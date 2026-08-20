AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladi

·19·Texno
AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladi
Qisqacha

AQSh Milliy razvedka boshqarmasi (NRO) HawkEye 360 kompaniyasi bilan tijoriy radiochastota razvedkasi ma'lumotlarini taqdim etish bo'yicha yangi shartnoma imzoladi. Radiochastota yo'ldoshlari radarlar, aloqa tizimlari va dengiz jihozlaridan tarqalayotgan elektron nurlanishlarni qayd etib, signal manbasini aniqlash va uning geografik joylashuvini belgilash imkonini beradi.

AQSh Milliy razvedka boshqarmasi (NRO) HawkEye 360 kompaniyasi bilan tijoriy radiochastota razvedkasi maʼlumotlarini taqdim etish boʻyicha yangi shartnoma imzoladi. Ushbu kelishuv mazkur korxonani koʻp yillik texnologiyalarni baholash bosqichidan Amerika razvedka va mudofaa idoralariga operativ koʻmak koʻrsatish bosqichiga oʻtkazdi. Mazkur qadam kosmik monitoring sohasida yangi davrni boshlab berib, davlat tuzilmalariga global miqyosdagi xavfsizlik va mudofaa vazifalarini hal etishda ilgʻor texnologik imkoniyatlarni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, anʼanaviy optik yoʻldoshlardan farqli oʻlaroq, radiochastota yoʻldoshlari Yer yuzining shunchaki suratlarini olibgina qolmay, balki radarlar, aloqa tizimlari va dengiz jihozlaridan tarqalayotgan elektron nurlanishlarni qayd etishga ixtisoslashgan. Bir nechta apparatdan olingan maʼlumotlar birgalikda signal manbasini aniq topish hamda uning geografik joylashuvini belgilash imkonini beradi. Bu esa bulutli havo yoki qorongʻulik kabi tabiiy toʻsiqlardan qatʼi nazar, obʼektlarni kuzatishda muhim ustunlik yaratadi.

Koinotdagi kichik guruhlar va ularning imkoniyatlari

Hozirgi kunda HawkEye 360 pastki yeratki orbitada oʻttizdan ortiq kichik yoʻldoshlarni ekspluatatsiya qilmoqda. Odatda uchta apparatdan iborat guruhlarga birlashgan bu tizim radiochastota nurlanishlarini mustaqil ravishda aniqlash, tasniflash va geolokatsiyasini aniqlash funksiyalarini bajaradi. Bunday tarmoqning mavjudligi dunyoning istalgan nuqtasidagi muhim obʼektlar harakatini deyarli real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini taʼminlaydi.

Mazkur kelishuv NRO tomonidan qoʻllaniladigan Commercial Radio Frequency Capabilities Augmentation (CRFCA) dasturi doirasida tuzilgan boʻlib, u joriy vazifalarga qarab tijoriy radiochastota maʼlumotlarini xarid qilish hajmini moslashuvchan tarzda kengaytirishga xizmat qiladi. Dastur 2022 yilda boshlangan uch bosqichli loyihaning mantiqiy davomi boʻlib, oʻshanda NRO oltita kompaniya bilan tadqiqot shartnomalarini tuzgan hamda ularning salohiyatini modellashtirish va orbital namoyishlar orqali sinovdan oʻtkazgan edi.

Global biznes va kelajakdagi rejalar

Kompaniya nafaqat milliy xavfsizlik, balki fuqarolik va gumanitar missiyalar uchun ham zarur boʻlgan maʼlumotlarni yetkazib berishni kengaytirmoqda. Shu bilan birga, HawkEye 360 oʻzining xalqaro biznes hajmini jadal surʼatlar bilan oʻstirib bormoqda. Xususan, kompaniyaning xalqaro tushumi sezilarli darajada oshib, umumiy choraklik daromadning muhim qismini tashkil etdi. Shuningdek, korxona Yevropadagi radioelektron kurash yoʻnalishidagi loyihalar va Hind okeani mintaqasidagi buyurtmachilar, jumladan Hindiston Harbiy-dengiz kuchlari bilan koʻp yillik bitimlarni qoʻlga kiritdi.

Ortib borayotgan talab fonida HawkEye 360 kelgusi ikki-uch yil ichida bir xil hududni qayta kuzatish hamda maʼlumotlarni yetkazib berish oraligʻini 10 daqiqagacha qisqartirishni rejalashtirmoqda. Bunga qoʻshimcha sunʼiy yoʻldoshlarni uchirish hamda oʻzga apparatlarga foydali yuklarni joylashtirish orqali erishish koʻzda tutilgan. Bu esa koinot texnologiyalari va radiochastota razvedkasi bozorida raqobatbardoshlikni yanada oshiradi.

RazvedkaSuniy yoldoshTexnologiyaKosmosAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiBugun, 07:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaGwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaBugun, 01:28MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiBugun, 00:23OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi