangi o‘rniga Light Pink rangi qo‘shilishi kompaniyaning ranglar palitrasida o‘zgarishlar qilayotganidan dalolat beradi.
- Bu o‘zgarishlar Samsungning flagmanlarida mayinroq va turlicha tuslarga eʼtibor qaratishini ko‘rsatadi.
Samsung kompaniyasi kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod flagmani — Galaxy S27 Ultra smartfonining ranglar gammasi borasida ilk maʼlumotlar paydo boʻldi. ixbt.com nashrining taniqli insayder @UniverseIce maʼlumotlariga tayanib xabar berishicha, boʻlajak qurilma kamida besh xil rang variantida boz chiqariladi va bu foydalanuvchilarga yanada kengroq tanlov imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, smartfon uchun tayyorlanayotgan ranglar qatoriga Violet (binafsharang) tusidagi yangi versiya ham qoʻshilgan. Bungacha tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarda esa Black, Blue, Light Pink va White kabi asosiy ranglar mavjudligi aytib oʻtilgan edi. Ushbu ranglar palitrasi kompaniya oʻz flagmanlari dizayniga yondashuvini biroz oʻzgartirayotganidan dalolat beradi.
Ranglar gammasidagi oʻzgarishlarTahlilchilarning taʼkidlashicha, Samsung joriy avlod modellari bilan solishtirganda ranglar tartibida qator oʻzgarishlarni amalga oshiradi. Xususan, Galaxy S26 Ultra flagmanida faol qoʻllanilgan yorqin Cobalt Violet rangi oʻrnini yangi liniyada Light Pink (ochiq pushti) egallashi kutilmoqda. Bu esa kompaniya kelgusi qurilmalarda yanada mayinroq va turlicha tuslarga eʼtibor qaratishini koʻrsatadi.
Smartfon bozorida ranglar xilma-xilligi xaridorlar uchun har doim muhim omillardan biri boʻlib kelgan. Ayniqsa, Galaxy S kabi premium segmentdagi qurilmalarda dizayn va korpus tuslari foydalanuvchining oʻziga xosligini koʻrsatishda katta rol oʻynaydi. Shu boisdan ham janubiy koreyalik ishlab chiqaruvchi har yili ranglar palitrasini yangilab borishga harakat qiladi.
Hozirgi vaqtda texnologiya olamida ushbu flagmon atrofidagi muhokamalar qizgʻin davom etmoqda. Garchi rasmiy taqdimotga hali oylar bor boʻlsa-da, insayderlik maʼlumotlari qurilmaning tashqi koʻrinishi borasida dastlabki taassurotni shakllantirishga imkon bermoqda. Samsung muxlislari esa har yili yangi avlod taqdimotini katta qiziqish bilan kutishadi.
Eslatib oʻtamiz, ixbt.com taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, Samsung Galaxy S27 Ultra smartfonining rasmiy taqdimoti 2027-yilda boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ungacha kompaniya tomonidan boshqa texnik xususiyatlar va imkoniyatlar boʻyicha ham qoʻshimcha maʼlumotlar oshkor etilishi taxmin qilinmoqda.
Izohlar 0
…