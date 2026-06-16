Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdi
AQSHning Dell texnologik giganti Computex 2026 koʻrgazmasida taqdim etgan XPS 13 DX13260 noutbuki Yevropa bozorlarida sotuvga chiqdi. Dastlab Apple kompaniyasining hamyonbop MacBook Neo modeliga munosib va arzon raqobatchi sifatida eʼlon qilingan ushbu qurilma, amalda xaridorlar kutganidan ancha yuqori narxda baholandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dell yangi noutbuk uchun 700 dollar atrofida narx belgilanishini vaʼda qilgan edi. Biroq Yevropa doʻkonlarida XPS 13 DX13260 modeli uchun 1050 yevro (taxminan 1220 dollar) miqdorida narx belgilandi. Bu kutilganidan deyarli ikki baravar qimmat deganidir. Garchi Yevropadagi narxlar soliqlar bilan hisoblangan boʻlsa-da, AQSH va Yevropa bozorlari oʻrtasidagi bunday ulkan farq ekspertlarni hayron qoldirdi.
Narxlar solishtiruvi va talabalar uchun imtiyozlarQizigʻi shundaki, Dell kompaniyasi talabalar uchun maxsus chegirmalar tizimini ham joriy etgan. Yevropalik talabalar uchun noutbuk narxi 800 yevrogacha tushirilgan, AQSHda esa ushbu toifa uchun narx 600 dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, Yevropadagi chegirmali narx ham AQSHdagi standart narxdan qimmatroq boʻlib qolmoqda.
Yevropa bozorida MacBook Neo modelining boshlangʻich narxi 700 yevro atrofida ekanini hisobga olsak, Dellʻning yangi mahsuloti u bilan raqobatlasha olmaydi. Mutaxassislarning fikricha, XPS 13 DX13260 endilikda MacBook Neo bilan emas, balki ancha qimmatroq boʻlgan MacBook Air bilan raqobatlashishga majbur boʻladi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarNoutbukning ichki quvvati va texnik imkoniyatlari zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Qurilmaning asosiy xarakteristikalari quyidagicha:
- Eng soʻnggi Intel Core 5 320 protsessori;
- 8 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB doimiy SSD xotira;
- 13 dyuymli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega displey;
- Eng yangi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standarti;
- 52 W/soat quvvatga ega akkumulyator.
Xulosa qilib aytganda, Dell kompaniyasi oʻzining yangi modeli bilan Appleʻning hamyonbop segmentdagi hukmronligiga zarba bermoqchi edi. Biroq Yevropadagi narxlarning kutilmagan darajada balandligi kompaniyaning marketing strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…