Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqda
Koinot ob-havosi modellarining hisob-kitoblariga koʻra, bugun Yer yuzida G3 darajasigacha boʻlgan sayyoraviy miqyosdagi kuchli magnit boʻroni kutilmoqda. Ushbu hodisaga 6-iyun kuni Quyosh faolligi oshishi natijasida qayd etilgan plazma otilishi sabab boʻlgani aytilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Prognozlarga koʻra, plazma oqimi yaqin soatlar ichida Yerga yetib kelishi va magnit maydonining uzoq muddatli buzilishiga olib kelishi mumkin. Hodisa yuz berish ehtimoli 96 foizni tashkil etmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, boʻron bir sutkadan koʻproq davom etib, keyingi kunga ham taʼsir koʻrsatishi ehtimoli yuqori.
Modellashtirish maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, plazma buluti murakkab trayektoriya boʻylab harakatlanmoqda va Yer atrofidagi hududlarga dastlabki hisob-kitoblardan biroz kechikib yetib kelishi mumkin. Qoʻshimcha maʼlumotlar Quyosh va Yerni 100 million kilometr masofadan kuzatib boruvchi STEREO kosmik apparati orqali olindi.
Shuningdek, yerusti va orbital koronograflar "galo" turidagi otilishni qayd etishgan, bu odatda plazma buluti toʻgʻridan-toʻgʻri Yer tomon yoʻnalganini anglatadi. Quyosh plazmasi oqimi yaqin 2–3 soat ichida sayyoramizga yetib kelishi kutilmoqda.
…