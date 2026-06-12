Mistral AI 20 milliard yevro qiymat bilan yangi investitsiya jalb qilishi mumkin
Fransiyaning Mistral AI laboratoriyasi taxminan 3 milliard yevro (3,5 milliard dollar) miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha dastlabki muzokaralarni olib bormoqda. Bloomberg nashrining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, ushbu moliyalashtirish bosqichi kompaniyaning umumiy qiymatini 20 milliard yevroga yetkazishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Agar ushbu kelashuv amalga oshsa, kompaniya qiymati oʻtgan yilning sentyabr oyidagi Series C bosqichida qayd etilgan 11,7 milliard yevrolik koʻrsatkichdan deyarli ikki baravar oshadi. 2023-yilda tashkil etilgan Mistral AI Yevropaning sunʼiy intellekt sohasidagi eng yetakchi startaplaridan biri hisoblanadi va u ilgʻor texnologiyalarni barcha uchun ochiq qilishni maqsad qilgan.
Mistral oʻzining amerikalik raqobatchilaridan farqli oʻlaroq, sunʼiy intellektni rivojlantirishda ochiqroq yondashuvni tanlagan. Kompaniya oʻzining ayrim yirik til modellarini ochiq vaznlar (open weights) bilan taqdim etadi, bu esa foydalanuvchilarga modellarni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, dasturlash, ovoz klonlash va matnni tanib olish kabi maxsus vazifalar uchun yopiq modellar ham taklif etiladi.
Soʻnggi vaqtlarda Yevropa davlatlari Amerika texnologiyalariga qaramlikni kamaytirishga intilayotgan bir paytda, Mistral oʻzini xavfsiz va "suveren" muqobil sifatida namoyon qilmoqda. Kompaniya Parij yaqinida maʼlumotlar markazini tashkil etmoqda hamda Fransiya armiyasi, Lyuksemburg hukumati va bir qator yirik Yevropa korporatsiyalari bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻygan.
Shunga qaramay, Mistral hozirga qadar jami 4 milliard dollar atrofida mablagʻ toʻplagan, bu esa AQSHning OpenAI (186 milliard dollar) va Anthropic (161,25 milliard dollar) kabi gigantlari jalb qilgan investitsiyalardan ancha kamdir. Amerika laboratoriyalarining yuqori baholanishi ularning daromad, modellarning ommalashuvi va korporativ talab borasida ancha oldinda ekanligini koʻrsatadi.
…