Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildi
Apple kompaniyasining kelgusi yillarda taqdim etilishi kutilayotgan gadjetlari bozorda katta qiziqish uygʻotmoqda. Nufuzli tahlilchi Jeff Pu bergan maʼlumotlarga koʻra, ikkinchi avlod iPhone Air smartfoni 2027-yilning birinchi choragida sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan. Yangi qurilma avvalgi modelga nisbatan unumdorlik, kameradagi imkoniyatlar hamda simsiz ulanish texnologiyalari boʻyicha sezilarli darajada yaxshilanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassisning taʼkidlashicha, smartfonning asosiy oʻzgarishlaridan biri TSMC ilgʻor texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladigan yangi 2 nanometrli Apple A20 Pro protsessoriga oʻtishidir. Shuningdek, qurilma Apple kompaniyasining ikkinchi avlod maxsus chiplari — C2 5G
- modemi
- Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 ni qoʻllab-quvvatlaydigan N2 simsiz boshqaruvchisi
Displey va kamera imkoniyatlaridagi yangilanishlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple muhandislari ekran dizaynida ham oʻzgarishlar qilishni rejalashtirgan. Xususan, Dynamic Island hajmi kichraytiriladi, bu esa foydalanuvchilar uchun ekranning foydali maydonini biroz kengaytiradi. Shu bilan birga, iPhone Air 2 avvalgi versiyadagi yagona kameradan voz kechib, ikkita asosiy kamera moduli bilan taʼminlanadi. Asosiy modulga 48 megapikselli oʻta keng burchakli obyektif qoʻshilishi kutilmoqda.
Qurilma oʻzining 6,5 dyuymli displeyini saqlab qolgan holda, 12 GB tezkor xotira va 18 megapikselli old kamera bilan taʼminlanadi. Bunday koʻrsatkichlar smartfonning koʻp vazifalarni bajarish qobiliyatini va suratga olish sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yangi texnologik yechimlar qurilmaning bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada oshirishi shubhasiz.
Apple kompaniyasining kelgusi taqdimot rejalariTahlilchi Jeff Pu kompaniya oʻzining smartfon chiqarish grafigida ham oʻzgarishlar qilishini maʼlum qildi. Uning prognozlariga koʻra, 2026-yilning kuzida iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max hamda ilk buklanuvchi iPhone Ultra namoyish etiladi. 2027-yilning bahoriga kelib esa iPhone Air 2 bilan bir qatorda asosiy iPhone 18 va hamyonbop iPhone 18e modellari debyut qilishi kutilmoqda.
Maʼlumot uchun, Jeff Pu oʻtmishda ham bir qator aniq bashoratlari bilan tanilgan. Jumladan, u iPhone 14 Pro modellarida LPDDR5 tezkor xotirasi va 48 megapikselli sensor paydo boʻlishini, shuningdek, iPhone 15 Pro smartfonlarida periskop kameralar qoʻllanilishini oldindan toʻgʻri topgan edi. Shu sababli uning yangi iPhone Air 2 boʻyicha keltirgan maʼlumotlari texnologiya ixlosmandlari orasida katta eʼtiborga sazovor boʻlmoqda.
…