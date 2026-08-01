Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildi

·0·Texno
Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildi

Apple kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan gadjetlari bozorda katta qiziqish uygʻotmoqda. Nufuzli tahlilchi Jeff Pu bergan maʼlumotlarga koʻra, ikkinchi avlod iPhone Air smartfoni 2027-yilning birinchi choragida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Yangi qurilma avvalgi modelga nisbatan unumdorlik, kameradagi imkoniyatlar hamda simsiz ulanish texnologiyalari boʻyicha sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassisning taʼkidlashicha, smartfonning asosiy oʻzgarishlaridan biri TSMC ilgʻor texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladigan yangi 2 nanometrli Apple A20 Pro protsessoriga oʻtishidir. Shuningdek, qurilma Apple kompaniyasining ikkinchi avlod maxsus chiplari — C2 5G

  • modemi
  • Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 ni qoʻllab-quvvatlaydigan N2 simsiz boshqaruvchisi
bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ushbu yangilanishlar internet tezligi va barqarorligini oshiradi.

Displey va kamera imkoniyatlaridagi yangilanishlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple muhandislari ekran dizaynida ham oʻzgarishlar qilishni rejalashtirgan. Xususan, Dynamic Island hajmi kichraytiriladi, bu esa foydalanuvchilar uchun ekranning foydali maydonini biroz kengaytiradi. Shu bilan birga, iPhone Air 2 avvalgi versiyadagi yagona kameradan voz kechib, ikkita asosiy kamera moduli bilan taʼminlanadi. Asosiy modulga 48 megapikselli oʻta keng burchakli obyektif qoʻshilishi kutilmoqda.

Qurilma oʻzining 6,5 dyuymli displeyini saqlab qolgan holda, 12 GB tezkor xotira va 18 megapikselli old kamera bilan taʼminlanadi. Bunday koʻrsatkichlar smartfonning koʻp vazifalarni bajarish qobiliyatini va suratga olish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yangi texnologik yechimlar qurilmaning bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi shubhasiz.

Apple kompaniyasining kelgusi taqdimot rejalari

Tahlilchi Jeff Pu kompaniya oʻzining smartfon chiqarish grafigida ham oʻzgarishlar qilishini maʼlum qildi. Uning prognozlariga koʻra, 2026-yilning kuzida iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda ilk buklanuvchi iPhone Ultra namoyish etiladi. 2027-yilning bahoriga kelib esa iPhone Air 2 bilan bir qatorda asosiy iPhone 18 va hamyonbop iPhone 18e modellari debyut qilishi kutilmoqda.

Maʼlumot uchun, Jeff Pu oʻtmishda ham bir qator aniq bashoratlari bilan tanilgan. Jumladan, u iPhone 14 Pro modellarida LPDDR5 tezkor xotirasi va 48 megapikselli sensor paydo boʻlishini, shuningdek, iPhone 15 Pro smartfonlarida periskop kameralar qoʻllanilishini oldindan toʻgʻri topgan edi. Shu sababli uning yangi iPhone Air 2 boʻyicha keltirgan maʼlumotlari texnologiya ixlosmandlari orasida katta eʼtiborga sazovor boʻlmoqda.

AppleiPhone Air 2Jeff PuTSMCSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiOddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdiBugun, 15:27Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiRoskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiBugun, 14:57Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaMotorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 14:20Microsoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradiMicrosoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradiBugun, 13:56Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiSmartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiBugun, 13:27SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiSpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi