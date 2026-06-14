AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindi

·0·Texno
AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindi

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi gigantlardan biri boʻlgan AMD kompaniyasi Apple mahsulotlariga qarshi marketing hujumini boshladi. Intel kompaniyasining yoʻlidan borgan AMD oʻzining hamyonbop protsessorlari bilan jihozlangan noutbuklar mashhur MacBook Neo modelidan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatuvchi maʼlumotlarni eʼlon qildi. Bu kabi taqqoslashlar texnologiya olamida narx va samaradorlik oʻrtasidagi muvozanatni tushunish uchun muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AMD oʻz taqqoslovida HP Omnibook X Flip noutbugini misol qilib keltirdi. AQSH bozorida taxminan 610 dollar atrofida baholanadigan ushbu qurilma Ryzen 5 220 protsessori bilan jihozlangan. Qizigʻi shundaki, ushbu protsessor 2025-yil boshida taqdim etilgan boʻlsa-da, u texnik jihatdan 2023-yilgi Zen 4 arxitekturasiga asoslangan. Aslida bu Ryzen 5 8540U va Ryzen 5 7545U modellarining rebrending qilingan varianti hisoblanadi.

Oʻyinlar va dasturiy taʼminotdagi farqlar

AMD mutaxassislarining taʼkidlashicha, kompyuter oʻyinlari borasida Apple qurilmalari hamon anʼanaviy PC tizimlaridan ortda qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng ommabop 20 ta oʻyinning 15 tasi MacBook Neo platformasida nativ (mahalliy) tartibda ishlamaydi. Steam platformasidagi oʻyinlar bazasi bilan solishtirganda, macOS uchun moslashtirilgan loyihalar soni hali ham juda kam.

Biroq, bu borada bitta jihatni hisobga olish lozim: MacBook Neo hech qachon oʻyin qurilmasi sifatida targʻib qilinmagan. Shuningdek, Ryzen 5 220 protsessoridagi Radeon 740M grafik chipini ham kuchli oʻyin vositasi deb boʻlmaydi. Sinovlar shuni koʻrsatadiki, ushbu grafik tizim faqat eski yoki oʻta talabchan boʻlmagan zamonaviy oʻyinlarni (masalan, Counter Strike 2 oʻyinini past sozlamalarda) koʻtara oladi.

Texnik ustunliklar va unumdorlik

AMD oʻzining hamyonbop yechimi Apple mahsulotidan quyidagi jihatlarda ustun ekanini daʼvo qilmoqda:

  • SSD xotirasi hajmi MacBook Neo modelidagiga qaraganda ikki baravar koʻp;
  • Turli xil tashqi qurilmalarni ulash uchun portlar jamlanmasi boyroq;
  • Wi-Fi simsiz aloqa texnologiyasining eng soʻnggi va tezkor versiyasi mavjudligi;
  • Ayrim hisoblash jarayonlarida A18 Pro chipidan 57 foizgacha yuqori unumdorlik.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD protsessorli noutbuklar Apple mahsulotlariga nisbatan arzonroq alternativ sifatida koʻriladi. Ayniqsa, talabalar va ofis xodimlari uchun 600-700 dollarlik segmentda Ryzen chiplari oʻzining koʻp vazifalilik qobiliyati bilan ajralib turadi. Apple esa oʻz navbatida energiya samaradorligi va ekotizim yaxlitligi bilan oʻz mijozlarini saqlab qolishga harakat qilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AMD tomonidan oʻtkazilgan ushbu taqqoslash koʻproq marketing xarakteriga ega. MacBook Neo va arzon Windows noutbuklari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyalar uchun moʻljallangan. Shunga qaramay, bunday raqobat oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun koʻproq tanlov va texnologik rivojlanishni taʼminlaydi.

AMDAppleMacBook NeoRyzenTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59Microsoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaMicrosoft har bir sotilgan Xbox Series konsolidan yuzlab dollar zarar koʻrmoqdaBugun, 10:51SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus