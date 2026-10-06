Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Joriy kuz mavsumining ikkinchi geomagnit bo‘roni, o‘rtacha darajadagi G2 ko‘rsatkichiga etib, yakunlandi.
- Geomagnit to‘lqinlarning asosiy sababi o‘rtacha o‘lchamdagi koronal teshik bilan bog‘liq bo‘lgan tezkor quyosh shamoli oqimi bo‘ldi.
- Hodisaning eng kuchli fazasi ortda qolgan bo‘lib, hozirgi vaqtda Quyosh faolligi me’yoriy qiymatlarga qaytgan va yaqin vaqt ichida yangi keskin kuchlanishlar kutilmayapti.
Yer sayyorasida joriy kuz mavsumining ikkinchi geomagnit bo‘roni o‘z nihoyasiga etdi. Mutaxassislar dastlabki prognozlarga nisbatan bir sutka kechikib boshlangan mazkur tabiiy hodisa o‘rtacha darajadagi G2 ko‘rsatkichiga etganini qayd etishdi. Hozirgi vaqtda Quyosh faolligi o‘zining odatiy me’yoriy qiymatlariga qaytgan bo‘lib, yaqin vaqt ichida yangi keskin kuchlanishlarning yuzaga kelish ehtimoli past baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com ma’lumotiga koʻra, geomagnit to‘lqinlarning asosiy sababi o‘rtacha o‘lchamdagi koronal teshik bilan bog‘liq bo‘lgan tezkor quyosh shamoli oqimi hisoblanadi. Mazkur kosmik omilning Yer atrofidagi muhitga ta’siri qisman saqlanib qolayotganiga qaramscientists, hodisaning eng kuchli va faol fazasi allaqachon ortda qolgan.
Geomagnit tebranishlar ko‘lamiKuzatuv davrida geofizik faollik AQSh Milliy okean va atmosfera tadqiqotlari boshqarmasi (NOAA) shkalasi bo‘yicha G1 va G2 darajalari orasida o‘zgarib turdi. Eslatib o‘tamiz, ushbu besh balli tizimda G5 eng ekstremal va kuchli bo‘ron darajasini bildiradi. Mutaxassislar qayd etishicha, so‘nggi sezilarli chaqnash Moskva vaqti bilan soat 08:00 atrofida kuzatilgan bo‘lib, shundan so‘ng barcha ko‘rsatkichlar barqarorlashgan.
Mazkur geomagnit hodisa joriy kuz mavsumidagi ikkinchi shunday holat bo‘ldi. Taqqoslash uchun, kuz faslidagi ilk magnit bo‘roni bundan oldinroq, yani 8-sentyabr kuni qayd etilgan bo‘lib, u biroz zaifroq – G1 darajasini tashkil etgan edi. Ushbu ketma-ketlik Quyoshdagi jarayonlarning hozirgi dinamikasini yaqqol ko‘rsatib beradi.
Mutaxassislar ayni paytda kosmik ob-havo barqaror ekanini va sayyoramiz aholisi uchun xavotirga o‘rin yo‘qligini ta’kidlashmoqda. Shunga qaramay, olimlar Quyosh sirtidagi o‘zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishda davom etmoqdalar, chunki bunday jarayonlar texnologiyalar va aloqa tizimlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Izohlar 0
…