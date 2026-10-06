Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani qanday ranglarda chiqarilishi maʼlum boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni qora, koʻk, ochiq-pushti va oq ranglarda taqdim etilishi kutilmoqda.
- Binafsharang tus ochiq-pushti rang bilan almashtiriladi, qolgan ranglar oʻzgarishsiz qoladi.
- Kelajakda qoʻshimcha eksklyuziv rang variantlari ham paydo boʻlishi mumkin.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelajakdagi flagman qurilma hisoblangan Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni toʻrtta asosiy rang variantida sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmaning tashqi koʻrinishi va dizayn yechimlari boʻyicha yangi tafsilotlar texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Ice Universe tarqatgan maʼlumotlarga tayangan holda, kelgusi avlod flagmani qora, koʻk, ochiq-pushti va oq ranglarda xaridorlarga taqdim etilishi aytilmoqda. Ushbu ranglar keng savdoga chiqariladigan asosiy liniyani tashkil etishi kutilib, qurilmani tanlashda foydalanuvchilarga qator qiziqarli imkoniyatlar ochiladi.
Ranglar palitrasidagi oʻzgarishlarAgar tarqalgan maʼlumotlar oʻz tasdigini topsa, Janubiy Koreya kompaniyasi qora, oq va koʻk ranglarni oʻzgarishsiz saqlab qoladi. Shu bilan birga, avvalgi avlod modellari tarkibida mavjud boʻlgan binafsharang tus yangi turkumda yanada yorqinroq va jozibaliroq boʻlgan ochiq-pushti tus bilan almashtirilishi kutilmoqda.
Odatda Samsung asosiy ranglardan tashqari, faqat oʻzining rasmiy internet-doʻkoni orqali xarid qilish mumkin boʻlgan qoʻshimcha eksklyuziv rang variantlarini ham tayyorlab boradi. Shu sababli, Galaxy S27 Ultra modeli uchun ham keyinchalik qoʻshimcha ranglar taqdim etilishi ehtimoldan xoli emas.
Bozorga chiqish istiqbollariHozirgi vaqtda yangi flagman qurilma ranglarining rasmiy marketing nomlari sir saqlanmoqda va bu borada aniq maʼlumotlar hali eʼlon qilingani yoʻq. Shunga qaramay, internetda smartofonning dastlabki renderlari paydo boʻla boshlagani foydalanuvchilarda kelgusi gadjet haqida ilk tasavvurlarni shakllantirmoqda.
Smartfon bozorida raqobat kundan-kunga keskinlashib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar nafaqat texnik koʻrsatkichlarga, balki ranglar gammasiga ham alohida eʼtibor qaratmoqda. Samsung oʻzining flagman modellarida tashqi koʻrinish va uslub uygʻunligini taʼminlashga intilayotgani ushbu yangiliklarda ham yaqqol namoyon boʻlmoqda.
Izohlar 0
…