Honor oʻzining yangi smartfonlarini haqiqiy sunʼiy intellekt qurilmasi deb atadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor bosh direktori Li Szyan yangi Magic 9 turkumidagi smartfonlar sunʼiy intellekt bilan ishlaydigan haqiqiy qurilmalar sifatida maxsus sertifikat olgan ilk partiya ekanini maʼlum qildi.
- Ushbu sertifikatlash jarayoni MagicOS 11 operatsion tizimining qayta qurilgani hamda YOYO intellektual agentining rivojlanganidan dalolat beradi.
Honor kompaniyasi mobil bozorida yana bir muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmalarini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor bosh direktori Li Szyan yangi Magic 9 turkumidagi smartfonlar sunʼiy intellekt bilan ishlaydigan haqiqiy qurilmalar sifatida maxsus sertifikat olgan ilk ilk partiya ekanini maʼlum qildi. Ushbu eʼtirof brendning koʻp yillar davomida apparat taʼminoti, tizimli sunʼiy intellekt va MagicOS operatsion tizimi yoʻnalishida olib borgan keng koʻlamli mehnati natijasi sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, haqiqiy sunʼiy intellektga ega mobil telefon oddiygina oʻrnatilgan dasturlar yigʻindisi yoki ustki qobiqdan iborat boʻlmasligi shart. Yangi konsepsiyaga koʻra, qurilma foydalanuvchining niyatlari hamda odatlarini aniq tushunish, ilovalar oʻrtasida oʻzaro uzluksiz bogʻliqlikni taʼminlash va qatʼiy Sanoat standartlariga javob berish uchun tizim darajasidagi intellektni qoʻllab-quvvatlashi lozim.
MagicOS operatsion tizimining yangi evolyutsiyasiMazkur sertifikatlash jarayoni MagicOS 11 operatsion tizimining tubdan qayta qurilgani hamda YOYO intellektual agentining navbatdagi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi. Honor oʻzining yangi dasturiy taʼminotini sanoatda tizimli Agent Harness agentini tijoriy jihatdan joriy etgan ilk tizim sifatida taqdim etmoqda.
Shuningdek, yangilangan YOYO AI yordamchisi oddiy ovozli assistent maqomidan chiqib, bir nechta ilovalar doirasida vazifalarni mustaqil bajarish qobiliyatiga ega boʻlgan tizim darajasidagi intellektual agent darajasiga yetdi. huaweicentral nashri qayd etishicha, aynan shu texnologik komponentlar majmui Magic 9 seriyasini haqiqiy sunʼiy intellekt telefonlari qatoriga olib chiqadi.
Bozordagi sunʼiy intellekt poygasi va raqobatMazkur eʼlon mobilsozlik bozorida sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha raqobat qanchalik keskinlashib borayotganini koʻrsatadi. Eslatib oʻtamiz, undan avvalroq Honor rahbariyati Magic 7 qurilmasini ovozli buyruqlar orqali qahva buyurtma qilish va uni toʻliq yetkazib berish jarayonini mustaqil amalga oshira oladigan ilk aqlli telefon sifatida tanishtirgan edi. Shuningdek, avtonomlik va mobil suratga olish imkoniyatlariga urgʻu berilgan Magic 9 Pro Max modeli ham taqdim etilgandi.
Biroq sunʼiy intellektga asoslangan telefonlar bozorida faqatgina Honor emas, balki boshqa kompaniyalar ham yetakchilik uchun kurashmoqda. Xususan, 2026-yil iyul oyida Nubia Xitoy bozorida oʻzining NaviX Ultra smartfonini «dunyodagi birinchi sunʼiy intellekt smartfoni» sifatida savdoga chiqargan edi. Shu yozning oʻzida StepFun kompaniyasi ham boshidan oxirigacha koʻp bosqichli vazifalarni hech qanday qoʻshimcha soʻrovlarsiz mustaqil bajaradigan dunyodagi ilk ommaviy sunʼiy intellekt agentiga ega StepX Neo smartfonini namoyish etgan.
Izohlar 0
…