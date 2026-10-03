MacBook Air'lar qancha turadi? 3 oktyabr narxlari
3 oktyabr holatiga ko‘ra, MacBook'larning turli model va konfiguratsiyalari uchun narxlar ma’lum qilindi. Ro‘yxatda 2026 yilgi MacBook Neo, 2025 yilgi MacBook Air M4 hamda 2026 yilgi MacBook Air M5 modellari bor.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Citrus — 689 dollar
• 8/256 GB Silver — 739 dollar
• 8/256 GB Indigo — 699 dollar
• 8/256 GB Blush — 729 dollar
• 8/512 GB — 829 dollar
MacBook Air M4 13 dyuym, 2025:
• 16/256 GB — 1 299 dollar
• 16/512 GB — 1 299 dollar
• 16/1 TB — 1 549 dollar
• 24/512 GB — 1 399 dollar
MacBook Air M4 15 dyuym, 2025:
• 16/256 GB — 1 399 dollar
• 16/512 GB — 1 449 dollar
• 16/1 TB — 1 699 dollar
• 24/512 GB — 1 619 dollar
MacBook Air M5 13 dyuym, 2026:
• 16/512 GB — 1 339 dollar
• 16/1 TB — 1 599 dollar
MacBook Air M5 15 dyuym, 2026:
• 16/512 GB — 1 539 dollar
• 16/1 TB — 1 799 dollar
• 24/1 TB — 2 199 dollar
Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim konfiguratsiyalar chegirmali narxda taklif qilinmoqda. MacBook modellarining narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.
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