HP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildi

·3·Texno
HP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • HP kompaniyasi 700 dollardan boshlanadigan narxda, Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan yangi HP OmniBook 5 14 noutbukini taqdim etdi.
  • Ushbu model 8 GB tezkor xotira, 256 GB SSD, 11,7 mm qalinlik va 1,16 kg vaznga ega bo'lib, kumushrang, ko'k, yashil va pushti ranglarda mavjud.
  • Noutbukning asosiy ustunligi Full HD sifatli OLED-displey bo'lib, u optimal rejimda 42 soatgacha avtonom ishlash imkoniyatiga ega.

Jahon kompyutersozlik bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar xaridorlarga hamyonbop va sifatli muqobillarni taklif etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, HP kompaniyasi yangi HP OmniBook 5 14 modelini namoyish etdi va bu qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari hamda jozibali narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Boshlangʻich narxi 700 dollardan boshlanadigan mazkur noutbuk bozorda oʻziga xos oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik asoslar va ishlash unumdorligi

Yangi HP OmniBook 5 14 qurilmasi soʻnggi oylardagi koʻplab oʻxshash modellar kabi Intel Wildcat Lake platformasiga tayanadi. Xususan, noutbukning baza versiyasiga Core 5 315 protsessori oʻrnatilgan. Shuningdek, uning konfiguratsiyasiga 8 GB tezkor xotira (OЗУ) hamda 256 GB hajmli SSD disk kiritilgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xotira modullari narxining yuqoriligini hisobga olgan holda, ushbu segmentdagi boshlangʻich qurilmalar uchun bu standart koʻrsatkich hisoblanadi. Shunga qaramay, qurilma kundalik vazifalar va ofis dasturlari bilan ishlashda yetarli darajada tezkorlikni taʼminlaydi.

Dizayn va OLED displey ustunligi

Tashqi koʻrinishi va korpus materiallariga alohida eʼtibor qaratilgan ushbu noutbuk bir nechta ranglar gammasida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar kumushrang, koʻk, yashil va pushti rangdagi versiyalardan birini tanlashlari mumkin. Shuningdek, korpusning qalinligi atigi 11,7 mm, ogʻirligi esa 1,16 kg ni tashkil etib, uni oʻta yengil va qulay qiladi.

Modelning eng asosiy va kutilmagan ustunliklaridan biri bu uning ekranidir. Ushbu narx segmentidagi noutbuclar orasida ilk bor bazaviy versiyaning oʻziga Full HD sifatli OLED-displey oʻrnatilgan. Qimmatroq modifikatsiyalarda esa ekran aniqligi 1600p gacha oshirilgan boʻlib, bu tasvir tiniqligi va ranglar yorqinligini taʼminlaydi.

Ulanish imkoniyatlari va avtonomlik

Zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda, HP OmniBook 5 14 kerakli interfeyslar bilan jihozlangan. Xususan, uning korpusida ikkita USB-C porti hamda HDMI chiqishi mavjud boʻlib, bu tashqi qurilmalar va monitorlarni ulashni qulaylashtiradi.

Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, qurilma batareya quvvati boʻyicha yuqori koʻrsatkichga ega boʻlib, optimal rejimda 42 soatgacha avtonom ishlashi mumkin. Bunday imkoniyatlar va OLED ekran uygʻunligi uni oʻz sinfidagi boshqa raqobatchilardan ajratib turadi.

HPOmniBookNoutbukIntelTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdiHP kompaniyasi yirik va hamyonbop OmniBook 3 17 noutbukini taqdim etdi13 sentabr 17:23Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindi18 sentabr 12:25HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdi26 avgust 04:29Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdi4 sentabr 09:54Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi2 sentabr 21:25Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildi26 avgust 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi