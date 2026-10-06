Honor Power 3 smartfoni ulkan ekran va yangi Dimensity 8600 chipi bilan chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Power 3 smartfoni 7 dyuymli ulkan OLED-ekran va yangi Dimensity 8600 chipi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
- Ushbu chip 3-nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilib, qurilmaning unumdorligini oshirishi va issiqlikni boshqarishni yaxshilashi taxmin qilinmoqda.
- Qurilma, shuningdek, Honor Power 2'dagi 10 080 mA·ch sigʻimli batareyaga teng yoki undan katta sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor kompaniyasi oʻzining yangi avlod Honor Power 3 smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mazkur qurilma avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada kattalashtirilgan displey va ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar eʼtiborini oʻziga jalb qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarqalgan dastlabki sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, boʻlajak gadjet 7 dyuymli ulkan panelga ega boʻladi. Boshqa bir insayder esa smartfon zamonaviy tekis OLED-ekran bilan taʼminlanishini tasdiqlamoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili bozorga chiqarilgan Honor Power 2 modeli 6,79 dyuymli tekis LTPS OLED-paneliga ega edi.
Unumdorlik va yangi protsessorSmartfonning apparat qismiga oid maʼlumotlar ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Honor Power 3 asosi sifatida oʻrta segmentning yuqori qismiga moʻljallangan yangi Dimensity 8600 однокристальная система (chipi) tanlanishi kutilmoqda.
Ushbu yangi protsessor ilgʻor 3-nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Yangilangan protsessor arxitekturasi qurilmaning umumiy unumdorligini keskin oshirish bilan birga, issiqlikni boshqarish tizimini ham yaxshilashi kutilmoqda. Mazkur chipning taqdimoti 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshiga moʻljallangan boʻlib, bu smartfonning bozorga chiqish muddatlariga toʻla mos keladi.
Smartfonning asosiy ustunligiQurilmaning eng muhim va oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning akkumulyatori boʻlib qolishi kutilmoqda. Garchi batareyaning aniq sigʻimi hozircha rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, avvalgi sizdirilgan xabarlar ushbu model brend tarixidagi eng yirik akkumulyatorlardan biri bilan jihozlanishini koʻrsatmoqda.
Eslatib oʻtamiz, avvalgi Honor Power 2 smartfoni kremniy-uglerod texnologiyasiga asoslangan naq 10 080 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlangan edi. Yangi avlod vakili ham energiya sigʻimi boʻyicha oʻzidan oldingi modeldan kam boʻlmagan koʻrsatkichlarni namoyish etishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…