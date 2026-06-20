Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdi

·24·Texno
Google va Samsung hamkorligi: Galaxy smartfonlari uchun muhim tizim yangilanishlari chiqdi

Google kompaniyasi Samsung Galaxy smartfonlari foydalanuvchilari uchun qurilmalarning barqaror ishlashini taʼminlovchi bir qator muhim tizim komponentlarini yangilashni boshladi. Ushbu yangilanishlar Android operatsion tizimining negizini tashkil etuvchi elementlarga tegishli boʻlib, smartfonlarning xavfsizligi va ilovalarning uzluksiz ishlashi uchun juda muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlar Android System SafetyCore, Android System WebView va Google Play Services kabi bazaviy komponentlarni qamrab olgan. Bu elementlar tizimning "sahna ortidagi" qismi boʻlib, foydalanuvchi interfeysida bevosita koʻrinmasa-da, deyarli barcha oʻrnatilgan dasturlar va xizmatlarning toʻgʻri ishlashiga javob beradi.

Xavfsizlik va barqarorlikni oshirish

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Google ushbu yangilanishlar uchun rasmiy oʻzgarishlar roʻyxatini (changelog) eʼlon qilmagan. Biroq, soha mutaxassislarining taʼkidlashicha, bunday apdeytlar odatda tizimdagi xatoliklarni tuzatish, aniqlangan zaifliklarni yopish va umumiy unumdorlikni oshirishga qaratiladi. Shuningdek, bu qadam Android tizimiga kelajakda qoʻshiladigan yangi funksiyalar uchun zamin tayyorlaydi.

Ushbu komponentlarning oʻziga xos jihati shundaki, ular Google Play doʻkonidagi standart yangilanishlar boʻlimida har doim ham koʻrinmaydi. Koʻpincha yangilanish jarayoni fonda, yaʼni foydalanuvchining ishtirokisiz amalga oshiriladi. Shu sababli koʻplab Samsung egalari oʻz qurilmalariga yangi versiyalar oʻrnatilganini sezmasliklari ham mumkin.

Hududiy qamrov va tarqalish bosqichlari

Hozirgi vaqtda yangi versiyalar Samsung kompaniyasining One UI 8.5 va One UI 9 qobiqlarida ishlovchi qurilmalarida paydo boʻla boshlagan. Dastlabki bosqichda ushbu yangilanishlar Hindistondagi foydalanuvchilar uchun ochiqlandi. Bu Google va Samsung tomonidan yangilanishlarni bosqichma-bosqich joriy etish strategiyasining bir qismidir.

Oʻzbekistondagi Samsung Galaxy foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilanishlar yaqin kunlarda taqdim etilishi kutilmoqda. Odatda, global miqyosdagi tarqalish bir necha haftadan bir oygacha davom etishi mumkin. Mutaxassislar tizim xizmatlarini doimo yangilab turishni tavsiya etadilar, chunki bu shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi.

Shuni taʼkidlash joizki, Android System WebView komponenti koʻplab ilovalarda veb-kontentni koʻrish imkonini beradi. Uning yangilanishi brauzerga kirmasdan turib ochiladigan havolalarning tezkorligi va xavfsizligini oshiradi. Google Play Services esa Google xizmatlarini (xaritalar, toʻlov tizimlari, bildirishnomalar) uchinchi tomon ilovalari bilan bogʻlab turuvchi asosiy koʻprik vazifasini oʻtaydi.

GoogleSamsungGalaxyAndroidYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBaliqni robot yordamida oʻldirish: Shinkei Systems baliqchilikda inqilob qilmoqdaBugun, 23:27Xitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiXitoy koinotda hisoblash markazini yaratmoqda: Maʼlumotlar endi orbitada qayta ishlanadiBugun, 23:21Xitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiXitoyda baland togʻli hududlar uchun moʻljallangan eng yirik shamol turbinalari ishga tushdiBugun, 22:20Nobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiNobel mukofoti sovrindori John Jumper Google DeepMind'dan Anthropic'ga oʻtdiBugun, 21:58Koinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiKoinot sirlari: AMS-02 detektori fizika qonunlariga zid boʻlgan kashfiyotni amalga oshirdiBugun, 21:56Kvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiKvant inqilobi: Quantinuum va Sandia 98 kubitli Helios tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi