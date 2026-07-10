Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmat

·34·Texno
Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmat

Apple kompaniyasi oʻzining eng yuqori unumdorlikka ega noutbuklari narxini navbatdagi bor oshirdi. Soʻnggi oʻzgarishlardan soʻng, maksimal konfiguratsiyadagi MacBook Pro modeli narxi psixologik 10 000 dollarik dovondan oshib oʻtdi. Bu holat professional foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki qurilmaning narxi qisqa vaqt ichida sezilarli darajada oʻsgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, M5 Max protsessori bilan jihozlangan MacBook Pro noutbugining eng yuqori talqini ikkinchi marta qimmatlashdi. Avvalroq ushbu qurilma narxi 9 200 dollar etib belgilangan edi. Endilikda esa xaridorlar ushbu model uchun kamida 10 000 dollar toʻlashlariga toʻgʻri keladi. Agar foydalanuvchi ekranning maxsus himoya oynasini tanlasa, narx 10 150 dollargacha koʻtarilishi mumkin.

Narxlarning keskin koʻtarilishi sabablari

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, Apple noutbuklarining narxi ikki bosqichda jami 3 000 dollarga yoki deyarli 40 foizga oshgan. Bunday keskin oʻsishning asosiy sababi butlovchi qismlar, xususan, doimiy va tezkor xotira narxlarining jahon bozorida qimmatlashayotgani bilan bogʻliq. Apple oʻzining premium modellarida eng yuqori sifatli komponentlardan foydalanishi narxning bevosita oshishiga olib kelmoqda.

Top-konfiguratsiyadagi MacBook Pro modeli texnik jihatdan hayratlanarli koʻrsatkichlarga ega. U 128 GB tezkor xotira (RAM) va ulkan 8 TB hajmli SSD drayveri bilan taʼminlangan. Bunday resurslar asosan murakkab 3D modellashtirish, 8K formatdagi videolarni montaj qilish va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan.

Oʻzbekiston bozori va global tendensiya

Oʻzbekistonda Apple mahsulotlariga boʻlgan talab doimiy ravishda yuqori boʻlib kelgan. Biroq, 10 000 dollarlik narx mahalliy bozorda ushbu noutbukni eksklyuziv va juda tor doiradagi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan mahsulotga aylantiradi. Solishtirish uchun, ushbu mablagʻga Oʻzbekiston avtomobil bozorida oʻrta darajadagi sedan sotib olish mumkin.

Shuni ham taʼkidlash joizki, Apple nafaqat noutbuklar, balki planshetlar va boshqa shaxsiy kompyuterlari narxini ham qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniyaning narx siyosati jahon iqtisodiyotidagi inflyatsiya va logistika xarajatlarining oshishiga moslashayotganini koʻrsatadi. Kelajakda boshqa texnologik gigantlar ham oʻz qurilmalari narxini oshirishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa qilib aytganda, M5 Max chipli MacBook Pro endi shunchaki ish quroli emas, balki hashamat va eng yuqori texnologik choʻqqi ramziga aylandi. Professional studiyalar va yirik IT-kompaniyalar uchun bu xarid oʻzini oqlashi mumkin, biroq oddiy foydalanuvchilar uchun asosiy eʼtibor nisbatan hamyonbop boʻlgan Air yoki bazaviy Pro modellariga qaratilishi kutilmoqda.

AppleMacBook ProM5 MaxТехнологияНархлар
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiAMD’ning “yangi” Ryzen 7 4700LE protsessori asosidagi ilk kompyuter sotuvga chiqdiBugun, 10:58Teplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiTeplovizorlar inqilobi: Yangi turdagi tranzistor qurilmalar aniqligini 15 baravarga oshirdiBugun, 10:30Hindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiHindiston smartfon ishlab chiqarishda yangi bosqichga chiqmoqda: Vivo va Dixon hamkorligiBugun, 09:57Avstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiAvstraliya kosmik sanoatida tarixiy burilish: Ilk suyuq yoqilgʻili raketa muvaffaqiyatli uchirildiBugun, 06:55Chieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaChieftec yangi Iceberg Pro sovutish tizimini taqdim etdi: Suv blokidagi oʻziga xos turbinaBugun, 06:22Koinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiKoinotdan 4K sifatdagi ilk video: NASA va AWS lazer aloqasi orqali tarixiy natijaga erishdiBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi