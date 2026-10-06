iPhone 18 Pro egalari korpus rangi oʻzgarishidan shikoyat qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari oʻz qurilmalarining korpus rangi oʻzgarayotganidan shikoyat qilmoqda.
- Burgundy va qora rangdagi smartfonlar asta-sekin oʻz tusini yoʻqotib, oqarib bormoqda, bu holat avvalgi iPhone 17 Pro modellarida ham kuzatilgan edi.
- Mutaxassislar va foydalanuvchilarning taxminlariga koʻra, bu ultrabinafsha nurlarining taʼsiri bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
- Apple kompaniyasi hozircha bu holat yuzasidan rasmiy bayonot bermagan.
Yangi флагман smartfonlar savdoga chiqqaniga sanoqli haftalar oʻtgan boʻlishiga qaramay, ilk jiddiy muammolar yuzaga kela boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max egalari oʻz qurilmalari tashqi koʻrinishida kutilmagan nuqsonlar kuzatilayotganini maʼlum qilishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit ijtimoiy tarmogʻida Burgundy rangidagi smartfonlar asta-sekin oʻzining boy tusini yoʻqotib, oqarib borayotgani aks etgan suratlar paydo boʻldi. Mutaxassislar va foydalanuvchilarning kuzatishlariga koʻra, bunday holat faqatgina qizgʻish tus bilan cheklanib qolmay, qora rangdagi ayrim qurilmalarda ham qayd etilmoqda.
Rang oʻzgarishi qayerdan boshlanadi?Eʼlon qilingan fotosuratlarga tayanib aytish mumkinki, vizual oʻzgarishlar dastlab asosiy kamera blokining atrofidagi hududda namoyon boʻladi. Shundan soʻng rang xiralashishi bosqichma-bosqich butun alyuminiy korpus boʻylab tarqalishi mumkinligi aytilmoqda.
Mazkur holat texnologiya ixlosmandlariga oʻtgan yili chiqarilgan iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max modellaridagi muammolarni eslatib yubordi. Oʻshanda Cosmic Orange hamda Deep Blue rangli versiyalarning egalari ham korpusning quyosh nurlarida rangini yoʻqotishidan shikoyat qilishgan edi.
Mumkin boʻlgan sabablarHozirgi kunda internet foydalanuvchilari yuzaga kelayotgan nuqsonning kelib chiqish sabablarini faol muhokama qilmoqdalar. Asosiy taxminlardan biri sifatida ultrabinafsha nurlarining salbiy taʼsiri koʻrsatilmoqda, chunki rang oʻzgarishi haqidagi xabarlar koʻpincha smartfondan ochiq havoda uzoq vaqt foydalanilgandan soʻng paydo boʻlmoqda.
Bunday koʻngilsizliklarning oldini olish uchun foydalanuvchilar doimiy ravishda himoya gʻilofidan (chexol) foydalanish kabi vaqtinchalik choralarni koʻrib chiqishmoqda. Shunga qaramay, qimmatbaho flagman smartfonlarning tashqi koʻrinishiga putur yetishi xaridorlar orasida haqli eʼtirozlarni keltirib chiqarmoqda.
Hozircha Apple kompaniyasi yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bermadi va muammoning sabablarini izohlamadi. Ishlab chiqaruvchining sukuti esa foydalanuvchilar oʻrtasida turli taxminlar koʻpayishiga sabab boʻlmoqda.
Izohlar 0
…