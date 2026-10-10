iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 10 oktyabr holatiga ko'ra iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining narxlari e'lon qilindi, ular eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida mavjud.
- Qurilmalarning narxi xotira sig'imi, rangi va SIM-kartasi turiga qarab o'zgaradi, masalan, iPhone 18 Pro 256 GB Silver eSIM+eSIM versiyasi 1579 dollardan boshlanadi. iPhone 18 Pro Max 1 TB eSIM+eSIM versiyasi 2699 dollarga baholangan.
- Smartfonlarning narxlari har kuni o'zgarishi mumkinligi ta'kidlangan.
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining 10 oktyabr holatidagi narxlari taqdim etildi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM turlarida taklif qilinmoqda. Narxlar smartfonning xotira hajmi va rangiga qarab farqlanadi.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dollar • 256 GB, Glacier: 1599 dollar • 256 GB, Black: 1579 dollar • 256 GB, Burgundy: 1579 dollar, aksiya narxi • 512 GB: 1899 dollar • 1 TB: 2899 dollar
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1699 dollar, aksiya narxi • 256 GB, Silver: 1779 dollar • 256 GB, Glacier: 1729 dollar • 256 GB, Burgundy: 1789 dollar • 512 GB, Black: 2049 dollar • 512 GB, Silver: 2099 dollar • 512 GB, Glacier: 2049 dollar • 512 GB, Burgundy: 2149 dollar • 1 TB: 2699 dollar
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 dollar • 256 GB, Glacier: 1589 dollar • 256 GB, Black: 1609 dollar • 256 GB, Burgundy: 1609 dollar • 512 GB: 1899 dollar • 1 TB: 2999 dollar
SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1829 dollar • 256 GB, Black: 1849 dollar, aksiya narxi • 256 GB, Silver: 1799 dollar • 256 GB, Burgundy: 1809 dollar • 512 GB, Black: 2179 dollar • 512 GB, Silver: 2299 dollar • 512 GB, Burgundy: 2199 dollar • 512 GB, Glacier: 2299 dollar • 1 TB: 2699 dollar
Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.
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