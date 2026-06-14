AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindi
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi gigantlardan biri boʻlgan AMD kompaniyasi Apple mahsulotlariga qarshi marketing hujumini boshladi. Intel kompaniyasining yoʻlidan borgan AMD oʻzining hamyonbop protsessorlari bilan jihozlangan noutbuklar mashhur MacBook Neo modelidan sezilarli darajada ustun ekanini koʻrsatuvchi maʼlumotlarni eʼlon qildi. Bu kabi taqqoslashlar texnologiya olamida narx va samaradorlik oʻrtasidagi muvozanatni tushunish uchun muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AMD oʻz taqqoslovida HP Omnibook X Flip noutbugini misol qilib keltirdi. AQSH bozorida taxminan 610 dollar atrofida baholanadigan ushbu qurilma Ryzen 5 220 protsessori bilan jihozlangan. Qizigʻi shundaki, ushbu protsessor 2025-yil boshida taqdim etilgan boʻlsa-da, u texnik jihatdan 2023-yilgi Zen 4 arxitekturasiga asoslangan. Aslida bu Ryzen 5 8540U va Ryzen 5 7545U modellarining rebrending qilingan varianti hisoblanadi.
Oʻyinlar va dasturiy taʼminotdagi farqlarAMD mutaxassislarining taʼkidlashicha, kompyuter oʻyinlari borasida Apple qurilmalari hamon anʼanaviy PC tizimlaridan ortda qolmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, eng ommabop 20 ta oʻyinning 15 tasi MacBook Neo platformasida nativ (mahalliy) tartibda ishlamaydi. Steam platformasidagi oʻyinlar bazasi bilan solishtirganda, macOS uchun moslashtirilgan loyihalar soni hali ham juda kam.
Biroq, bu borada bitta jihatni hisobga olish lozim: MacBook Neo hech qachon oʻyin qurilmasi sifatida targʻib qilinmagan. Shuningdek, Ryzen 5 220 protsessoridagi Radeon 740M grafik chipini ham kuchli oʻyin vositasi deb boʻlmaydi. Sinovlar shuni koʻrsatadiki, ushbu grafik tizim faqat eski yoki oʻta talabchan boʻlmagan zamonaviy oʻyinlarni (masalan, Counter Strike 2 oʻyinini past sozlamalarda) koʻtara oladi.
Texnik ustunliklar va unumdorlikAMD oʻzining hamyonbop yechimi Apple mahsulotidan quyidagi jihatlarda ustun ekanini daʼvo qilmoqda:
- SSD xotirasi hajmi MacBook Neo modelidagiga qaraganda ikki baravar koʻp;
- Turli xil tashqi qurilmalarni ulash uchun portlar jamlanmasi boyroq;
- Wi-Fi simsiz aloqa texnologiyasining eng soʻnggi va tezkor versiyasi mavjudligi;
- Ayrim hisoblash jarayonlarida A18 Pro chipidan 57 foizgacha yuqori unumdorlik.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, AMD tomonidan oʻtkazilgan ushbu taqqoslash koʻproq marketing xarakteriga ega. MacBook Neo va arzon Windows noutbuklari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyalar uchun moʻljallangan. Shunga qaramay, bunday raqobat oxir-oqibat isteʼmolchilar uchun koʻproq tanlov va texnologik rivojlanishni taʼminlaydi.
…