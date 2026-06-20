Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdi
Google kompaniyasi Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari uchun qurilmalarning barqaror ishlashini taʼminlovchi bir qator muhim tizim komponentlarini yangilashni boshladi. Ushbu yangilanishlar Android operatsion tizimining negizini tashkil etuvchi elementlarga tegishli boʻlib, smartfonlarning xavfsizligi va ilovalarning uzluksiz ishlashi uchun juda muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlar Android System SafetyCore, Android System WebView va Google Play Services kabi bazaviy komponentlarni qamrab olgan. Bu elementlar tizimning "sahna ortidagi" qismi boʻlib, foydalanuvchi interfeysida bevosita koʻrinmasa-da, deyarli barcha oʻrnatilgan dasturlar va xizmatlarning toʻgʻri ishlashiga javob beradi.
Xavfsizlik va barqarorlikni oshirishixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google ushbu yangilanishlar uchun rasmiy oʻzgarishlar roʻyxatini (changelog) eʼlon qilmagan. Biroq, soha mutaxassislarining taʼkidlashicha, bunday apdeytlar odatda tizimdagi xatoliklarni tuzatish, aniqlangan zaifliklarni yopish va umumiy unumdorlikni oshirishga qaratiladi. Shuningdek, bu qadam Android tizimiga kelajakda qoʻshiladigan yangi funksiyalar uchun zamin tayyorlaydi.
Ushbu komponentlarning oʻziga xos jihati shundaki, ular Google Play doʻkonidagi standart yangilanishlar boʻlimida har doim ham koʻrinmaydi. Koʻpincha yangilanish jarayoni fonda, yaʼni foydalanuvchining ishtirokisiz amalga oshiriladi. Shu sababli koʻplab Samsung egalari oʻz qurilmalariga yangi versiyalar oʻrnatilganini sezmasliklari ham mumkin.
Hududiy qamrov va tarqalish bosqichlariHozirgi vaqtda yangi versiyalar Samsung kompaniyasining One UI 8.5 va One UI 9 qobiqlarida ishlovchi qurilmalarida paydo boʻla boshlagan. Dastlabki bosqichda ushbu yangilanishlar Hindistondagi foydalanuvchilar uchun ochiqlandi. Bu Google va Samsung tomonidan yangilanishlarni bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasining bir qismidir.
Oʻzbekistondagi Samsung Galaxy foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanishlar yaqin kunlarda taqdim etilishi kutilmoqda. Odatda, global miqyosdagi tarqalish bir necha haftadan bir oygacha davom etishi mumkin. Mutaxassislar tizim xizmatlarini doimo yangilab turishni tavsiya etadilar, chunki bu shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.
Shuni taʼkidlash joizki, Android System WebView komponenti koʻplab ilovalarda veb-kontentni koʻrish imkonini beradi. Uning yangilanishi brauzerga kirmasdan turib ochiladigan havolalarning tezkorligi va xavfsizligini oshiradi. Google Play Services esa Google xizmatlarini (xaritalar, toʻlov tizimlari, bildirishnomalar) uchinchi tomon ilovalari bilan bogʻlab turuvchi asosiy koʻprik vazifasini oʻtaydi.
…