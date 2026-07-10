Eng kuchli MacBook Pro narxi rekord darajaga yetdi: M5 Max modeli endi 10 000 dollardan qimmat
Apple kompaniyasi oʻzining eng yuqori unumdorlikka ega noutbuklari narxini navbatdagi bor oshirdi. Soʻnggi oʻzgarishlardan soʻng, maksimal konfiguratsiyadagi MacBook Pro modeli narxi psixologik 10 000 dollarik dovondan oshib oʻtdi. Bu holat professional foydalanuvchilar va texnologiya ixlosmandlari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki qurilmaning narxi qisqa vaqt ichida sezilarli darajada oʻsgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, M5 Max protsessori bilan jihozlangan MacBook Pro noutbugining eng yuqori talqini ikkinchi marta qimmatlashdi. Avvalroq ushbu qurilma narxi 9 200 dollar etib belgilangan edi. Endilikda esa xaridorlar ushbu model uchun kamida 10 000 dollar toʻlashlariga toʻgʻri keladi. Agar foydalanuvchi ekranning maxsus himoya oynasini tanlasa, narx 10 150 dollargacha koʻtarilishi mumkin.
Narxlarning keskin koʻtarilishi sabablariTahlilchilarning taʼkidlashicha, Apple noutbuklarining narxi ikki bosqichda jami 3 000 dollarga yoki deyarli 40 foizga oshgan. Bunday keskin oʻsishning asosiy sababi butlovchi qismlar, xususan, doimiy va tezkor xotira narxlarining jahon bozorida qimmatlashayotgani bilan bogʻliq. Apple oʻzining premium modellarida eng yuqori sifatli komponentlardan foydalanishi narxning bevosita oshishiga olib kelmoqda.
Top-konfiguratsiyadagi MacBook Pro modeli texnik jihatdan hayratlanarli koʻrsatkichlarga ega. U 128 GB tezkor xotira (RAM) va ulkan 8 TB hajmli SSD drayveri bilan taʼminlangan. Bunday resurslar asosan murakkab 3D modellashtirish, 8K formatdagi videolarni montaj qilish va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan.
Oʻzbekiston bozori va global tendensiyaOʻzbekistonda Apple mahsulotlariga boʻlgan talab doimiy ravishda yuqori boʻlib kelgan. Biroq, 10 000 dollarlik narx mahalliy bozorda ushbu noutbukni eksklyuziv va juda tor doiradagi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan mahsulotga aylantiradi. Solishtirish uchun, ushbu mablagʻga Oʻzbekiston avtomobil bozorida oʻrta darajadagi sedan sotib olish mumkin.
Shuni ham taʼkidlash joizki, Apple nafaqat noutbuklar, balki planshetlar va boshqa shaxsiy kompyuterlari narxini ham qayta koʻrib chiqmoqda. Kompaniyaning narx siyosati jahon iqtisodiyotidagi inflyatsiya va logistika xarajatlarining oshishiga moslashayotganini koʻrsatadi. Kelajakda boshqa texnologik gigantlar ham oʻz qurilmalari narxini oshirishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa qilib aytganda, M5 Max chipli MacBook Pro endi shunchaki ish quroli emas, balki hashamat va eng yuqori texnologik choʻqqi ramziga aylandi. Professional studiyalar va yirik IT-kompaniyalar uchun bu xarid oʻzini oqlashi mumkin, biroq oddiy foydalanuvchilar uchun asosiy eʼtibor nisbatan hamyonbop boʻlgan Air yoki bazaviy Pro modellariga qaratilishi kutilmoqda.
…