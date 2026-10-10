iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari

·39·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 10 oktyabr holatiga ko'ra iPhone 18 Pro va Pro Max smartfonlarining narxlari e'lon qilindi, ular eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida mavjud.
  • Qurilmalarning narxi xotira sig'imi, rangi va SIM-kartasi turiga qarab o'zgaradi, masalan, iPhone 18 Pro 256 GB Silver eSIM+eSIM versiyasi 1579 dollardan boshlanadi. iPhone 18 Pro Max 1 TB eSIM+eSIM versiyasi 2699 dollarga baholangan.
  • Smartfonlarning narxlari har kuni o'zgarishi mumkinligi ta'kidlangan.

iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining 10 oktyabr holatidagi narxlari taqdim etildi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM turlarida taklif qilinmoqda. Narxlar smartfonning xotira hajmi va rangiga qarab farqlanadi.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1579 dollar • 256 GB, Glacier: 1599 dollar • 256 GB, Black: 1579 dollar • 256 GB, Burgundy: 1579 dollar, aksiya narxi • 512 GB: 1899 dollar • 1 TB: 2899 dollar

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1699 dollar, aksiya narxi • 256 GB, Silver: 1779 dollar • 256 GB, Glacier: 1729 dollar • 256 GB, Burgundy: 1789 dollar • 512 GB, Black: 2049 dollar • 512 GB, Silver: 2099 dollar • 512 GB, Glacier: 2049 dollar • 512 GB, Burgundy: 2149 dollar • 1 TB: 2699 dollar

SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1579 dollar • 256 GB, Glacier: 1589 dollar • 256 GB, Black: 1609 dollar • 256 GB, Burgundy: 1609 dollar • 512 GB: 1899 dollar • 1 TB: 2999 dollar

SIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1829 dollar • 256 GB, Black: 1849 dollar, aksiya narxi • 256 GB, Silver: 1799 dollar • 256 GB, Burgundy: 1809 dollar • 512 GB, Black: 2179 dollar • 512 GB, Silver: 2299 dollar • 512 GB, Burgundy: 2199 dollar • 512 GB, Glacier: 2299 dollar • 1 TB: 2699 dollar

Smartfonlarning narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleSmartfonlarNarxlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariKecha 12:56iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlari7 oktabr 13:29iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari6 oktabr 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar5 oktabr 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:36iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiiPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi8 oktabr 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda