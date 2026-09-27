Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Pro Max smartfoni bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani (ikkita jismoniy va ikkita eSIM) qoʻllab-quvvatlaydi, bu mobil aloqa sohasida yangi standartni belgilaydi.
- Qurilma 5600 ta kremniy nitridi qatlamidan iborat noyob Black Diamond ekraniga ega boʻlib, u 1,5 foiz qaytish koeffitsienti bilan yorugʻ kun ostida ham mukammal koʻrinishni taʼminlaydi.
Honor brendi yaqinlashib kelayotgan rasmiy taqdimot oldidan oʻzining yangi flagmani — Magic 9 Pro Max smartfonining yana bir oʻta noyob xususiyatini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma bir yoʻla toʻrtta uyali aloqa raqamidan foydalanish imkonini beruvchi ilgʻor Dual Physical SIM va Dual eSIM gibrid tizimi bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda aksariyat flagman qurilmalar ikki yoki koʻpi bilan uchta raqamni qoʻllab-quvvatlash bilan cheklansa, yangi Honor modeli mobil aloqa ixlosmandlari uchun yangi standartni belgilab bermoqda. Qurilmaga ikkita anʼanaviy jismoniy SIM-karta va ikkita eSIM raqamlarini bir vaqtning oʻzida faollashtirish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, ishlab chiqaruvchi Dual Standby rejimini eʼlon qildi, unga koʻra tanlangan ikkita raqam doimiy ravishda kutish rejimida faol qola oladi.
Ilgʻor ekran texnologiyalari va mustahkamlikSmartfon nafaqat aloqa imkoniyatlari, balki oʻzining flagmanga xos displeyi bilan ham eʼtiborni tortadi. Kuni kecha eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, Magic 9 Pro Max 5600 ta kremniy nitridi qatlamidan iborat noyob Black Diamond ekraniga ega boʻladi. Ushbu texnologiya tufayli displeyning qaytish koeffitsiyenti atigi 1,5 foizni tashkil etib, yorugʻ kun ostida ham mukammal koʻrinishni va yuqori mustahkamlikni taʼminlaydi.
Qurilma yupqa hoshiyalarga ega tekis 6,8 dyuymli LTPO displey bilan jihozlanadi. Uning aniqligi 2868 × 1320 piksichni, yangilanish chastotasi эса 120 Hz ni tashkil etadi. Bu esa foydalanuvchilarga kontentni tomosha qilish va oʻyin oʻynash jarayonida eng yuqori sifatli tasvirni taqdim etadi.
Yuqori unumdorlik va taʼsirchan avtonomlikSmartfonning asosiy apparat qismi ham eng ilgʻor komponentlarga tayanadi. ixbt.com xabariga koʻra, modelga yangi va eng yuqori unumdor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 protsessori oʻrnatiladi. Taʼsirchan quvvat egasi boʻlgan ushbu qurilma ichiga 8800 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator joylashtirilgan.
Batareyani quvvatlantirish imkoniyatlari ham oʻta yuqori darajada amalga oshirilgan. Foydalanuvchilar 100 W quvvatga ega simli hamda 80 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyasidan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu esa ulkan batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…