iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldi
Yangi iQOO 16 smartfonining bozordagi ilk kunlardagi tijoriy koʻrsatkichlari avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada pasaydi. ixt.com tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur qurilmaning savdo boshlanganidan keyingi dastlabki toʻrt kun ichidagi natijasi iQOO 15 koʻrsatkichining atigi yarmiga teng keldi va iQOO 13 modeli natijalari bilan bir xil darajada qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlilchilar savdolardagi bunday sekinlashuvni aniq bir xil vaqt oraligʻi, yaʼni savdo boshlangan ilk kechki soatlar hamda keyingi uch kunlik davrni oʻz ichiga olgan solishtiruvlar asosida aniqlashdi. Shunday qilib, iQOO brendining soʻnggi uch avlod flagmanlari startidagi ilk natijalar yaqqol farq qilmoqda.
Savdolar pasayishining asosiy sabablariMutaxassislarning fikricha, iQOO 16 flagmaniga boʻlgan dastlabki talabning pasayishiga bir yoʻla ikkita muhim omil taʼsir koʻrsatgan. Birinchidan, jahon bozorida xotira modullarining qimmatlashuvi qurilmaning yakuniy narxiga taʼsir qilgan va uning tannarxini oshirgan. Ikkinchidan, zamonaviy foydalanuvchilar oʻz smartfonlarini har yili yangilab borishga boʻlgan qiziqishini asta-sekin yoʻqotmoqda.
Shunga qaramay, texnik jihatdan yangi qurilma oʻz sinfidagi eng ilgʻor imkoniyatlarni jamlagani bilan eʼtiborga loyiq. Xususan, smartfon taʼsirchan imkoniyatlarga ega texnologik jihozlar va yuqori unumdorlikni taʼminlovchi qismlar bilan taʼminlangan.
Flagmanning texnik imkoniyatlariQurilma M16 nomli yangi material asosida yaratilgan va 2K LEAD 2.0 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan 6,85 dyuymli zamonaviy Samsung Everest ekrani bilan jihozlangan. Bu foydalanuvchilarga tasvir sifati va yorqinligi boʻyicha yuqori natijalarni taqdim etadi.
Fot imkoniyatlariga kelsak, smartfonning asosiy kamerasi 1/1,3 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony sensorini olgan. Shuningdek, qurilmaga 50 megapikselli Sony sensoriga ega boʻlgan yuqori sifatli periskopik kamera ham oʻrnatilgan boʻlib, bu uzoq masofadagi obyektlarni aniq suratga olish imkonini beradi.
Bundan tashqari, iQOO 16 modeli 8400 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator va 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan taʼminlangan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilmaning avtonomligini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi vaqtda mazkur flagman smartfon xalqaro bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Izohlar 0
…