Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldi

·0·Texno
Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldi
Qisqacha

Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi Dell XPS 13 Apple kompaniyasining byudjetli MacBook Neo modeliga to'g'ridan-to'g'ri raqib sifatida taqdim etildi va uning narxi 700 dollardan boshlanadi. Noutbuk klaviatura yoritgichi, DisplayPort 2.1 va quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydigan ikkita tezkor USB-C portiga ega bo'lib, vazni atigi 1 kilogrammni tashkil etadi.

Tom’s Hardware nashri mutaxassislari Intel Wildcat Lake platformasida ishlaydigan yangi Dell XPS 13 noutbukini sinovdan oʻtkazishdi. Ushbu qurilma Apple kompaniyasining byudjetli MacBook Neo modeliga toʻgʻridan-toʻgʻri raqib sifatida taqdim etilgan boʻlib, uning bozordagi mavqeini jiddiy oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Dell XPS 13 narxi 700 dollardan boshlanadi. Taqqoslash uchun, ushbu model nafaqat narx borasida, balki tashqi koʻrinishi va foydalanishdagi taassurotlari boʻyicha ham Apple mahsulotidan qolishmaydi, hatto baʼzi jihatlarda yanada qimmatroq taassurot qoldiradi. Shuningdek, noutbuk klaviatura yoritgichi, DisplayPort 2.1 va quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydigan ikkita tezkor USB-C porti bilan jihozlangan hamda vazni atigi 1 kilogrammni tashkil etadi.

Tezkor xotira va unumdorlik sinovlari

Test davomida ekspertlar qurilmaning 8 GB va 16 GB tezkor xotiraga ega versiyalarini solishtirib koʻrishdi. Maʼlum boʻlishicha, Windows 11 operatsion tizimining toʻlaqonli ishlashi uchun 8 GB hajmdagi operativ xotira yetarli emas. Xususan, 15 ta bir xil brauzer oynasi ochilganda, 16 GB xotirali tizim ancha ravon va barqaror ishlagan.

Shuningdek, 16 GB versiyada sahifalar oʻrtasida oʻtish jarayoni tezroq amalga oshirilgan. 8 GB boʻlgan tizimlarda esa sahifa qayta yuklanishidan oldin ekran qisqa muddatga oq rangga kirishi kuzatilgan. Shuning uchun koʻp vazifali rejimda ishlovchilarga xotirani tejash funksiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Texnik imkoniyatlar va avtonomlik

Unumdorlik koʻrsatkichlari boʻyicha Intel Core 5 320 protsessori oʻrtacha olganda Apple A18 Pro darajasida ishlaydi. Biroq Dell qurilmasi ancha tezkor SSD xotirasi bilan ajralib turadi. Batareya quvvatini saqlash boʻyicha esa Dell XPS 13 hatto MacBook Neo modelidan biroz yaxshiroq natija koʻrsatdi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Apple tomonidan qoʻyilgan yangi standartlar tufayli Windows qurilmalari ishlab chiqaruvchilari ham harakatga kelgan. Ushbu segmentdagi raqobat oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun 1000 dollardan qimmat boʻlmagan sifatli va chiroyli noutbuksiz qolmaslik imkoniyatini taqdim etmoqda.

DellMacBookNoutbuklarIntelTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiKecha, 21:59Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiJanubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiKecha, 21:29Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiKecha, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiKecha, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi