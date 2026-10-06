iPhone 18 Pro egalari korpus rangi oʻzgarishidan shikoyat qilmoqda

·26·Texno
iPhone 18 Pro egalari korpus rangi oʻzgarishidan shikoyat qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari oʻz qurilmalarining korpus rangi oʻzgarayotganidan shikoyat qilmoqda.
  • Burgundy va qora rangdagi smartfonlar asta-sekin oʻz tusini yoʻqotib, oqarib bormoqda, bu holat avvalgi iPhone 17 Pro modellarida ham kuzatilgan edi.
  • Mutaxassislar va foydalanuvchilarning taxminlariga koʻra, bu ultrabinafsha nurlarining taʼsiri bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
  • Apple kompaniyasi hozircha bu holat yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.

Yangi флагман smartfonlar savdoga chiqqaniga sanoqli haftalar oʻtgan boʻlishiga qaramay, ilk jiddiy muammolar yuzaga kela boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari oʻz qurilmalari tashqi koʻrinishida kutilmagan nuqsonlar kuzatilayotganini maʼlum qilishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit ijtimoiy tarmogʻida Burgundy rangidagi smartfonlar asta-sekin oʻzining boy tusini yoʻqotib, oqarib borayotgani aks etgan suratlar paydo boʻldi. Mutaxassislar va foydalanuvchilarning kuzatishlariga koʻra, bunday holat faqatgina qizgʻish tus bilan cheklanib qolmay, qora rangdagi ayrim qurilmalarda ham qayd etilmoqda.

Rang oʻzgarishi qayerdan boshlanadi?

Eʼlon qilingan fotosuratlarga tayanib aytish mumkinki, vizual oʻzgarishlar dastlab asosiy kamera blokining atrofidagi hududda namoyon boʻladi. Shundan soʻng rang xiralashishi bosqichma-bosqich butun alyuminiy korpus boʻylab tarqalishi mumkinligi aytilmoqda.

Mazkur holat texnologiya ixlosmandlariga oʻtgan yili chiqarilgan iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max modellaridagi muammolarni eslatib yubordi. Oʻshanda Cosmic Orange hamda Deep Blue rangli versiyalarning egalari ham korpusning quyosh nurlarida rangini yoʻqotishidan shikoyat qilishgan edi.

Mumkin boʻlgan sabablar

Hozirgi kunda internet foydalanuvchilari yuzaga kelayotgan nuqsonning kelib chiqish sabablarini faol muhokama qilmoqdalar. Asosiy taxminlardan biri sifatida ultrabinafsha nurlarining salbiy taʼsiri koʻrsatilmoqda, chunki rang oʻzgarishi haqidagi xabarlar koʻpincha smartfondan ochiq havoda uzoq vaqt foydalanilgandan soʻng paydo boʻlmoqda.

Bunday koʻngilsizliklarning oldini olish uchun foydalanuvchilar doimiy ravishda himoya gʻilofidan (chexol) foydalanish kabi vaqtinchalik choralarni koʻrib chiqishmoqda. Shunga qaramay, qimmatbaho flagman smartfonlarning tashqi koʻrinishiga putur yetishi xaridorlar orasida haqli eʼtirozlarni keltirib chiqarmoqda.

Hozircha Apple kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bermadi va muammoning sabablarini izohlamadi. Ishlab chiqaruvchining sukuti esa foydalanuvchilar oʻrtasida turli taxminlar koʻpayishiga sabab boʻlmoqda.

AppleiPhone 18 ProSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandiiPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi21 sentabr 13:51iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariBugun 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlarKecha 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:36Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkin29 avgust 13:56Apple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardiApple kompaniyasi iPhone 18 Pro uchun shoshilinch iOS 27.0.1 yangilanishini chiqardi29 sentabr 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...