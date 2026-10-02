HP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- HP kompaniyasi 700 dollardan boshlanadigan narxda, Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan yangi HP OmniBook 5 14 noutbukini taqdim etdi.
- Ushbu model 8 GB tezkor xotira, 256 GB SSD, 11,7 mm qalinlik va 1,16 kg vaznga ega bo'lib, kumushrang, ko'k, yashil va pushti ranglarda mavjud.
- Noutbukning asosiy ustunligi Full HD sifatli OLED-displey bo'lib, u optimal rejimda 42 soatgacha avtonom ishlash imkoniyatiga ega.
Jahon kompyutersozlik bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, yetakchi ishlab chiqaruvchilar xaridorlarga hamyonbop va sifatli muqobillarni taklif etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, HP kompaniyasi yangi HP OmniBook 5 14 modelini namoyish etdi va bu qurilma oʻzining texnik imkoniyatlari hamda jozibali narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Boshlangʻich narxi 700 dollardan boshlanadigan mazkur noutbuk bozorda oʻziga xos oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik asoslar va ishlash unumdorligiYangi HP OmniBook 5 14 qurilmasi soʻnggi oylardagi koʻplab oʻxshash modellar kabi Intel Wildcat Lake platformasiga tayanadi. Xususan, noutbukning baza versiyasiga Core 5 315 protsessori oʻrnatilgan. Shuningdek, uning konfiguratsiyasiga 8 GB tezkor xotira (OЗУ) hamda 256 GB hajmli SSD disk kiritilgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xotira modullari narxining yuqoriligini hisobga olgan holda, ushbu segmentdagi boshlangʻich qurilmalar uchun bu standart koʻrsatkich hisoblanadi. Shunga qaramay, qurilma kundalik vazifalar va ofis dasturlari bilan ishlashda yetarli darajada tezkorlikni taʼminlaydi.
Dizayn va OLED displey ustunligiTashqi koʻrinishi va korpus materiallariga alohida eʼtibor qaratilgan ushbu noutbuk bir nechta ranglar gammasida sotuvga chiqariladi. Xaridorlar kumushrang, koʻk, yashil va pushti rangdagi versiyalardan birini tanlashlari mumkin. Shuningdek, korpusning qalinligi atigi 11,7 mm, ogʻirligi esa 1,16 kg ni tashkil etib, uni oʻta yengil va qulay qiladi.
Modelning eng asosiy va kutilmagan ustunliklaridan biri bu uning ekranidir. Ushbu narx segmentidagi noutbuclar orasida ilk bor bazaviy versiyaning oʻziga Full HD sifatli OLED-displey oʻrnatilgan. Qimmatroq modifikatsiyalarda esa ekran aniqligi 1600p gacha oshirilgan boʻlib, bu tasvir tiniqligi va ranglar yorqinligini taʼminlaydi.
Ulanish imkoniyatlari va avtonomlikZamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda, HP OmniBook 5 14 kerakli interfeyslar bilan jihozlangan. Xususan, uning korpusida ikkita USB-C porti hamda HDMI chiqishi mavjud boʻlib, bu tashqi qurilmalar va monitorlarni ulashni qulaylashtiradi.
Ishlab chiqaruvchining maʼlumotlariga koʻra, qurilma batareya quvvati boʻyicha yuqori koʻrsatkichga ega boʻlib, optimal rejimda 42 soatgacha avtonom ishlashi mumkin. Bunday imkoniyatlar va OLED ekran uygʻunligi uni oʻz sinfidagi boshqa raqobatchilardan ajratib turadi.
Izohlar 0
…