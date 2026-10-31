AQSH harbiylari uchun “uchar gilam” taqdim etildi
AQSHda harbiy texnika va piyoda askarlarni dronlar hamda sun’iy yo‘ldoshlar kuzatuvidan yashirishga mo‘ljallangan g‘ayrioddiy kamuflyaj tizimi taqdim etildi. “Uchar gilam” deb ta’riflanayotgan ushbu ishlanma ikki soatgacha uzluksiz faoliyat yuritishi mumkin.
Amerikaning Vigil Autonomy kompaniyasi harbiy texnika va piyoda askarlarni razvedkachi dronlar hamda sun’iy yo‘ldoshlar orqali aniqlashdan himoya qilish uchun ishlab chiqilgan Air Cover kamuflyaj tizimini namoyish qildi. Bu haqda Defence Express nashri xabar berdi.
Air Cover maxsus qoplama ko‘rinishidagi tizim bo‘lib, uning to‘rtta burchagiga bittadan dron o‘rnatilgan. Ular himoya qilinayotgan obyektdan yuqoriroqda parvoz qilib, uni kuzatuv vositalari nazaridan yashirish vazifasini bajaradi.
Tizimning asosiy maqsadi harbiy texnikani nafaqat oddiy optik kameralar orqali, balki infraqizil va radiolokatsion diapazonlarda ham aniqlash imkoniyatini cheklashdan iborat. Xususan, Air Cover termal kameralar va SAR radarlari orqali kuzatuvdan himoya qilishga qaratilgan.
Air Cover'ning an’anaviy kamuflyaj vositalaridan eng muhim farqi shundaki, u faqat bir joyda harakatsiz turgan obyektlarni emas, balki harakatlanayotgan harbiy texnikani ham yashira oladi. Tizim ikki soatgacha uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega. Shu bilan birga, uni bir nechta tayanchga mahkamlash orqali statsionar holatda ham ishlatish mumkin.
Hozircha ishlanmaning texnik xususiyatlari va imkoniyatlari to‘liq oshkor etilmagan. Loyihaning hozirgi holatiga qaraganda, u hali dastlabki bosqichda bo‘lishi mumkin.
Defence Express nashri mazkur konsepsiyaning o‘ziga xos jihatlari bilan bir qatorda, uning ayrim muammolari va cheklovlariga ham e’tibor qaratgan.
Avvalo, Air Cover himoya qilinayotgan obyektni faqat yuqori tomondan yashiradi. Shu sababli tizimning samaradorligi kuzatuv burchagiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Masalan, yon tomondan joylashgan termal kamera orqali harbiy texnikani aniqlash imkoniyati saqlanib qolishi mumkin.
Bundan tashqari, SAR radarlaridan yashirinish qanchalik muhim ekani ham savol tug‘diradi. Chunki bunday radarlar, odatda, harbiy bo‘linmalarning harakatini kuzatishdan ko‘ra, hududlarni xaritalash va yer yuzasini o‘rganish maqsadida qo‘llaniladi.
Yana bir muhim masala — tizimning avtonom ishlash davomiyligi. Ikki soatlik parvoz faqat qisqa muddatli vazifalar yoki harbiy operatsiyaning muayyan bosqichlarini amalga oshirish uchun yetarli bo‘lishi mumkin.
Batareyalar quvvati tugaganidan keyin esa tizimni harbiy texnikada tashish yoki piyoda askarlar tomonidan qo‘shimcha yuk sifatida olib yurishga to‘g‘ri keladi.
Shunday qilib, Air Cover harbiy kamuflyaj sohasidagi yangi yondashuvlardan biri sifatida e’tiborni tortmoqda. Biroq uning amaliyotdagi samaradorligi, texnik imkoniyatlari va mavjud cheklovlari kelgusidagi sinovlar davomida yanada oydinlashishi mumkin.
Izohlar 0
…