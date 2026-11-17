Olmaota politsiyasi aqlli ko‘zoynaklarni sinovdan o‘tkazmoqda: bu texnologiya qanday ishlaydi?
Qozog‘istonda huquqni muhofaza qilish tizimini yanada takomillashtirish va raqamlashtirish borasida yangi qadam tashlandi. «airpress.kz» xabariga ko‘ra, Olmaota shahrida politsiya xodimlari biometrik videoanalitika funksiyasiga ega bo‘lgan aqlli ko‘zoynaklarni sinov tariqasida test qilishni boshladi. Hozircha ushbu innovatsion qurilma yagona nusxada qo‘llanilmoqda.
Aqlli ko‘zoynaklar qanday ishlaydi?
Mazkur zamonaviy qurilma patrul xodimining ko‘z o‘ngidan o‘tayotgan fuqarolarning yuzlarini skaner qilib, ularni darhol politsiya bo‘limining qidiruv bazalari bilan avtomatik ravishda solishtiradi.
Agar tizim ma’lumotlar bazasida biror moslikni aniqlasa, kerakli ma’lumot va ogohlantirish to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘zoynak linzalaridagi ekranga chiqariladi. Bu esa politsiya xodimiga qo‘shimcha ravishda planshet yoki smartfonlarga chalg‘ib o‘tirmasdan, ayniqsa odamlar gavjum joylarda zudlik bilan harakat qilish imkonini beradi.
Texnologiya xususiyatlari
Imkoniyatlar va ko‘rsatkichlar
Qurilma turi
Biometrik videoanalitika funksiyasiga ega aqlli ko‘zoynaklar
Sinov hududi
Olmaota shahri (jamoat joylari, masjidlar va gavjum hududlar)
Shahardagi kameralar soni
Hozirda 63 mingta, 2032 yilga borib 130 mingtaga yetkaziladi
Joriy yilgi ko‘rsatkich
Kameralar orqali 360 nafar qidiruvdagi shaxs qo‘lga olingan
Ilk amaliy natija va shahar videonazorat tizimi
Qurilma hali sinov jarayonida bo‘lishiga qaramay, o‘zning ilk amaliy natijasini ko‘rsatib ulgurdi. Olmaotadagi masjidlardan birida patrullik qilish vaqtida aqlli ko‘zoynak tizimi olomon orasidan Shimkent politsiyasi tomonidan qidiruvda bo‘lgan erkakni aniqladi. Hujjatlar tekshirilgandan so‘ng u gumondor sifatida darhol qo‘lga olindi.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, ushbu aqlli ko‘zoynaklar shaharning umumiy videonazorat tizimiga qo‘shimcha sifatida joriy etilmoqda. Politsiya departamenti ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Olmaotada 63 mingga yaqin kameralar ishlaydi. Ushbu ko‘rsatkichni 2032 yilga borib 130 mingtaga yetkazish rejalashtirilgan bo‘lib, ularning yordami bilan joriy yilning boshidan buyon allaqachon 360 nafar qidiruvdagi shaxs aniqlanib, qo‘lga olingan. Ichki ishlar vazirligi hozircha ko‘zoynaklarni ishlab chiqaruvchi kompaniya, ularning qiymati va ulangan bazalarning to‘liq ro‘yxatini sir saqlamoqda.
Sizningcha, huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatida bunday aqlli texnologik qurilmalar va sun’iy intellektdan foydalanish xavfsizlikni ta’minlashga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…