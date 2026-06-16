Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdi

·22·Texno
Dell kompaniyasining MacBook Neoʻga javobi kutilganidan ancha qimmatga tushdi

AQSHning Dell texnologik giganti Computex 2026 koʻrgazmasida taqdim etgan XPS 13 DX13260 noutbuki Yevropa bozorlarida sotuvga chiqdi. Dastlab Apple kompaniyasining hamyonbop MacBook Neo modeliga munosib va arzon raqobatchi sifatida eʼlon qilingan ushbu qurilma, amalda xaridorlar kutganidan ancha yuqori narxda baholandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dell yangi noutbuk uchun 700 dollar atrofida narx belgilanishini vaʼda qilgan edi. Biroq Yevropa doʻkonlarida XPS 13 DX13260 modeli uchun 1050 yevro (taxminan 1220 dollar) miqdorida narx belgilandi. Bu kutilganidan deyarli ikki baravar qimmat deganidir. Garchi Yevropadagi narxlar soliqlar bilan hisoblangan boʻlsa-da, AQSH va Yevropa bozorlari oʻrtasidagi bunday ulkan farq ekspertlarni hayron qoldirdi.

Narxlar solishtiruvi va talabalar uchun imtiyozlar

Qizigʻi shundaki, Dell kompaniyasi talabalar uchun maxsus chegirmalar tizimini ham joriy etgan. Yevropalik talabalar uchun noutbuk narxi 800 yevrogacha tushirilgan, AQSHda esa ushbu toifa uchun narx 600 dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, Yevropadagi chegirmali narx ham AQSHdagi standart narxdan qimmatroq boʻlib qolmoqda.

Yevropa bozorida MacBook Neo modelining boshlangʻich narxi 700 yevro atrofida ekanini hisobga olsak, Dellʻning yangi mahsuloti u bilan raqobatlasha olmaydi. Mutaxassislarning fikricha, XPS 13 DX13260 endilikda MacBook Neo bilan emas, balki ancha qimmatroq boʻlgan MacBook Air bilan raqobatlashishga majbur boʻladi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Noutbukning ichki quvvati va texnik imkoniyatlari zamonaviy talablarga toʻliq javob beradi. Qurilmaning asosiy xarakteristikalari quyidagicha:

  • Eng soʻnggi Intel Core 5 320 protsessori;
  • 8 GB tezkor xotira (RAM) va 512 GB doimiy SSD xotira;
  • 13 dyuymli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega displey;
  • Eng yangi Wi-Fi 7 simsiz aloqa standarti;
  • 52 W/soat quvvatga ega akkumulyator.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu narx siyosati muhim ahamiyatga ega. Odatda bizning hududga texnikalar Yevropa narxlari va bojxona toʻlovlaridan kelib chiqib kirib keladi. Bu esa hamyonbop noutbuk qidirayotgan mahalliy foydalanuvchilar uchun Dell XPS 13 DX13260 modeli kutilganidek "arzon" boʻlmasligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, Dell kompaniyasi oʻzining yangi modeli bilan Appleʻning hamyonbop segmentdagi hukmronligiga zarba bermoqchi edi. Biroq Yevropadagi narxlarning kutilmagan darajada balandligi kompaniyaning marketing strategiyasiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

DellMacBookNoutbukTexnologiyaIntel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54Xbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaXbox konsollarini endi muddatli toʻlovga sotib olish mumkin boʻlishi kutilmoqdaKecha, 18:27FIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediFIFA tizimidagi xatolik: Xakerlar Jahon chempionati translyatsiyasini toʻxtatib qoʻyishi mumkin ediKecha, 18:23Smartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiSmartfonlar davri tugamoqdami: Qualcomm kelajak qurilmalari uchun yangi chiplarni taqdim etdiKecha, 18:21Opera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiOpera One brauzeri tubdan yangilandi: Endi foydalanuvchilar oʻz interfeysini yaratadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi