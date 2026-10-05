Google Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Googlebook OS ishlaydigan Intel protsessorli noutbuklarda barcha Android ilovalari qoʻllab-quvvatlanmasligi maʼlum boʻldi.
- Ayrim ilovalarning muammosiz ishlashi uchun dasturchilar tomonidan qoʻshimcha moslashtirish talab etiladi, bu esa foydalanuvchilar uchun qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.
Googlebook OS boshqaruvi ostida ishlaydigan noutbuklar texnik jihatdan oʻziga xos farqlarga ega ekani maʼlum boʻldi. Gap unumdorlik yoki tezlik haqida emas, balki qurilmalarning protsessor turiga qarab dasturiy imkoniyatlarida farqlanishi haqida bormoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya Intel protsessorlariga asoslangan yangi qurilmalarda barcha Android ilovalari ham birdek qoʻllab-quvvatlanmasligini rasman tan oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq internet giganti foydalanuvchilarga Google Play doʻkonidagi mavjud barcha dasturlar kutubxonasi yangi noutbuklarda toʻliq ishlashini vaʼda qilgan edi. Biroq amalda vaziyat biroz boshqacha tus oldi. Maʼlum boʻlishicha, Intel chipi bazasida ishlayotgan qurilmalarda ayrim Android ilovalari muammosiz ishlashi uchun mustaqil dasturchilar tomonidan qoʻshimcha ravishda moslashtirilishi va takomillashtirilishi talab etiladi.
Intel chiplari bilan bogʻliq cheklovlarHozirgi kunda bozorga chiqarilgan beshta yangi modelning uchtasi aynan Intel protsessorlariga tayanadi. Bu esa mazkur cheklov koʻplab xaridorlar va foydalanuvchilarga bevosita taʼsir koʻrsatishini anglatadi. Garchi kompaniya bunday dasturlar soni juda ozchilikni tashkil etishini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, aniq raqamlar yoki muammoli ilovalar roʻyxati hozircha ochiqlangani yoʻq.
Mutaxassislarning fikricha, bunday nomuvofiqliklar kelgusida foydalanuvchilar uchun maʼlum qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, kundalik hayotda faol foydalaniladigan ayrim ilovalar yangi noutbuklarda darhol ishga tushmasligi xaridorlarning tanloviga taʼsir qilishi ehtimoldan xoli emas. Dasturiy taʼminotni optimallashtirish jarayoni qancha vaqt olishi ham hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Muammoning yechimi va istiqbollarGoogle vakillarining tushuntirishicha, muammo vaqtinchalik xususiyatga ega boʻlib, uchinchi tomon dasturchilari oʻz mahsulotlarini Intel arxitekturasiga moslashtirgach, toʻliq bartaraf etiladi. Biroq mazkur jarayon qachon yakuniga yetishi haqida aniq muddatlar eʼlon qilingani yoʻq.
Texnologiya bozorida ushbu yangilik qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Foydalanuvchilar qurilma sotib olishdan oldin uning texnik xususiyatlari bilan bir qatorda, qaysi protsessor asosida ishlashiga ham eʼtibor qaratishlari lozimligi yana bir bor oʻz tasdigʻini topdi. Intel protsessorli noutbuklar egalari oʻzlari yoqtirgan Android ilovalarining toʻliq ishlashi uchun biroz kutishlariga toʻgʻri keladi.
Izohlar 0
…