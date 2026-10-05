Samsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkin

·25·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Galaxy Z Fold 9 ochilgan holatda 3,9 mm, yigʻilgan holatda esa 7,9 mm qalinlikdagi korpus bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Agar bu maqsadga erishilsa, qurilma oldingi avlodlarga nisbatan sezilarli darajada yupqa boʻladi.
  • Shuningdek, smartfonda ekran ostiga yashiringan kamera texnologiyasidan foydalanish ehtimoli ham bor.
  • Galaxy Z Fold 9 ning rasmiy taqdimoti 2027-yil yoz oylariga moʻljallangan.

Samsung oʻzining kelgusi buklanuvchi flagman smartfoni dizaynida keskin oʻzgarishlar qilishni rejalashtirmoqda. Mashhur kro_roe insayderining tarqatgan maʼlumotlariga koʻra, kompaniya injerlar oldiga yangi Galaxy Z Fold 9 modeli korpusi qalinligini ochilgan holatda atigi 3,9 millimetrga, yigʻilgan holatda эsa 7,9 millimetrga yetkazish vazifasini qoʻygan. Ushbu koʻrsatkichlar mobil sanoatda yangi bosqichni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Agar janubiy koreyalik texnologiya giganti oʻz oldiga qoʻygan ushbu ulkan maqsadga erisha olsa, yangi avlod qurilmasi oldingi modellarga nisbatan sezilarli darajada ingichka boʻladi. Xususan, Galaxy Z Fold 9 yigʻilgan holatda taxminan 1,8 millimetrga, yoyilgan holatda esa 0,6 millimetrga yupqaroq koʻrinishga keladi. Bu esa oʻta yupqa texnologiyalarni yaratish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi.

Texnik yangiliklar va kutilayotgan oʻzgarishlar

Hozirgi vaqtda kelgusi flagman haqidagi maʼlumotlar unchalik koʻp emas. Biroq insayderlarning taʼkidlashicha, korpus qalinligining qisqarishidan tashqari, qurilmada yana bir muhim innovatsiya qoʻllanishi mumkin. Unga koʻra, Samsung Galaxy Z Fold 9 smartfonida toʻgʻridan-toʻgʻri ekran ostiga yashiringan kamera texnologiyasidan foydalanish ehtimoli bor. Bu esa foydalanuvchilarga toʻliq va mukammal displey taqdim etish imkonini beradi.

Taʼkidlash joizki, kro_roe insayderi texnologik olamda oʻzining ishonchli xabarlari bilan tanilgan. Jumladan, u oʻtgan yili One UI 7 interfeysining beta-test sinovlari boshlanish muddatlarini aniq va xatosiz maʼlum qilgan edi. Shu bois uning bu galgi sizdirgan maʼlumotlari ham texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Chiqish vaqti va istiqbollar

Agar Samsung oʻzining anʼanaviy va sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan chiqarish sikliga sodiq qolsa, Galaxy Z Fold 9 flagmanining rasmiy taqdimoti 2027-yil yoz oylariga toʻgʻri kelishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning boshqa texnik xususiyatlari sir saqlanmoqda, ammo kompaniyaning bunday ultra-yupqa dizayn sari intilishi bozor tendentsiyalarini oʻzgartirib yuborishi shubhasiz.

SamsungGalaxy Z Fold 9SmartfonlarTexnologiyalarInsayder
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqda28 avgust 13:57Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi3 oktabr 19:26Yevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdiYevropada Samsung Galaxy S26 flagmanlari narxi keskin oshdi2 oktabr 15:58Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53iQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladiiQOO 16 flagmani yangi avlod Samsung ekrani va ulkan batareya oladi13 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...