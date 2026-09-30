Honor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadi

·10·Texno
Honor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor bosh direktori Li Szyan yangi Magic 9 turkumidagi smartfonlar sunʼiy intellekt bilan ishlaydigan haqiqiy qurilmalar sifatida maxsus sertifikat olgan ilk partiya ekanini maʼlum qildi.
  • Ushbu sertifikatlash jarayoni MagicOS 11 operatsion tizimining qayta qurilgani hamda YOYO intellektual agentining rivojlanganidan dalolat beradi.

Honor kompaniyasi mobil bozorida yana bir muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmalarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor bosh direktori Li Szyan yangi Magic 9 turkumidagi smartfonlar sunʼiy intellekt bilan ishlaydigan haqiqiy qurilmalar sifatida maxsus sertifikat olgan ilk ilk partiya ekanini maʼlum qildi. Ushbu eʼtirof brendning koʻp yillar davomida apparat taʼminoti, tizimli sunʼiy intellekt va MagicOS operatsion tizimi yoʻnalishida olib borgan keng koʻlamli mehnati natijasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, haqiqiy sunʼiy intellektga ega mobil telefon oddiygina oʻrnatilgan dasturlar yigʻindisi yoki ustki qobiqdan iborat boʻlmasligi shart. Yangi konsepsiyaga koʻra, qurilma foydalanuvchining niyatlari hamda odatlarini aniq tushunish, ilovalar oʻrtasida oʻzaro uzluksiz bogʻliqlikni taʼminlash va qatʼiy Sanoat standartlariga javob berish uchun tizim darajasidagi intellektni qoʻllab-quvvatlashi lozim.

MagicOS operatsion tizimining yangi evolyutsiyasi

Mazkur sertifikatlash jarayoni MagicOS 11 operatsion tizimining tubdan qayta qurilgani hamda YOYO intellektual agentining navbatdagi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi. Honor oʻzining yangi dasturiy taʼminotini sanoatda tizimli Agent Harness agentini tijoriy jihatdan joriy etgan ilk tizim sifatida taqdim etmoqda.

Shuningdek, yangilangan YOYO AI yordamchisi oddiy ovozli assistent maqomidan chiqib, bir nechta ilovalar doirasida vazifalarni mustaqil bajarish qobiliyatiga ega boʻlgan tizim darajasidagi intellektual agent darajasiga yetdi. huaweicentral nashri qayd etishicha, aynan shu texnologik komponentlar majmui Magic 9 seriyasini haqiqiy sunʼiy intellekt telefonlari qatoriga olib chiqadi.

Bozordagi sunʼiy intellekt poygasi va raqobat

Mazkur eʼlon mobilsozlik bozorida sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha raqobat qanchalik keskinlashib borayotganini koʻrsatadi. Eslatib oʻtamiz, undan avvalroq Honor rahbariyati Magic 7 qurilmasini ovozli buyruqlar orqali qahva buyurtma qilish va uni toʻliq yetkazib berish jarayonini mustaqil amalga oshira oladigan ilk aqlli telefon sifatida tanishtirgan edi. Shuningdek, avtonomlik va mobil suratga olish imkoniyatlariga urgʻu berilgan Magic 9 Pro Max modeli ham taqdim etilgandi.

Biroq sunʼiy intellektga asoslangan telefonlar bozorida faqatgina Honor emas, balki boshqa kompaniyalar ham yetakchilik uchun kurashmoqda. Xususan, 2026-yil iyul oyida Nubia Xitoy bozorida oʻzining NaviX Ultra smartfonini «dunyodagi birinchi sunʼiy intellekt smartfoni» sifatida savdoga chiqargan edi. Shu yozning oʻzida StepFun kompaniyasi ham boshidan oxirigacha koʻp bosqichli vazifalarni hech qanday qoʻshimcha soʻrovlarsiz mustaqil bajaradigan dunyodagi ilk ommaviy sunʼiy intellekt agentiga ega StepX Neo smartfonini namoyish etgan.

HonorSmartfonSunʼiy intellektTexnologiyaMagicOS
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydiHonor smartfonlarida yangi funksiya: MagicOS foydalanuvchi maʻlumotlarini himoyalaydi10 iyun 12:58Honor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildiHonor smartfonlari uchun ixcham teleobyektiveklar taqdim etildi28 sentabr 19:54Honor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildiHonor Magic 9 Super Edition: 11 000 mA·ch batareyali flagman taqdim etildi28 sentabr 17:59Honor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydiHonor Magic 9 Pro Max bir yoʻla toʻrtta SIM-kartani qoʻllab-quvvatlaydi27 sentabr 15:58Honor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladiHonor Magic 9 Pro Max flagmani 10 000 nit yorqinlikdagi displeyga ega boʻladi26 sentabr 23:20Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi26 sentabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi