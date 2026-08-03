Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi

·0·Texno
Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi

Yer sayyorasida yoz faslining boshidan buyon oltinchi, avgust oyidagi esa ilk geomagnit bo‘roni qayd etildi. Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti Solar astronomy laboratoriyasi ma’lumotlariga ko‘ra, Quyosh plazmasining navbatdagi otilishi sayyoramizga yetib kelgan va kosmik ob-havoda keskin o‘zgarishlarni keltirib chiqargan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, quyosh moddasi Yer atmosferasiga yetib kelganidan so‘ng, uning ta’siri bir necha soat ichida kuchayib, to‘laqonli geomagnit bo‘roniga aylangan. Mazkur tabiiy hodisaning intensivligi dastlabki tahlillarga ko‘ra, G1 (kuchsiz bo‘ron) va G2 (o‘rtacha bo‘ron) darajalari oralig‘ida baholanmoqda.

Kosmik ob-havo prognozlari

Olimlarning oldindan e’lon qilgan prognozlari amaldagi jarayon bilan to‘liq mos keldi. Quyosh faolligining bu kabi ko‘rsatkichlari texnologik tarmoqlarga va kosmik apparatlarga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lsa-da, mutaxassislar hozircha jiddiy xavotirga o‘rin yo‘qligini ta’kidlamoqda.

Hozirgi vaqtda geomagnit faollik darajasi diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Ilmiy markazlar bergan dastlabki baholarga ko‘ra, joriy magnit bo‘roni uzoq davom etmaydi va vaziyat tez orada barqarorlashishi kutilmoqda.

Geomagnit faollik qancha davom etadi

Tadqiqotchilarning ma’lumotlariga ko‘ra, Yer yuzidagi bu galgi magnit tebranishlari taxminan 4-6 soat davom etishi rejalashtirilgan. Shundan so‘ng Quyosh shamoli ta’sirining asta-sekin pasayishi va geomagnit fonning odatdagi me’yorga qaytishi taxmin qilinmoqda.

Yoz fasli davomida kuzatilayotgan bunday kosmik hodisalar Quyosh yuzasidagi faollik sikllari bilan bevosita bog‘liq. Olimlar kosmik ob-havo o‘zgarishlarini muntazam ravishda monitoring qilib, aholini va tegishli xizmatlarni o‘z vaqtida xabardor qilib bormoqda.

Magnit bo‘roniQuyosh faolligiKosmik ob-havoGeomagnit tebranishlarIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiKecha, 22:22XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi