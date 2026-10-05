Google Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildi

·26·Texno
Google Intel protsessorli noutbuklardagi cheklovlarni maʼlum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Googlebook OS ishlaydigan Intel protsessorli noutbuklarda barcha Android ilovalari qoʻllab-quvvatlanmasligi maʼlum boʻldi.
  • Ayrim ilovalarning muammosiz ishlashi uchun dasturchilar tomonidan qoʻshimcha moslashtirish talab etiladi, bu esa foydalanuvchilar uchun qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.

Googlebook OS boshqaruvi ostida ishlaydigan noutbuklar texnik jihatdan oʻziga xos farqlarga ega ekani maʼlum boʻldi. Gap unumdorlik yoki tezlik haqida emas, balki qurilmalarning protsessor turiga qarab dasturiy imkoniyatlarida farqlanishi haqida bormoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya Intel protsessorlariga asoslangan yangi qurilmalarda barcha Android ilovalari ham birdek qoʻllab-quvvatlanmasligini rasman tan oldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq internet giganti foydalanuvchilarga Google Play doʻkonidagi mavjud barcha dasturlar kutubxonasi yangi noutbuklarda toʻliq ishlashini vaʼda qilgan edi. Biroq amalda vaziyat biroz boshqacha tus oldi. Maʼlum boʻlishicha, Intel chipi bazasida ishlayotgan qurilmalarda ayrim Android ilovalari muammosiz ishlashi uchun mustaqil dasturchilar tomonidan qoʻshimcha ravishda moslashtirilishi va takomillashtirilishi talab etiladi.

Intel chiplari bilan bogʻliq cheklovlar

Hozirgi kunda bozorga chiqarilgan beshta yangi modelning uchtasi aynan Intel protsessorlariga tayanadi. Bu esa mazkur cheklov koʻplab xaridorlar va foydalanuvchilarga bevosita taʼsir koʻrsatishini anglatadi. Garchi kompaniya bunday dasturlar soni juda ozchilikni tashkil etishini taʼkidlayotgan boʻlsa-da, aniq raqamlar yoki muammoli ilovalar roʻyxati hozircha ochiqlangani yoʻq.

Mutaxassislarning fikricha, bunday nomuvofiqliklar kelgusida foydalanuvchilar uchun maʼlum qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, kundalik hayotda faol foydalaniladigan ayrim ilovalar yangi noutbuklarda darhol ishga tushmasligi xaridorlarning tanloviga taʼsir qilishi ehtimoldan xoli emas. Dasturiy taʼminotni optimallashtirish jarayoni qancha vaqt olishi ham hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Muammoning yechimi va istiqbollar

Google vakillarining tushuntirishicha, muammo vaqtinchalik xususiyatga ega boʻlib, uchinchi tomon dasturchilari oʻz mahsulotlarini Intel arxitekturasiga moslashtirgach, toʻliq bartaraf etiladi. Biroq mazkur jarayon qachon yakuniga yetishi haqida aniq muddatlar eʼlon qilingani yoʻq.

Texnologiya bozorida ushbu yangilik qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Foydalanuvchilar qurilma sotib olishdan oldin uning texnik xususiyatlari bilan bir qatorda, qaysi protsessor asosida ishlashiga ham eʼtibor qaratishlari lozimligi yana bir bor oʻz tasdigʻini topdi. Intel protsessorli noutbuklar egalari oʻzlari yoqtirgan Android ilovalarining toʻliq ishlashi uchun biroz kutishlariga toʻgʻri keladi.

GoogleIntelAndroidNoutbukTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydiGoogle yangi turdagi Android noutbuklari uchun oldindan buyurtmalarni boshlaydi15 sentabr 01:27Dell oʻzining himoyalangan Pro ноутбук линейкасини yangiladiDell oʻzining himoyalangan Pro ноутбук линейкасини yangiladiKecha 17:58HP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildiHP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildi2 oktabr 01:20Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi4 sentabr 09:54Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi2 sentabr 21:25Dunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldiDunyodagi milliardlab Android qurilmalar xavfsizlik yangilanishlarisiz qoldi16 sentabr 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...