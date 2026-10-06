Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani qanday ranglarda chiqarilishi maʼlum boʻldi

·30·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani qanday ranglarda chiqarilishi maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni qora, koʻk, ochiq-pushti va oq ranglarda taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Binafsharang tus ochiq-pushti rang bilan almashtiriladi, qolgan ranglar oʻzgarishsiz qoladi.
  • Kelajakda qoʻshimcha eksklyuziv rang variantlari ham paydo boʻlishi mumkin.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelajakdagi flagman qurilma hisoblangan Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni toʻrtta asosiy rang variantida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmaning tashqi koʻrinishi va dizayn yechimlari boʻyicha yangi tafsilotlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Ice Universe tarqatgan maʼlumotlarga tayangan holda, kelgusi avlod flagmani qora, koʻk, ochiq-pushti va oq ranglarda xaridorlarga taqdim etilishi aytilmoqda. Ushbu ranglar keng savdoga chiqariladigan asosiy liniyani tashkil etishi kutilib, qurilmani tanlashda foydalanuvchilarga qator qiziqarli imkoniyatlar ochiladi.

Ranglar palitrasidagi oʻzgarishlar

Agar tarqalgan maʼlumotlar oʻz tasdigini topsa, Janubiy Koreya kompaniyasi qora, oq va koʻk ranglarni oʻzgarishsiz saqlab qoladi. Shu bilan birga, avvalgi avlod modellari tarkibida mavjud boʻlgan binafsharang tus yangi turkumda yanada yorqinroq va jozibaliroq boʻlgan ochiq-pushti tus bilan almashtirilishi kutilmoqda.

Odatda Samsung asosiy ranglardan tashqari, faqat oʻzining rasmiy internet-doʻkoni orqali xarid qilish mumkin boʻlgan qoʻshimcha eksklyuziv rang variantlarini ham tayyorlab boradi. Shu sababli, Galaxy S27 Ultra modeli uchun ham keyinchalik qoʻshimcha ranglar taqdim etilishi ehtimoldan xoli emas.

Bozorga chiqish istiqbollari

Hozirgi vaqtda yangi flagman qurilma ranglarining rasmiy marketing nomlari sir saqlanmoqda va bu borada aniq maʼlumotlar hali eʼlon qilingani yoʻq. Shunga qaramay, internetda smartofonning dastlabki renderlari paydo boʻla boshlagani foydalanuvchilarda kelgusi gadjet haqida ilk tasavvurlarni shakllantirmoqda.

Smartfon bozorida raqobat kundan-kunga keskinlashib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar nafaqat texnik koʻrsatkichlarga, balki ranglar gammasiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Samsung oʻzining flagman modellarida tashqi koʻrinish va uslub uygʻunligini taʼminlashga intilayotgani ushbu yangiliklarda ham yaqqol namoyon boʻlmoqda.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydiSamsung Galaxy S27 Ultra dizaynda tub oʻzgarishlarga uchraydi25 avgust 11:27Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiiQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldiKecha 14:58Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadiSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi sezilarli darajada yangilanadi29 sentabr 12:27Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...