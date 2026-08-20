AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladi
AQSh Milliy razvedka boshqarmasi (NRO) HawkEye 360 kompaniyasi bilan tijoriy radiochastota razvedkasi ma'lumotlarini taqdim etish bo'yicha yangi shartnoma imzoladi. Radiochastota yo'ldoshlari radarlar, aloqa tizimlari va dengiz jihozlaridan tarqalayotgan elektron nurlanishlarni qayd etib, signal manbasini aniqlash va uning geografik joylashuvini belgilash imkonini beradi.
AQSh Milliy razvedka boshqarmasi (NRO) HawkEye 360 kompaniyasi bilan tijoriy radiochastota razvedkasi maʼlumotlarini taqdim etish boʻyicha yangi shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv mazkur korxonani koʻp yillik texnologiyalarni baholash bosqichidan Amerika razvedka va mudofaa idoralariga operativ koʻmak koʻrsatish bosqichiga oʻtkazdi. Mazkur qadam kosmik monitoring sohasida yangi davrni boshlab berib, davlat tuzilmalariga global miqyosdagi xavfsizlik va mudofaa vazifalarini hal etishda ilgʻor texnologik imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, anʼanaviy optik yoʻldoshlardan farqli oʻlaroq, radiochastota yoʻldoshlari Yer yuzining shunchaki suratlarini olibgina qolmay, balki radarlar, aloqa tizimlari va dengiz jihozlaridan tarqalayotgan elektron nurlanishlarni qayd etishga ixtisoslashgan. Bir nechta apparatdan olingan maʼlumotlar birgalikda signal manbasini aniq topish hamda uning geografik joylashuvini belgilash imkonini beradi. Bu esa bulutli havo yoki qorongʻulik kabi tabiiy toʻsiqlardan qatʼi nazar, obʼektlarni kuzatishda muhim ustunlik yaratadi.
Koinotdagi kichik guruhlar va ularning imkoniyatlariHozirgi kunda HawkEye 360 pastki yeratki orbitada oʻttizdan ortiq kichik yoʻldoshlarni ekspluatatsiya qilmoqda. Odatda uchta apparatdan iborat guruhlarga birlashgan bu tizim radiochastota nurlanishlarini mustaqil ravishda aniqlash, tasniflash va geolokatsiyasini aniqlash funksiyalarini bajaradi. Bunday tarmoqning mavjudligi dunyoning istalgan nuqtasidagi muhim obʼektlar harakatini deyarli real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini taʼminlaydi.
Mazkur kelishuv NRO tomonidan qoʻllaniladigan Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA) dasturi doirasida tuzilgan boʻlib, u joriy vazifalarga qarab tijoriy radiochastota maʼlumotlarini xarid qilish hajmini moslashuvchan tarzda kengaytirishga xizmat qiladi. Dastur 2022 yilda boshlangan uch bosqichli loyihaning mantiqiy davomi boʻlib, oʻshanda NRO oltita kompaniya bilan tadqiqot shartnomalarini tuzgan hamda ularning salohiyatini modellashtirish va orbital namoyishlar orqali sinovdan oʻtkazgan edi.
Global biznes va kelajakdagi rejalarKompaniya nafaqat milliy xavfsizlik, balki fuqarolik va gumanitar missiyalar uchun ham zarur boʻlgan maʼlumotlarni yetkazib berishni kengaytirmoqda. Shu bilan birga, HawkEye 360 oʻzining xalqaro biznes hajmini jadal surʼatlar bilan oʻstirib bormoqda. Xususan, kompaniyaning xalqaro tushumi sezilarli darajada oshib, umumiy choraklik daromadning muhim qismini tashkil etdi. Shuningdek, korxona Yevropadagi radioelektron kurash yoʻnalishidagi loyihalar va Hind okeani mintaqasidagi buyurtmachilar, jumladan Hindiston Harbiy-dengiz kuchlari bilan koʻp yillik bitimlarni qoʻlga kiritdi.
Ortib borayotgan talab fonida HawkEye 360 kelgusi ikki-uch yil ichida bir xil hududni qayta kuzatish hamda maʼlumotlarni yetkazib berish oraligʻini 10 daqiqagacha qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bunga qoʻshimcha sunʼiy yoʻldoshlarni uchirish hamda oʻzga apparatlarga foydali yuklarni joylashtirish orqali erishish koʻzda tutilgan. Bu esa koinot texnologiyalari va radiochastota razvedkasi bozorida raqobatbardoshlikni yanada oshiradi.
…