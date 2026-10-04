Dell oʻzining himoyalangan Pro ноутбук линейкасини yangiladi

·27·Texno
Dell oʻzining himoyalangan Pro ноутбук линейкасини yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dell kompaniyasi Pro Rugged 14 nomli himoyalangan noutbukini zamonaviy Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari, 16 GB dan 64 GB gacha operativ xotira va 512 GB dan 2 TB gacha SSD-disklar bilan yangiladi.
  • Qurilma 14 dyuymli 1200p oʻlchamli ekran, 1100 кд/кв.м gacha yorqinlikka ega maxsus modifikatsiyasi va 53,5 Wch sigʻimli qoʻshimcha batareya bilan jihozlangan boʻlib, bu uning ish vaqtini ikki baravarga oshiradi.

Dell kompaniyasi oʻzining mashhur himoyalangan noutbuklar turkumiga kiruvchi Pro Rugged 14 modelini tubdan yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat zamonaviy texnik, balki ekstremal sharoitlarda ishlashga moʻljallangan mustahkam korpus bilan taʼminlandi. Mazkur yangilanish ogʻir sanoat, qutqaruv xizmatlari va dala sharoitida ishlaydigan mutaxassislar uchun muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kuchli apparat taʼminoti va yangi protsessorlar

Yangilangan noutbukning asosiy qismini Intel protsessorlari tashkil etadi. Xaridorlar endi Intel Core Ultra Series 3 chiplarini tanlashlari mumkin. Taqdim etilgan modellar qatoriga Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H hamda Core Ultra 7 366H kiradi. Garchi kuchli oʻrnatilgan grafikaga ega X modellari mavjud boʻlmasa-da, foydalanuvchilar diskret grafik karta bilan jihozlangan variantni xarid qilishlari mumkin.

Grafik imkoniyatlar sifatida oʻyin uchun emas, balki professional vazifalarga moʻljallangan RTX PRO 500 Blackwell videokartasi taklif etiladi. Operativ xotira hajmi 16 GB dan 64 GB gacha boʻlib, zamonaviy LPCAMM2-8533 modullaridan foydalaniladi. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa 512 GB dan 2 TB gacha boʻlgan SSD-disklar oʻrnatiladi. Qoʻshimcha xavfsizlikni taʼminlash maqsadida oʻzi shifrlanuvchi SSD-nakopitel ham tanlov sifatida mavjud.

Ekran va avtonomiya imkoniyatlari

Qurilma 14 dyuymli va 1200p oʻlchamli ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, ochiq havoda foydalanish uchun juda qoʻl keladigan, yorqinligi 1100 кд/кв.м ga yetadigan oʻta yorqin displeyga ega maxsus modifikatsiya ham taqdim etilgan. Bu quyosh nuri tushganda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Avtonom ishlash masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Noutbuk 53,5 Wch sigʻimli asosiy akkumulyatorga ega boʻlib, uning ichiga yana shunday qoʻshimcha batareyani oʻrnatish imkoniyati mavjud. Bu esa qurilmaning ish vaqtini ikki baravarga oshiradi.

Aloqa vositalari va mustahkamlik

Zamonaviy simsiz tarmoq texnologiyalaridan Wi-Fi 7 hamda ixtiyoriy ravishda Snapdragon X72 5G modemi bilan taʼminlangan. Shuningdek, qurilmada GPS moduli, ikkita Thunderbolt 4 porti va hatto eskicha sanoat standartidagi RS232 ulagichi ham saqlanib qolgan.

Ogʻirligi 2,13 kg ni tashkil etuvchi ushbu himoyalangan noutbuk uchun bu koʻrsatkich juda maqbul hisoblanadi. Garchi uning qalinligi 33,6 mm boʻlsa-da, Dell bergan maʼlumotlarga koʻra, qurilma 90 sm balandlikdan tushib ketish zarbalariga bardosh bera oladi. Yangi Dell Pro Rugged 14 modelining boshlangʻich narxi 3945 AQSH dollaridan boshlanadi.

DellNoutbukIntelTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildiHP OmniBook 5 14 noutbuki taqdim etildi2 oktabr 01:20Acer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdiAcer ultra yengil Swift Blade 14 noutbukini taqdim etdi2 sentabr 21:25Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldi21 avgust 01:30Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlari19 avgust 19:55Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdiDell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdi16 iyun 23:23Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdi20 avgust 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...