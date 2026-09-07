Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildi
Samsung kompaniyasi oʻzining yangi budjet toifasidagi Galaxy A07s smartfoni savdosi boshlanganini rasman eʼlon qildi. Hozirgi kunda ushbu qurilma dastlabki bozorlardan biri sifatida Iordaniyada xaridorlarga taklif etilmoqda va yaqin kelajakda boshqa mamlakatlar bozorlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda, biroq uning narxi hozircha oshkor etilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma texnik xususiyatlari va uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashi bilan oʻz sinfida eʼtiborni tortadi. Smartfon zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham va qulay yechimlarni oʻz ichiga olgan boʻlib, kundalik vazifalar uchun moʻljallangan ishonchli vosita sifatida taqdim etilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma ostida 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan MediaTek G99+ protsessori ishlaydi. Xaridorlar tanloviga qarab smartfon 6 GB gacha tezkor va 128 GB gacha doimiy xotira bilan taʼminlanadi (masalan, Iordaniya bozorida hozircha 4 GB va 64 GB hajmli versiya sotilmoqda). Shuningdek, Samsung foydalanuvchilar qulayligi uchun microSD xotira kartasi uchun alohida slotni saqlab qolgan.
Smartfon 90 Hz yanglanish chastotasiga ega boʻlgan 6,7 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran HD+ formatdagi tasvir sifatini taqdim etadi. Barmoq izi skaneri esa qurilmaning yon tugmasiga oʻrnatilgan boʻlib, undan foydalanishni yanada qulaylashtiradi.
Kamera va avtonomlikFot imkoniyatlariga kelsak, asosiy kamera 50 megapiksellik va 2 megapiksellik datchiklardan iborat. Old kamera esa selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 8 megapiksellik aniqlikdagi obyektiv bilan jihozlangan. Qurilmaning mustaqil ishlashini taʼminlash uchun 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, korpus IP54 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.
Alohida taʼkidlash joizki, smartfon qutidan chiqiboq Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Samsung ushbu model uchun nafaqat olti yil davomida operatsion tizim yangilanishlarini, balki shuncha muddat xavfsizlik yamoqlarini ham chiqarib borishni vaʼda qilmoqda.
Aloqa imkoniyatlari qatoriga ikki diapazonli Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C porti hamda simli quloqchinlar uchun anʼanaviy 3,5 millimetrli audiochiqish kiradi. Ushbu xususiyatlar jamlanmasi yangi Galaxy A07s modelini oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biriga aylantiradi.
…