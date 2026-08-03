Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandi
Yer sayyorasida yoz faslining boshidan buyon oltinchi, avgust oyidagi esa ilk geomagnit bo‘roni qayd etildi. Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar instituti Solar astronomy laboratoriyasi ma’lumotlariga ko‘ra, Quyosh plazmasining navbatdagi otilishi sayyoramizga yetib kelgan va kosmik ob-havoda keskin o‘zgarishlarni keltirib chiqargan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, quyosh moddasi Yer atmosferasiga yetib kelganidan so‘ng, uning ta’siri bir necha soat ichida kuchayib, to‘laqonli geomagnit bo‘roniga aylangan. Mazkur tabiiy hodisaning intensivligi dastlabki tahlillarga ko‘ra, G1 (kuchsiz bo‘ron) va G2 (o‘rtacha bo‘ron) darajalari oralig‘ida baholanmoqda.
Kosmik ob-havo prognozlariOlimlarning oldindan e’lon qilgan prognozlari amaldagi jarayon bilan to‘liq mos keldi. Quyosh faolligining bu kabi ko‘rsatkichlari texnologik tarmoqlarga va kosmik apparatlarga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lsa-da, mutaxassislar hozircha jiddiy xavotirga o‘rin yo‘qligini ta’kidlamoqda.
Hozirgi vaqtda geomagnit faollik darajasi diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Ilmiy markazlar bergan dastlabki baholarga ko‘ra, joriy magnit bo‘roni uzoq davom etmaydi va vaziyat tez orada barqarorlashishi kutilmoqda.
Geomagnit faollik qancha davom etadiTadqiqotchilarning ma’lumotlariga ko‘ra, Yer yuzidagi bu galgi magnit tebranishlari taxminan 4-6 soat davom etishi rejalashtirilgan. Shundan so‘ng Quyosh shamoli ta’sirining asta-sekin pasayishi va geomagnit fonning odatdagi me’yorga qaytishi taxmin qilinmoqda.
Yoz fasli davomida kuzatilayotgan bunday kosmik hodisalar Quyosh yuzasidagi faollik sikllari bilan bevosita bog‘liq. Olimlar kosmik ob-havo o‘zgarishlarini muntazam ravishda monitoring qilib, aholini va tegishli xizmatlarni o‘z vaqtida xabardor qilib bormoqda.
…