AQSH harbiylari uchun “uchar gilam” taqdim etildi

·0·Texno
AQSH harbiylari uchun “uchar gilam” taqdim etildi

AQSHda harbiy texnika va piyoda askarlarni dronlar hamda sun’iy yo‘ldoshlar kuzatuvidan yashirishga mo‘ljallangan g‘ayrioddiy kamuflyaj tizimi taqdim etildi. “Uchar gilam” deb ta’riflanayotgan ushbu ishlanma ikki soatgacha uzluksiz faoliyat yuritishi mumkin.

Amerikaning Vigil Autonomy kompaniyasi harbiy texnika va piyoda askarlarni razvedkachi dronlar hamda sun’iy yo‘ldoshlar orqali aniqlashdan himoya qilish uchun ishlab chiqilgan Air Cover kamuflyaj tizimini namoyish qildi. Bu haqda Defence Express nashri xabar berdi.

Air Cover maxsus qoplama ko‘rinishidagi tizim bo‘lib, uning to‘rtta burchagiga bittadan dron o‘rnatilgan. Ular himoya qilinayotgan obyektdan yuqoriroqda parvoz qilib, uni kuzatuv vositalari nazaridan yashirish vazifasini bajaradi.

Tizimning asosiy maqsadi harbiy texnikani nafaqat oddiy optik kameralar orqali, balki infraqizil va radiolokatsion diapazonlarda ham aniqlash imkoniyatini cheklashdan iborat. Xususan, Air Cover termal kameralar va SAR radarlari orqali kuzatuvdan himoya qilishga qaratilgan.

Air Cover'ning an’anaviy kamuflyaj vositalaridan eng muhim farqi shundaki, u faqat bir joyda harakatsiz turgan obyektlarni emas, balki harakatlanayotgan harbiy texnikani ham yashira oladi. Tizim ikki soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, uni bir nechta tayanchga mahkamlash orqali statsionar holatda ham ishlatish mumkin.

Hozircha ishlanmaning texnik xususiyatlari va imkoniyatlari to‘liq oshkor etilmagan. Loyihaning hozirgi holatiga qaraganda, u hali dastlabki bosqichda bo‘lishi mumkin.

Defence Express nashri mazkur konsepsiyaning o‘ziga xos jihatlari bilan bir qatorda, uning ayrim muammolari va cheklovlariga ham e’tibor qaratgan.

Avvalo, Air Cover himoya qilinayotgan obyektni faqat yuqori tomondan yashiradi. Shu sababli tizimning samaradorligi kuzatuv burchagiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Masalan, yon tomondan joylashgan termal kamera orqali harbiy texnikani aniqlash imkoniyati saqlanib qolishi mumkin.

Bundan tashqari, SAR radarlaridan yashirinish qanchalik muhim ekani ham savol tug‘diradi. Chunki bunday radarlar, odatda, harbiy bo‘linmalarning harakatini kuzatishdan ko‘ra, hududlarni xaritalash va yer yuzasini o‘rganish maqsadida qo‘llaniladi.

Yana bir muhim masala — tizimning avtonom ishlash davomiyligi. Ikki soatlik parvoz faqat qisqa muddatli vazifalar yoki harbiy operatsiyaning muayyan bosqichlarini amalga oshirish uchun yetarli bo‘lishi mumkin.

Batareyalar quvvati tugaganidan keyin esa tizimni harbiy texnikada tashish yoki piyoda askarlar tomonidan qo‘shimcha yuk sifatida olib yurishga to‘g‘ri keladi.

Shunday qilib, Air Cover harbiy kamuflyaj sohasidagi yangi yondashuvlardan biri sifatida e’tiborni tortmoqda. Biroq uning amaliyotdagi samaradorligi, texnik imkoniyatlari va mavjud cheklovlari kelgusidagi sinovlar davomida yanada oydinlashishi mumkin.

Air CoverVigil AutonomyHarbiy kamuflyajDefence Express
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik muhandis “Yashil Goblin” uslubidagi uchar skeytbordni havoda sinab ko‘rdi (video)Xitoylik muhandis “Yashil Goblin” uslubidagi uchar skeytbordni havoda sinab ko‘rdi (video)26 oktabr 08:33Politsiya endi osmonda: AQSHda ilk bor “uchar patrul mashinasi” xizmatga olindiPolitsiya endi osmonda: AQSHda ilk bor “uchar patrul mashinasi” xizmatga olindi24 oktabr 16:22Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda6 iyul 01:29Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBoeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildi2 iyul 22:51SpaceX’dan “uchar likopcha”: Starfall loyihasining ilk tafsilotlari ma’lum boʻldiSpaceX’dan “uchar likopcha”: Starfall loyihasining ilk tafsilotlari ma’lum boʻldi31 may 17:26Mask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdiMask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdiBugun 15:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?