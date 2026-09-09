DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildi
Maʼlumotnoma texnologiyalar olamida yana bir qiziqarli va kutilmagan tajriba amalga oshirildi. Ilgariroq ixbt.com nashri xabar berganidek, entuziastlar sunʼiy intellektga asoslangan DLSS 5 texnologiyasini Radeon RX 9070 XT grafik kartasida ishlatishga muvaffaq boʻlishgandi. Bu safar esa bunday urinish Apple kompaniyasining noutbuklarida, aniqrogʻi MacBook Pro qurilmalarida sinovdan oʻtkazildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit platformasining AnyPomelo3352 laqabli foydalanuvchisi oʻzining Apple M5 Pro chipiga ega MacBook Pro noutbukida neyron reenderlash funksiyasini ishga tushirishga erishdi. Oʻtkazilgan amaliyot natijasida texnologiya oʻz vazifasini bajarib, tasvirni oʻzgartirishga qodirligi maʼlum boʻldi. Biroq, mutaxassislar taʼkidlaganidek, ushbu jarayonni hozircha real hayotda yoki kundalik foydalanishda tatbiq etishning aslo imkoni yoʻq.
Ishlash unumdorligi va asosiy muammolarAmaliy tajriba shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt yordamida tasvirni qayta ishlash jarayonida ishlash unumdorligi keskin pasayib ketadi. Xususan, oʻyinlardagi kadrlar chastotasi soniyasiga atigi ikki kadrdan iborat boʻlib qoldi. Qolaversa, tizimdagi kechikish koʻrsatkichi 240 millisekundgacha sakrab chiqdi, bu esa har qanday zamonaviy oʻyin jarayoni uchun mutlaqo yaroqsiz holatdir.
Ushbu jiddiy muammoning yechimi yaqin kelajakda topilishi dargumon. Mutaxassislarning fikricha, bunga asosiy sabab Apple protsessorlarining arxitekturasi bilan bogʻliq. Aniqroq aytganda, Apple chiplari DLSS 5 texnologiyasi tayanch boʻlib xizmat qiladigan FP8 rejimida juda past unumdorlik koʻrsatkichiga ega.
Arxitektura va texnik cheklovlarTaqqoslash uchun, Apple M5 Pro protsessori FP8 rejimida 28 TOPS (sekundiga trillionlab amallar) koʻrsatkichini taʼminlay oladi, xolos. Taqqoslash tariqasida, hatto oddiyroq hisoblangan NVIDIA RTX 5050 grafik kartasining oʻzida bu koʻrsatkich 105 TOPS darajasiga yetadi.
Mazkur tafovut Apple noutbuklarining grafik arxitekturasi sunʼiy intellektga asoslangan oʻyin texnologiyalarini qayta ishlashga moslashmaganidan dalolat beradi. Shu bois, Apple qurilmalarida bunday funksiyalardan foydalanish hozircha faqatgina texnik tajriba va qiziqish darajasidagina qolmoqda.
…