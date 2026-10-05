iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldi

·0·Texno
iQOO 16 flagmanining dastlabki savdolari oʻtmishdoshidan ikki baravar past boʻldi

Yangi iQOO 16 smartfonining bozordagi ilk kunlardagi tijoriy koʻrsatkichlari avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada pasaydi. ixt.com tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur qurilmaning savdo boshlanganidan keyingi dastlabki toʻrt kun ichidagi natijasi iQOO 15 koʻrsatkichining atigi yarmiga teng keldi va iQOO 13 modeli natijalari bilan bir xil darajada qayd etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlilchilar savdolardagi bunday sekinlashuvni aniq bir xil vaqt oraligʻi, yaʼni savdo boshlangan ilk kechki soatlar hamda keyingi uch kunlik davrni oʻz ichiga olgan solishtiruvlar asosida aniqlashdi. Shunday qilib, iQOO brendining soʻnggi uch avlod flagmanlari startidagi ilk natijalar yaqqol farq qilmoqda.

Savdolar pasayishining asosiy sabablari

Mutaxassislarning fikricha, iQOO 16 flagmaniga boʻlgan dastlabki talabning pasayishiga bir yoʻla ikkita muhim omil taʼsir koʻrsatgan. Birinchidan, jahon bozorida xotira modullarining qimmatlashuvi qurilmaning yakuniy narxiga taʼsir qilgan va uning tannarxini oshirgan. Ikkinchidan, zamonaviy foydalanuvchilar oʻz smartfonlarini har yili yangilab borishga boʻlgan qiziqishini asta-sekin yoʻqotmoqda.

Shunga qaramay, texnik jihatdan yangi qurilma oʻz sinfidagi eng ilgʻor imkoniyatlarni jamlagani bilan eʼtiborga loyiq. Xususan, smartfon taʼsirchan imkoniyatlarga ega texnologik jihozlar va yuqori unumdorlikni taʼminlovchi qismlar bilan taʼminlangan.

Flagmanning texnik imkoniyatlari

Qurilma M16 nomli yangi material asosida yaratilgan va 2K LEAD 2.0 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan 6,85 dyuymli zamonaviy Samsung Everest ekrani bilan jihozlangan. Bu foydalanuvchilarga tasvir sifati va yorqinligi boʻyicha yuqori natijalarni taqdim etadi.

Fot imkoniyatlariga kelsak, smartfonning asosiy kamerasi 1/1,3 dyuymli optik formatga ega 50 megapikselli Sony sensorini olgan. Shuningdek, qurilmaga 50 megapikselli Sony sensoriga ega boʻlgan yuqori sifatli periskopik kamera ham oʻrnatilgan boʻlib, bu uzoq masofadagi obyektlarni aniq suratga olish imkonini beradi.

Bundan tashqari, iQOO 16 modeli 8400 mA·ch sigʻimli ulkan akkumulyator va 100 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan taʼminlangan. Ushbu koʻrsatkichlar qurilmaning avtonomligini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi vaqtda mazkur flagman smartfon xalqaro bozorga chiqishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

iQOO 16SamsungSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildiiQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi25 sentabr 20:20iQOO 16 flagmanning sotuvdagi muvaffaqiyati va uning texnik imkoniyatlariiQOO 16 flagmanning sotuvdagi muvaffaqiyati va uning texnik imkoniyatlari30 sentabr 14:57Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani uchta kameraga ega boʻlishi mumkin28 sentabr 09:53Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kamera12 sentabr 14:59Samsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinSamsung Galaxy Z Fold 9 juda yupqa korpusda chiqarilishi mumkinBugun 01:56Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladiSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun displeylar ishlab chiqarishni boshladi3 oktabr 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...