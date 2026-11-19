Futbolda ofsayd qoidasi o‘zgarmaydi: Arsen Vengerning taklifi rad etildi
Futbolda gollar sonini ko‘paytirish va hujumkor o‘yinni rag‘batlantirish maqsadida taklif etilgan yangi ofsayd qoidasi kutilgan natijani bermadi. «Arsenal»ning sobiq bosh murabbiyi Arsen Venger ilgari surgan o‘zgartish sinovdan o‘tkazilganidan keyin Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi (IFAB) tomonidan ma’qullanmadi.
«Venger ofsaydi» deb nomlangan ushbu g‘oya futboldagi bahsli vaziyatlarni kamaytirishi va hujumchilarga ko‘proq imkoniyat yaratishi kerak edi. Biroq sinov natijalari yangi tartib jamoalar taktikasini o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatgan bo‘lsa-da, gollar soni oshishiga ishonchli asos bermadi.
«Venger ofsaydi» qanday ishlashi kerak edi?
Amaldagi qoidaga ko‘ra, hujumchi to‘p uzatilgan paytda raqibning so‘nggi ikkinchi o‘yinchisidan oldinda bo‘lsa va o‘yinga faol aralashsa, ofsayd holati qayd etilishi mumkin. Bunda futbolchining tanasining gol urish mumkin bo‘lgan qismi ham hisobga olinadi.
Arsen Venger taklif qilgan yangi tartib esa bu mezonni o‘zgartirishni nazarda tutgan. Unga ko‘ra, futbolchi faqat boshi, gavdasi va oyoqlari raqib jamoaning so‘nggi ikkinchi himoyachisidan to‘liq oldinda bo‘lgandagina ofsaydda deb topiladi.
Boshqacha aytganda, hujumchining tanasining biror qismi himoyachi bilan bir chiziqda turgan bo‘lsa, hakam ofsayd qayd etmasligi kerak edi. Bu esa hujumchilarga hozirgi qoidaga nisbatan kattaroq ustunlik berishi mumkin edi.
Sinov natijalari nima ko‘rsatdi?
The Times nashri ma’lumotiga ko‘ra, mazkur qoida Kanadada sinovdan o‘tkazilgan. Tajriba davomida yangi mezonlar jamoalarning himoya taktikasiga ta’sir qilishi mumkinligi aniqlangan.
Xususan, himoyachilar hujumchilarga ko‘proq hudud qoldirmaslik uchun yanada chuqurroq joylashishga majbur bo‘lishi mumkin. Biroq bu o‘zgarish futbolda gollar soni sezilarli darajada ko‘payishiga olib kelishi kutilgan natijani bermagan.
Eng e’tiborli jihati shundaki, qoidani taklif qilgan Arsen Vengerning o‘zi ham sinov natijalaridan qoniqmagan. Demak, yangi tartibning nazariy jihatdan jozibador ko‘ringani uni amaliyotda samarali qo‘llash mumkinligini anglatmagan.
Futbolda ofsayd qoidasi hozircha o‘zgarmaydi
Shu natijalardan kelib chiqib, IFAB «Venger ofsaydi»ni ma’qullamaslikka qaror qilgan. Bu esa futbol qoidalariga mazkur yo‘nalishda hozircha o‘zgartish kiritilmasligini anglatadi.
Aslida, ofsayd qoidasini o‘zgartirish g‘oyasi futbolda uzoq yillardan beri muhokama qilinadi. Bir tomondan, muxlislar ko‘proq gol va hujumkor o‘yinni istaydi. Ikkinchi tomondan, himoya taktikasi, o‘yin muvozanati va hakamlikdagi aniqlikni saqlab qolish ham muhim.
Vengerning taklifi ham aynan shu ikki maqsad o‘rtasidagi muvozanatni topishga qaratilgan edi. Ammo sinovlar kutilgan samarani ko‘rsatmagani sababli, futbol muxlislari hozircha ofsayd qoidasining amaldagi talqiniga amal qilishda davom etadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…