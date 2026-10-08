Germaniyaning mashhur Ecosia brauzeri nega Xitoyning SI texnologiyalarini tanladi?

·49·Texno
Germaniyaning mashhur Ecosia brauzeri nega Xitoyning SI texnologiyalarini tanladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniyaning Ecosia qidiruv tizimi Fransiyaning Mistral sun’iy intellekt xizmatlaridan voz kechib, Xitoyda ishlab chiqilgan ochiq kodli SI modellarini joriy etishni rejalashtirmoqda.
  • Ecosia asoschisi Kristian Krollning ta’kidlashicha, Mistral modellari raqobatbardosh emas va texnik muammolarga ega bo‘lgan.

Yevropaning eng yirik va nufuzli yashil texnologiyalar loyihalaridan biri bo‘lgan Germaniyaning Ecosia qidiruv tizimi Fransiyaning bosh sun’iy intellekt startapi hisoblangan Mistral xizmatlaridan voz kechishga qaror qildi. Bu haqda G‘arb siyosiy doiralariga yaqin bo‘lgan Politico nashri xavotir bilan bong urmoqda.

Yevropa davlat idoralari, jumladan, Germaniya Atrof-muhitni muhofaza qilish federal vazirligi hamda Buyuk Britaniya Milliy sog‘liqni saqlash xizmati (NHS) tomonidan keng qo‘llaniladigan Ecosia endilikda ochiq manbali kodga (open-source) ega bo‘lgan, shu jumladan Xitoyda ishlab chiqilgan SI modellarini joriy etishni rejalashtirmoqda.

«Bir yilga ortda qolmoqda»: Ecosia nega fransuz flagmanidan hafsalasi pir bo‘ldi?

Ecosia asoschisi va rahbari Kristian Kroll fransuz sun’iy intellektining sifati kutilgan darajada emasligini ochiq tan oldi:

  • Raqobatdosh emas: Kompaniya bahosiga ko‘ra, Fransiya SI laboratoriyasining modellari bozordagi global raqobatchilaridan kamida bir yilga ortda qolmoqda;

  • Texnik muammolar: Joriy yilning may oyida Ecosia AQSHning giganti OpenAI o‘rniga aynan mustaqil Yevropa mahsuloti sifatida Mistral bilan shartnoma tuzgan edi. Biroq ko‘p o‘tmay tizimda doimiy server yuklanishlari va texnik uzilishlar kuzatildi;

  • «Ular uchun juda yirik mijoz bo‘lib chiqdik»: Kristian Kroll fransuz infratuzilmasi bunday yirik miqyosdagi so‘rovlar oqimiga bardosh bera olmaganini ta’kidladi.

Ekologiya va suverenitet borasidagi jiddiy shubhalar

Brend imiji to‘liq ekologik tozalik va mustaqillikka qurilgan Germaniya kompaniyasi Mistral bilan bog‘liq boshqa omillarni ham tilga oldi:

  • Atom energetikasi omili: Fransiya energetika tizimida atom stansiyalarining ulushi juda yuqoriligi sababli, Ecosia fransuz hamkorining ma’lumot markazlari yashil standartlarga qanchalik mosligiga shubha bildirdi;

  • Soxta suverenitet: Ecosia rahbariyati fikricha, Mistral startapining asosan xalqaro (xususan, AQSH) investorlari puliga qaramligi uni Yevropaning haqiqiy texnologik suverenitetidan mahrum qiladi.

G‘arb nashrlarining xavotiri va Xitoy modellari tanlovi

Ecosia'ning Xitoy ochiq modellari tomon yuzlanishi G‘arb ommaviy axborot vositalarida keskin munosabatga sabab bo‘ldi:

  • «Milliy xavfsizlik tahdidi» ritorikasi: Politico kabi nashrlar Pekin tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan SI modellari qat’iy siyosiy senzuraga uchragani va dezinformatsiya tarqatish xavfi borligi haqida yozmoqda;

  • Pragmatik tanlov: Shunga qaramay, nemis dasturchilari uchun siyosiy cheklovlardan ko‘ra, modellarining ochiqligi, ish tezligi va real samaradorligi ustun kelmoqda.

Yevropa davlat sektori uchun muhim bo‘lgan ushbu infratuzilmaning o‘z yo‘nalishini Xitoy SI texnologiyalari foydasiga o‘zgartirishi, Yevropa Ittifoqining o‘z mustaqil raqamli texnologiyalarini yaratish borasidagi dasturlari jiddiy inqirozga yuz tutayotganini ko‘rsatmoqda.

EcosiaMistralPoliticoOpenAI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?Brauzerlar jangi: Sunʼiy intellekt Chrome va Safari hukmronligiga chek qoʻyadimi?3 iyul 23:52Opera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdiOpera brauzeri Android uchun bepul eSIM funksiyasini taqdim etdi29 sentabr 17:25Google Chrome brauzeri mahalliy sunʼiy intellekt uchun yangi shartlarni eʼlon qildiGoogle Chrome brauzeri mahalliy sunʼiy intellekt uchun yangi shartlarni eʼlon qildi7 avgust 23:56Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadi16 iyun 22:59Microsoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadiMicrosoft Edge brauzeri tezlashtirilgan yangilanish tizimiga oʻtadi12 iyun 17:57Vivaldi brauzeri oʻz tarixidagi eng yirik dizayn yangilanishini taqdim etdiVivaldi brauzeri oʻz tarixidagi eng yirik dizayn yangilanishini taqdim etdi21 may 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...