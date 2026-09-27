Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi

·34·Texno
Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Pro Max smartfoni bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani (ikkita jismoniy va ikkita eSIM) qoʻllab-quvvatlaydi, bu mobil aloqa sohasida yangi standartni belgilaydi.
  • Qurilma 5600 ta kremniy nitridi qatlamidan iborat noyob Black Diamond ekraniga ega boʻlib, u 1,5 foiz qaytish koeffitsienti bilan yorugʻ kun ostida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.

Honor brendi yaqinlashib kelayotgan rasmiy taqdimot oldidan oʻzining yangi flagmani — Magic 9 Pro Max smartfonining yana bir oʻta noyob xususiyatini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma bir yoʻla toʻrtta uyali aloqa raqamidan foydalanish imkonini beruvchi ilgʻor Dual Physical SIM va Dual eSIM gibrid tizimi bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda aksariyat flagman qurilmalar ikki yoki koʻpi bilan uchta raqamni qoʻllab-quvvatlash bilan cheklansa, yangi Honor modeli mobil aloqa ixlosmandlari uchun yangi standartni belgilab bermoqda. Qurilmaga ikkita anʼanaviy jismoniy SIM-karta va ikkita eSIM raqamlarini bir vaqtning oʻzida faollashtirish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi Dual Standby rejimini eʼlon qildi, unga koʻra tanlangan ikkita raqam doimiy ravishda kutish rejimida faol qola oladi.

Ilgʻor ekran texnologiyalari va mustahkamlik

Smartfon nafaqat aloqa imkoniyatlari, balki oʻzining flagmanga xos displeyi bilan ham eʼtiborni tortadi. Kuni kecha eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Magic 9 Pro Max 5600 ta kremniy nitridi qatlamidan iborat noyob Black Diamond ekraniga ega boʻladi. Ushbu texnologiya tufayli displeyning qaytish koeffitsiyenti atigi 1,5 foizni tashkil etib, yorugʻ kun ostida ham mukammal koʻrinishni va yuqori mustahkamlikni taʼminlaydi.

Qurilma yupqa hoshiyalarga ega tekis 6,8 dyuymli LTPO displey bilan jihozlanadi. Uning aniqligi 2868 × 1320 piksichni, yangilanish chastotasi эса 120 Hz ni tashkil etadi. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va oʻyin oʻynash jarayonida eng yuqori sifatli tasvirni taqdim etadi.

Yuqori unumdorlik va taʼsirchan avtonomlik

Smartfonning asosiy apparat qismi ham eng ilgʻor komponentlarga tayanadi. ixbt.com xabariga koʻra, modelga yangi va eng yuqori unumdor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori oʻrnatiladi. Taʼsirchan quvvat egasi boʻlgan ushbu qurilma ichiga 8800 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator joylashtirilgan.

Batareyani quvvatlantirish imkoniyatlari ham oʻta yuqori darajada amalga oshirilgan. Foydalanuvchilar 100 W quvvatga ega simli hamda 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa ulkan batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Professional darajadagi kameralar va himoya

Smartfonning optik imkoniyatlari ham koʻpchilikni hayratda qoldirishi aniq. Qurilma ikkita 200 megapikselli kamera (asosiy modul va periskop tarkibida), shuningdek, 50 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv va 55 megapikselli kvadrat shaklidagi old kamera bilan taʼminlanadi. Korpus xavfsizligi IP69K darajasida himoyalangan boʻlib, u sunʼiy intellekt va kamera uchun maxsus alohida tugmalar hamda kuchli qoʻshaloq dinamiklarga ega boʻladi. Honor Magic 9 Pro Max seriyasining rasmiy taqdimoti 28 sentyabr kuni boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

HonorSmartfonTexnologiyaYangiliklarGadjet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi18 sentabr 16:23Honor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildiHonor Magic 9 flagmani taqdimot sanasi va asosiy xususiyatlari oshkor etildi13 sentabr 00:58Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiKecha 23:20Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiKecha 13:52Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi20 sentabr 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi