Honor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadi

·13·Texno
Honor yil oxirigacha yana toʻrtta yangi smartfon taqdim etadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor brendi yil oxirigacha yana to'rtta yangi smartfon taqdim etmoqchi.
  • Ushbu qurilmalar orasida 200 megapikselli asosiy kamera va ikkita ekranga ega bo'lishi kutilayotgan Honor 700 Pro modeli ham bor.
  • Shuningdek, 7 dyuymli ulkan ekran va 10 000 milliamper-soatdan ortiq sig'imli akkumulyatorli Honor X seriyasi smartfoni hamda yangi buklanuvchi qurilma ham taqdim etilishi kutilmoqda.
  • Bu ma'lumotlar tex olamida tanilgan insayder Digital Chat Station tomonidan tasdiqlangan.

Taniqli Honor brendi oʻzining flagman Honor Magic 9 qurilmalarini namoyish etganiga koʻp boʻlmaganiga qaramay, yil oxirigacha yana bir nechta yangi gadjetlarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda tex olamida oʻz manbalariga ega boʻlgan taniqli insayder Digital Chat Station maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya oʻzining mobil qurilmalar turkumini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqin oylarda taqdim etilishi kutilayotgan eng eʼtiborga molik qurilmalardan biri bu — Honor 700 Pro modeli boʻladi. Ushbu smartfon 200 megapiksellik yuqori aniqlikdagi asosiy kamera hamda ikkita ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Shuningdek, avvalroq tarqalgan xabarlarda Honor orqa panelida Xiaomi 17 Pro va Xiaomi 18 Pro modellariga oʻxshash qoʻshimcha kichik ekrani bor qurilmani tayyorlayotgani ham maʼlum qilingan edi.

Oʻta yirik akkumulyatorli oʻrta sinf gadjeti

Yil oxirigacha taqdim etilishi kutilayotgan qiziqarli yangiliklardan yana biri Honor X seriyasiga mansub oʻrta sinf smartfoni boʻladi. Insayderning taʼkidlashicha, mazkur qurilma diagonaliga taxminan 7 dyuymga teng ulkan ekran va 10 000 milliamper-soatdan ortiq quvvatga ega oʻta sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar bozori uchun juda yuqori natija hisoblanadi.

Bundan tashqari, Honor kompaniyasi keng formatli yangi buklanuvchi smartfon ustidagi ishlarni ham jadalashtirgani aytilmoqda. Shu bilan bir qatorda, muhandislar kengroq ekranga ega oddiy smartfon konsepsiyasini ham sinovdan oʻtkazmoqda. Taxminlarga koʻra, bu qurilmalar bozordagi Huawei Pura X Max hamda Huawei Pura X View modellarining oʻziga xos muqobillariga aylanishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, Digital Chat Station bungacha ham mobil texnologiyalar olamidagi koʻplab yangiliklarni oldindan aniq aytib kelgani bilan tanilgan. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro smartfonlarining texnik xususiyatlarini, Realme GT 7 Pro yorqin Samsung ekraniga ega boʻlishini hamda MediaTek Dimensity 9400 protsessori Qualcomm Snapdragon 8 Elite'dan oldinroq chiqishini birinchilardan boʻlib toʻgʻri fosh etgan edi.

HonorSmartfonTexnologiyaMobil qurilmaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi27 sentabr 15:58Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi18 sentabr 16:23Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58Honor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadiHonor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadiBugun 13:24Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi28 sentabr 19:54Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi28 sentabr 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi