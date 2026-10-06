Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandi

·20·Texno
Yer yuzida ikkinchi magnit bo‘roni yakunlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Joriy kuz mavsumining ikkinchi geomagnit bo‘roni, o‘rtacha darajadagi G2 ko‘rsatkichiga etib, yakunlandi.
  • Geomagnit to‘lqinlarning asosiy sababi o‘rtacha o‘lchamdagi koronal teshik bilan bog‘liq bo‘lgan tezkor quyosh shamoli oqimi bo‘ldi.
  • Hodisaning eng kuchli fazasi ortda qolgan bo‘lib, hozirgi vaqtda Quyosh faolligi me’yoriy qiymatlarga qaytgan va yaqin vaqt ichida yangi keskin kuchlanishlar kutilmayapti.

Yer sayyorasida joriy kuz mavsumining ikkinchi geomagnit bo‘roni o‘z nihoyasiga etdi. Mutaxassislar dastlabki prognozlarga nisbatan bir sutka kechikib boshlangan mazkur tabiiy hodisa o‘rtacha darajadagi G2 ko‘rsatkichiga etganini qayd etishdi. Hozirgi vaqtda Quyosh faolligi o‘zining odatiy me’yoriy qiymatlariga qaytgan bo‘lib, yaqin vaqt ichida yangi keskin kuchlanishlarning yuzaga kelish ehtimoli past baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com ma’lumotiga koʻra, geomagnit to‘lqinlarning asosiy sababi o‘rtacha o‘lchamdagi koronal teshik bilan bog‘liq bo‘lgan tezkor quyosh shamoli oqimi hisoblanadi. Mazkur kosmik omilning Yer atrofidagi muhitga ta’siri qisman saqlanib qolayotganiga qaramscientists, hodisaning eng kuchli va faol fazasi allaqachon ortda qolgan.

Geomagnit tebranishlar ko‘lami

Kuzatuv davrida geofizik faollik AQSh Milliy okean va atmosfera tadqiqotlari boshqarmasi (NOAA) shkalasi bo‘yicha G1 va G2 darajalari orasida o‘zgarib turdi. Eslatib o‘tamiz, ushbu besh balli tizimda G5 eng ekstremal va kuchli bo‘ron darajasini bildiradi. Mutaxassislar qayd etishicha, so‘nggi sezilarli chaqnash Moskva vaqti bilan soat 08:00 atrofida kuzatilgan bo‘lib, shundan so‘ng barcha ko‘rsatkichlar barqarorlashgan.

Mazkur geomagnit hodisa joriy kuz mavsumidagi ikkinchi shunday holat bo‘ldi. Taqqoslash uchun, kuz faslidagi ilk magnit bo‘roni bundan oldinroq, yani 8-sentyabr kuni qayd etilgan bo‘lib, u biroz zaifroq – G1 darajasini tashkil etgan edi. Ushbu ketma-ketlik Quyoshdagi jarayonlarning hozirgi dinamikasini yaqqol ko‘rsatib beradi.

Mutaxassislar ayni paytda kosmik ob-havo barqaror ekanini va sayyoramiz aholisi uchun xavotirga o‘rin yo‘qligini ta’kidlashmoqda. Shunga qaramay, olimlar Quyosh sirtidagi o‘zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishda davom etmoqdalar, chunki bunday jarayonlar texnologiyalar va aloqa tizimlariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Magnit bo‘roniQuyosh faolligiG2 darajasiKosmik ob-havoGeomagnit tebranishlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi3 avgust 01:25Yer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildiYer yuzida navbatdagi magnit boʻroni kuzatilmoqda: G1 darajasidagi faollik qayd etildi25 iyun 12:20Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqda8 iyun 15:27Quyoshda X sinfiga mansub kuchli chaqnashlar qayd etildiQuyoshda X sinfiga mansub kuchli chaqnashlar qayd etildi19 may 17:26Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydiYer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi29 iyul 01:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqda1 iyul 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...