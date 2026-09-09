DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildi

·5·Texno
DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildi

Maʼlumotnoma texnologiyalar olamida yana bir qiziqarli va kutilmagan tajriba amalga oshirildi. Ilgariroq ixbt.com nashri xabar berganidek, entuziastlar sunʼiy intellektga asoslangan DLSS 5 texnologiyasini Radeon RX 9070 XT grafik kartasida ishlatishga muvaffaq boʻlishgandi. Bu safar esa bunday urinish Apple kompaniyasining noutbuklarida, aniqrogʻi MacBook Pro qurilmalarida sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit platformasining AnyPomelo3352 laqabli foydalanuvchisi oʻzining Apple M5 Pro chipiga ega MacBook Pro noutbukida neyron reenderlash funksiyasini ishga tushirishga erishdi. Oʻtkazilgan amaliyot natijasida texnologiya oʻz vazifasini bajarib, tasvirni oʻzgartirishga qodirligi maʼlum boʻldi. Biroq, mutaxassislar taʼkidlaganidek, ushbu jarayonni hozircha real hayotda yoki kundalik foydalanishda tatbiq etishning aslo imkoni yoʻq.

Ishlash unumdorligi va asosiy muammolar

Amaliy tajriba shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt yordamida tasvirni qayta ishlash jarayonida ishlash unumdorligi keskin pasayib ketadi. Xususan, oʻyinlardagi kadrlar chastotasi soniyasiga atigi ikki kadrdan iborat boʻlib qoldi. Qolaversa, tizimdagi kechikish koʻrsatkichi 240 millisekundgacha sakrab chiqdi, bu esa har qanday zamonaviy oʻyin jarayoni uchun mutlaqo yaroqsiz holatdir.

Ushbu jiddiy muammoning yechimi yaqin kelajakda topilishi dargumon. Mutaxassislarning fikricha, bunga asosiy sabab Apple protsessorlarining arxitekturasi bilan bogʻliq. Aniqroq aytganda, Apple chiplari DLSS 5 texnologiyasi tayanch boʻlib xizmat qiladigan FP8 rejimida juda past unumdorlik koʻrsatkichiga ega.

Arxitektura va texnik cheklovlar

Taqqoslash uchun, Apple M5 Pro protsessori FP8 rejimida 28 TOPS (sekundiga trillionlab amallar) koʻrsatkichini taʼminlay oladi, xolos. Taqqoslash tariqasida, hatto oddiyroq hisoblangan NVIDIA RTX 5050 grafik kartasining oʻzida bu koʻrsatkich 105 TOPS darajasiga yetadi.

Mazkur tafovut Apple noutbuklarining grafik arxitekturasi sunʼiy intellektga asoslangan oʻyin texnologiyalarini qayta ishlashga moslashmaganidan dalolat beradi. Shu bois, Apple qurilmalarida bunday funksiyalardan foydalanish hozircha faqatgina texnik tajriba va qiziqish darajasidagina qolmoqda.

MacBook ProDLSS 5Apple M5 ProTexnologiyalarSunʼiy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiBugun, 13:24Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 11:53Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi