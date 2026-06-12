Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkin

·23·Texno
Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkin

Fransiyaning Mistral AI laboratoriyasi taxminan 3 milliard yevro (3,5 milliard dollar) miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha dastlabki muzokaralarni olib bormoqda. Bloomberg nashrining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu moliyalashtirish bosqichi kompaniyaning umumiy qiymatini 20 milliard yevroga yetkazishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, kompaniya qiymati oʻtgan yilning sentyabr oyidagi Series C bosqichida qayd etilgan 11,7 milliard yevrolik koʻrsatkichdan deyarli ikki baravar oshadi. 2023-yilda tashkil etilgan Mistral AI Yevropaning sunʼiy intellekt sohasidagi eng yetakchi startaplaridan biri hisoblanadi va u ilgʻor texnologiyalarni barcha uchun ochiq qilishni maqsad qilgan.

Mistral oʻzining amerikalik raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellektni rivojlantirishda ochiqroq yondashuvni tanlagan. Kompaniya oʻzining ayrim yirik til modellarini ochiq vaznlar (open weights) bilan taqdim etadi, bu esa foydalanuvchilarga modellarni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, dasturlash, ovoz klonlash va matnni tanib olish kabi maxsus vazifalar uchun yopiq modellar ham taklif etiladi.

Soʻnggi vaqtlarda Yevropa davlatlari Amerika texnologiyalariga qaramlikni kamaytirishga intilayotgan bir paytda, Mistral oʻzini xavfsiz va "suveren" muqobil sifatida namoyon qilmoqda. Kompaniya Parij yaqinida maʼlumotlar markazini tashkil etmoqda hamda Fransiya armiyasi, Lyuksemburg hukumati va bir qator yirik Yevropa korporatsiyalari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan.

Shunga qaramay, Mistral hozirga qadar jami 4 milliard dollar atrofida mablagʻ toʻplagan, bu esa AQSHning OpenAI (186 milliard dollar) va Anthropic (161,25 milliard dollar) kabi gigantlari jalb qilgan investitsiyalardan ancha kamdir. Amerika laboratoriyalarining yuqori baholanishi ularning daromad, modellarning ommalashuvi va korporativ talab borasida ancha oldinda ekanligini koʻrsatadi.

Mistral AISunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaSpaceX aksiyalari 30 foizga oʻsdi: Kompaniya AQSHning eng qimmat oltiligidaBugun, 18:29Ubtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiUbtech dunyodagi ilk giperrealistik hissiy robotlarni taqdim etadiBugun, 18:28Oʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiOʻtkir koronar sindromda oʻlim xavfini bashorat qiluvchi sunʼiy intellekt yaratildiBugun, 18:26Samsung ofislarida tintuv oʻtkazildiSamsung ofislarida tintuv oʻtkazildiBugun, 18:00Kioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiKioxia qisqa muddatga Toyota’ni ortda qoldirib Yaponiya yetakchisiga aylandiBugun, 17:52SpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiSpaceX aksiyalari debyutidan soʻng Robinhood platformasida rekord trafik kuzatildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi