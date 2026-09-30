Honor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor brendi yil oxirigacha yana to'rtta yangi smartfon taqdim etmoqchi.
- Ushbu qurilmalar orasida 200 megapikselli asosiy kamera va ikkita ekranga ega bo'lishi kutilayotgan Honor 700 Pro modeli ham bor.
- Shuningdek, 7 dyuymli ulkan ekran va 10 000 milliamper-soatdan ortiq sig'imli akkumulyatorli Honor X seriyasi smartfoni hamda yangi buklanuvchi qurilma ham taqdim etilishi kutilmoqda.
- Bu ma'lumotlar tex olamida tanilgan insayder Digital Chat Station tomonidan tasdiqlangan.
Taniqli Honor brendi oʻzining flagman Honor Magic 9 qurilmalarini namoyish etganiga koʻp boʻlmaganiga qaramay, yil oxirigacha yana bir nechta yangi gadjetlarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda tex olamida oʻz manbalariga ega boʻlgan taniqli insayder Digital Chat Station maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya oʻzining mobil qurilmalar turkumini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqin oylarda taqdim etilishi kutilayotgan eng eʼtiborga molik qurilmalardan biri bu — Honor 700 Pro modeli boʻladi. Ushbu smartfon 200 megapiksellik yuqori aniqlikdagi asosiy kamera hamda ikkita ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Shuningdek, avvalroq tarqalgan xabarlarda Honor orqa panelida Xiaomi 17 Pro va Xiaomi 18 Pro modellariga oʻxshash qoʻshimcha kichik ekrani bor qurilmani tayyorlayotgani ham maʼlum qilingan edi.
Oʻta yirik akkumulyatorli oʻrta sinf gadjetiYil oxirigacha taqdim etilishi kutilayotgan qiziqarli yangiliklardan yana biri Honor X seriyasiga mansub oʻrta sinf smartfoni boʻladi. Insayderning taʼkidlashicha, mazkur qurilma diagonaliga taxminan 7 dyuymga teng ulkan ekran va 10 000 milliamper-soatdan ortiq quvvatga ega oʻta sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar bozori uchun juda yuqori natija hisoblanadi.
Bundan tashqari, Honor kompaniyasi keng formatli yangi buklanuvchi smartfon ustidagi ishlarni ham jadalashtirgani aytilmoqda. Shu bilan bir qatorda, muhandislar kengroq ekranga ega oddiy smartfon konsepsiyasini ham sinovdan oʻtkazmoqda. Taxminlarga koʻra, bu qurilmalar bozordagi Huawei Pura X Max hamda Huawei Pura X View modellarining oʻziga xos muqobillariga aylanishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, Digital Chat Station bungacha ham mobil texnologiyalar olamidagi koʻplab yangiliklarni oldindan aniq aytib kelgani bilan tanilgan. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining texnik xususiyatlarini, Realme GT 7 Pro yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishini hamda MediaTek Dimensity 9400 protsessori Qualcomm Snapdragon 8 Elite'dan oldinroq chiqishini birinchilardan boʻlib toʻgʻri fosh etgan edi.
Izohlar 0
…