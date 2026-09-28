Toshkent aeroportida 227 mln so‘mlik iPhone'lar aniqlandi: yo‘lovchilar qanday qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ygan?

·54·Jamiyat
Toshkent aeroportida 227 mln so‘mlik iPhone'lar aniqlandi: yo‘lovchilar qanday qoidabuzarlikka yo‘l qo‘ygan?

Toshkent xalqaro aeroportida yo‘lovchilardan 14 dona iPhone 18 va iPhone 17 rusumidagi smartfonlar aniqlandi. Ularning umumiy qiymati 227 million so‘mga baholangan. Telefonlar bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagani ma’lum bo‘ldi.

20–22 sentyabr kunlari "Toshkent xalqaro aeroporti" chegara bojxona posti xodimlari nazorat tadbirlarini o‘tkazdi. Tekshiruvlar davomida yo‘lovchilardan quyidagi smartfonlar aniqlandi:

8 dona iPhone 18

6 dona iPhone 17

Bojxona qo‘mitasi matbuot xizmatiga ko‘ra, telefonlar yo‘lovchilarning og‘zaki so‘rovi va bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilmagan. Amaldagi tartibga ko‘ra, jismoniy shaxslar shaxsiy ehtiyojlari uchun xorijdan ikkitagacha mobil qurilma olib kirishi mumkin.

Agar telefonning qiymati bojsiz olib kirish me’yoridan oshsa, ortiqcha qismi uchun 30 foiz miqdorida yagona bojxona to‘lovi undiriladi.

Shuningdek, olib kirilayotgan telefonlar yo‘lovchi bojxona deklaratsiyasida ko‘rsatilishi shart. Ushbu hujjat qurilmani UzIMEI tizimida ro‘yxatdan o‘tkazishda ham muhim ahamiyatga ega. Bojxona organlari ma’lumotiga ko‘ra, telefon deklaratsiya qilinmasdan olib kirilsa, uni UzIMEI tizimida ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonida qurilmaning to‘liq qiymatidan 30 foiz miqdorida to‘lov undiriladi. Deklaratsiya qilingan telefonlarda esa to‘lov faqat bojsiz me’yordan oshgan qiymat qismiga hisoblanadi.

Hozirda aeroportda aniqlangan mazkur holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.

Toshkent xalqaro aeroportiiPhone 18iPhone 17UzIMEI tizimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi19 sentabr 17:11Apple iPhone 18 chiqarilishini ataylab kechiktirmoqdaApple iPhone 18 chiqarilishini ataylab kechiktirmoqda7 may 15:23iPhone 17 bozordagi eng uzoq umr ko'ruvchi smartfonga aylanadiiPhone 17 bozordagi eng uzoq umr ko'ruvchi smartfonga aylanadi6 may 06:24Rasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdiRasmiy taqdimotgacha hali vaqt bor: iPhone 18 uchun ilk aksessuarlar sotuvga chiqdi18 avgust 19:29Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdi10 sentabr 02:23iPhone 17 global bozorning olti foizini egalladiiPhone 17 global bozorning olti foizini egalladi27 avgust 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi