iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 11 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 11-oktyabr holatiga ko'ra iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda, ularning narxlari xotira hajmi, rangi va SIM turiga qarab farqlanadi.
- Masalan, iPhone 18 Pro'ning 256 GB, Silver eSIM+eSIM versiyasi 1579 dollardan boshlanadi, iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB, Black eSIM+eSIM versiyasi esa aksiya narxida 1699 dollarni tashkil etadi.
11 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda. Narxlar smartfonning xotira hajmi, rangi va SIM turiga qarab farqlanadi.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dollar
• 256 GB, Glacier: 1599 dollar
• 256 GB, Black: 1579 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1579 dollar, aksiya narxi
• 512 GB: 1899 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1699 dollar, aksiya narxi
• 256 GB, Silver: 1779 dollar
• 256 GB, Glacier: 1729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1789 dollar
• 512 GB, Black: 2049 dollar
• 512 GB, Silver: 2099 dollar
• 512 GB, Glacier: 2049 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2149 dollar
• 1 TB: 2699 dollar
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 dollar
• 256 GB, Black: 1599 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1599 dollar
• 512 GB: 1899 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1839 dollar
• 256 GB, Black: 1849 dollar, aksiya narxi
• 256 GB, Silver: 1799 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1799 dollar
• 512 GB, Black: 2179 dollar
• 512 GB, Silver: 2299 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2199 dollar
• 512 GB, Glacier: 2299 dollar
• 1 TB: 2699 dollar
Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin. Keltirilgan narxlar 2026 yil 11 oktyabr holatiga tegishli.
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