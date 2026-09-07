Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildi

·0·Texno
Samsung Galaxy A07s hamyonbop smartfoni savdoga chiqarildi

Samsung kompaniyasi oʻzining yangi budjet toifasidagi Galaxy A07s smartfoni savdosi boshlanganini rasman eʼlon qildi. Hozirgi kunda ushbu qurilma dastlabki bozorlardan biri sifatida Iordaniyada xaridorlarga taklif etilmoqda va yaqin kelajakda boshqa mamlakatlar bozorlarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda, biroq uning narxi hozircha oshkor etilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma texnik xususiyatlari va uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashi bilan oʻz sinfida eʼtiborni tortadi. Smartfon zamonaviy talablarga javob beradigan ixcham va qulay yechimlarni oʻz ichiga olgan boʻlib, kundalik vazifalar uchun moʻljallangan ishonchli vosita sifatida taqdim etilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma ostida 6 nanometrli texnologik jarayon asosida yaratilgan MediaTek G99+ protsessori ishlaydi. Xaridorlar tanloviga qarab smartfon 6 GB gacha tezkor va 128 GB gacha doimiy xotira bilan taʼminlanadi (masalan, Iordaniya bozorida hozircha 4 GB va 64 GB hajmli versiya sotilmoqda). Shuningdek, Samsung foydalanuvchilar qulayligi uchun microSD xotira kartasi uchun alohida slotni saqlab qolgan.

Smartfon 90 Hz yanglanish chastotasiga ega boʻlgan 6,7 dyuymli IPS displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran HD+ formatdagi tasvir sifatini taqdim etadi. Barmoq izi skaneri esa qurilmaning yon tugmasiga oʻrnatilgan boʻlib, undan foydalanishni yanada qulaylashtiradi.

Kamera va avtonomlik

Fot imkoniyatlariga kelsak, asosiy kamera 50 megapiksellik va 2 megapiksellik datchiklardan iborat. Old kamera esa selfi va videoqoʻngʻiroqlar uchun 8 megapiksellik aniqlikdagi obyektiv bilan jihozlangan. Qurilmaning mustaqil ishlashini taʼminlash uchun 5000 mA·ch sigʻimli akkumulyator oʻrnatilgan boʻlib, korpus IP54 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan.

Alohida taʼkidlash joizki, smartfon qutidan chiqiboq Android 16 operatsion tizimida ishlaydi. Samsung ushbu model uchun nafaqat olti yil davomida operatsion tizim yangilanishlarini, balki shuncha muddat xavfsizlik yamoqlarini ham chiqarib borishni vaʼda qilmoqda.

Aloqa imkoniyatlari qatoriga ikki diapazonli Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C porti hamda simli quloqchinlar uchun anʼanaviy 3,5 millimetrli audiochiqish kiradi. Ushbu xususiyatlar jamlanmasi yangi Galaxy A07s modelini oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biriga aylantiradi.

SamsungGalaxy A07sSmartfonlarAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi dunyodagi ilk Xring O3 chipli va LPDDR6 xotirali 18 Fold smartfonini taqdim etdiBugun, 18:26Huawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaHuawei Mate XT 2 taqdim etildi: 3,5 mm qalinlikdagi uch qismli buklamaBugun, 16:54Qrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiQrimlik havaskor astronom diametri 100 metrlik yangi asteroidni kashf etdiBugun, 16:22SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 15:56Huawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaHuawei Pura X View taqdim etildi: keng ekran va 7000 mA•soat batareyaBugun, 15:27Honor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiHonor Watch 6 Pro aqlli soatlari sogʻliqni saqlashning yangi funksiyalariga ega boʻldiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi