Dell oʻzining himoyalangan Pro ноутбук линейкасини yangiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dell kompaniyasi Pro Rugged 14 nomli himoyalangan noutbukini zamonaviy Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari, 16 GB dan 64 GB gacha operativ xotira va 512 GB dan 2 TB gacha SSD-disklar bilan yangiladi.
- Qurilma 14 dyuymli 1200p oʻlchamli ekran, 1100 кд/кв.м gacha yorqinlikka ega maxsus modifikatsiyasi va 53,5 Wch sigʻimli qoʻshimcha batareya bilan jihozlangan boʻlib, bu uning ish vaqtini ikki baravarga oshiradi.
Dell kompaniyasi oʻzining mashhur himoyalangan noutbuklar turkumiga kiruvchi Pro Rugged 14 modelini tubdan yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilma nafaqat zamonaviy texnik, balki ekstremal sharoitlarda ishlashga moʻljallangan mustahkam korpus bilan taʼminlandi. Mazkur yangilanish ogʻir sanoat, qutqaruv xizmatlari va dala sharoitida ishlaydigan mutaxassislar uchun muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kuchli apparat taʼminoti va yangi protsessorlarYangilangan noutbukning asosiy qismini Intel protsessorlari tashkil etadi. Xaridorlar endi Intel Core Ultra Series 3 chiplarini tanlashlari mumkin. Taqdim etilgan modellar qatoriga Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H hamda Core Ultra 7 366H kiradi. Garchi kuchli oʻrnatilgan grafikaga ega X modellari mavjud boʻlmasa-da, foydalanuvchilar diskret grafik karta bilan jihozlangan variantni xarid qilishlari mumkin.
Grafik imkoniyatlar sifatida oʻyin uchun emas, balki professional vazifalarga moʻljallangan RTX PRO 500 Blackwell videokartasi taklif etiladi. Operativ xotira hajmi 16 GB dan 64 GB gacha boʻlib, zamonaviy LPCAMM2-8533 modullaridan foydalaniladi. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa 512 GB dan 2 TB gacha boʻlgan SSD-disklar oʻrnatiladi. Qoʻshimcha xavfsizlikni taʼminlash maqsadida oʻzi shifrlanuvchi SSD-nakopitel ham tanlov sifatida mavjud.
Ekran va avtonomiya imkoniyatlariQurilma 14 dyuymli va 1200p oʻlchamli ekran bilan jihozlangan. Shuningdek, ochiq havoda foydalanish uchun juda qoʻl keladigan, yorqinligi 1100 кд/кв.м ga yetadigan oʻta yorqin displeyga ega maxsus modifikatsiya ham taqdim etilgan. Bu quyosh nuri tushganda ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.
Avtonom ishlash masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Noutbuk 53,5 Wch sigʻimli asosiy akkumulyatorga ega boʻlib, uning ichiga yana shunday qoʻshimcha batareyani oʻrnatish imkoniyati mavjud. Bu esa qurilmaning ish vaqtini ikki baravarga oshiradi.
Aloqa vositalari va mustahkamlikZamonaviy simsiz tarmoq texnologiyalaridan Wi-Fi 7 hamda ixtiyoriy ravishda Snapdragon X72 5G modemi bilan taʼminlangan. Shuningdek, qurilmada GPS moduli, ikkita Thunderbolt 4 porti va hatto eskicha sanoat standartidagi RS232 ulagichi ham saqlanib qolgan.
Ogʻirligi 2,13 kg ni tashkil etuvchi ushbu himoyalangan noutbuk uchun bu koʻrsatkich juda maqbul hisoblanadi. Garchi uning qalinligi 33,6 mm boʻlsa-da, Dell bergan maʼlumotlarga koʻra, qurilma 90 sm balandlikdan tushib ketish zarbalariga bardosh bera oladi. Yangi Dell Pro Rugged 14 modelining boshlangʻich narxi 3945 AQSH dollaridan boshlanadi.
Izohlar 0
…