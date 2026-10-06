Honor Power 3 smartfoni ulkan ekran va yangi Dimensity 8600 chipi bilan chiqadi

·26·Texno
Honor Power 3 smartfoni ulkan ekran va yangi Dimensity 8600 chipi bilan chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Power 3 smartfoni 7 dyuymli ulkan OLED-ekran va yangi Dimensity 8600 chipi bilan taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Ushbu chip 3-nanometrli texnologiya asosida ishlab chiqarilib, qurilmaning unumdorligini oshirishi va issiqlikni boshqarishni yaxshilashi taxmin qilinmoqda.
  • Qurilma, shuningdek, Honor Power 2'dagi 10 080 mA·ch sigʻimli batareyaga teng yoki undan katta sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor kompaniyasi oʻzining yangi avlod Honor Power 3 smartfonini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mazkur qurilma avvalgi avlod modellariga nisbatan sezilarli darajada kattalashtirilgan displey va ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilar eʼtiborini oʻziga jalb qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarqalgan dastlabki sizdirilgan maʼlumotlarga koʻra, boʻlajak gadjet 7 dyuymli ulkan panelga ega boʻladi. Boshqa bir insayder esa smartfon zamonaviy tekis OLED-ekran bilan taʼminlanishini tasdiqlamoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yili bozorga chiqarilgan Honor Power 2 modeli 6,79 dyuymli tekis LTPS OLED-paneliga ega edi.

Unumdorlik va yangi protsessor

Smartfonning apparat qismiga oid maʼlumotlar ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Honor Power 3 asosi sifatida oʻrta segmentning yuqori qismiga moʻljallangan yangi Dimensity 8600 однокристальная система (chipi) tanlanishi kutilmoqda.

Ushbu yangi protsessor ilgʻor 3-nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Yangilangan protsessor arxitekturasi qurilmaning umumiy unumdorligini keskin oshirish bilan birga, issiqlikni boshqarish tizimini ham yaxshilashi kutilmoqda. Mazkur chipning taqdimoti 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshiga moʻljallangan boʻlib, bu smartfonning bozorga chiqish muddatlariga toʻla mos keladi.

Smartfonning asosiy ustunligi

Qurilmaning eng muhim va oʻziga xos xususiyatlaridan biri uning akkumulyatori boʻlib qolishi kutilmoqda. Garchi batareyaning aniq sigʻimi hozircha rasman oshkor etilmagan boʻlsa-da, avvalgi sizdirilgan xabarlar ushbu model brend tarixidagi eng yirik akkumulyatorlardan biri bilan jihozlanishini koʻrsatmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalgi Honor Power 2 smartfoni kremniy-uglerod texnologiyasiga asoslangan naq 10 080 mA·ch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlangan edi. Yangi avlod vakili ham energiya sigʻimi boʻyicha oʻzidan oldingi modeldan kam boʻlmagan koʻrsatkichlarni namoyish etishi kutilmoqda.

HonorHonor Power 3Dimensity 8600SmartfonOLED ekran
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqdaYangi flagmanlarda nosozliklar kuzatilmoqda3 oktabr 15:57Honor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadiHonor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadi30 sentabr 20:50Honor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadiHonor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadi30 sentabr 13:24Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi28 sentabr 19:54Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi28 sentabr 17:59Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi27 sentabr 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...