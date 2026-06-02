Apple MacBook Neo yangi avlod xaridorlari orasida ommalashmoqda

·43·Texno
Apple MacBook Neo yangi avlod xaridorlari orasida ommalashmoqda

Apple kompaniyasining MacBook Neo noutbuki bozorga chiqqanidan beri oʻtgan uch oy ichida kutilmagan muvaffaqiyatga erishdi. IDC tahliliy markazi maʻlumotlariga koʻra, Apple mart oyida yakunlangan chorakda 1,1 million dona MacBook Neo yetkazib bergan. Bu koʻrsatkich hatto MacBook Air (M5) va MacBook Pro (M5) modellarining debyut natijalaridan ham yuqoridir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

MacBook Neo modeli mart oyining oʻrtalarida sotuvga chiqqanini hisobga olsak, ushbu natija yanada hayratlanarli. IDC vitse-prezidenti Navkendar Singhning taʻkidlashicha, noutbuk atigi uch hafta ichida shuncha sotilgan va aprel oyidan boshlab talab keskin oʻsishda davom etgan. 599 dollarlik boshlangʻich narx ushbu qurilmani kengroq auditoriya uchun ochiq qildi.

Noutbuk Apple kompaniyasining premium dizaynini saqlab qolgan: u alyuminiy korpus va 13 dyuymli Liquid Retina displey bilan jihozlangan. Narxni pasaytirish maqsadida Apple unda M-seriyali protsessor oʻrniga A18 Pro chipidan foydalangan va bazaviy modelda 8GB tezkor xotira taqdim etgan. Ushbu strategiya oʻzini oqladi va koʻplab mamlakatlarda, xususan, Hindistonda katta talabga sabab boʻldi.

AQSH bozori umumiy yetkazib berishning 44 foizini tashkil etgan boʻlsa, Hindistonda Windows noutbuklari narxi oshishi fonida MacBook Neo eng jozibador tanlovga aylandi. Mutaxassislarning fikricha, Neo modelining muvaffaqiyati Apple kompaniyasining rivojlanayotgan bozorlardagi strategiyasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

AppleMacBook NeoTexnologiyaNoutbukIDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin