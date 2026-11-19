Messining onasi o‘g‘lining vorisini aytdi: Niko Pas hayajonga tushdi
Lionel Messining Argentina terma jamoasidagi davri yakunlanishi arafasida uning o‘rnini kim egallashi haqidagi savollar ko‘paymoqda. Qizig‘i, futbol afsonasining onasi Seliya Mariya Kuchchittini bu borada o‘z tanlovini bildirgan. Uning fikricha, «Komo» yarimhimoyachisi Niko Pas kelajakda o‘g‘lining milliy jamoadagi o‘rnini egallashi mumkin.
All About Argentina nashri Radio La Red ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, Seliya bu gaplarning o‘ziga aytganida Pas qattiq hayajonlangan.
Messining onasi yosh futbolchiga ishonch bildirdi
22 yoshli Niko Pas Argentina futbolidagi istiqbolli iqtidorlardan biri hisoblanadi. U Kanar orollarida tug‘ilgan va Ispaniya terma jamoasida o‘ynash huquqiga ham ega bo‘lgan. Biroq xalqaro maydonda Argentina sharafini himoya qilishni tanlagan.
Pas avval Argentinaning 20 va 23 yoshgacha bo‘lgan futbolchilardan tashkil topgan jamoalarida harakat qilgan. Asosiy terma jamoadagi debyutini esa 2024 yil 15 oktyabr kuni Jahon chempionati-2026 saralash bosqichida Boliviyaga qarshi o‘tkazgan.
6:0 hisobida yakunlangan o‘sha uchrashuvda Niko Pas uchta gol urgan Messiga golli uzatma bergandi.
Messi terma jamoa bilan xayrlashdi
39 yoshli Lionel Messi 7 oktyabr kuni Argentina milliy jamoasi safidagi xayrlashuv uchrashuvini o‘tkazdi. Beninga qarshi 3:0 hisobida yakunlangan bahsda u bitta gol urib, ikkita golli uzatmani amalga oshirdi.
Messining o‘rnini egallash har qanday futbolchi uchun ulkan mas’uliyat. Seliya Kuchchittinining Nikoga bildirgan ishonchi yosh yarimhimoyachi uchun katta rag‘bat bo‘lishi mumkin.
Biroq Messining haqiqiy vorisi bo‘lish uchun maqtovning o‘zi yetarli emas. Niko Pas bu ishonchni maydondagi o‘yini, natijalari va milliy jamoadagi barqaror ishtiroki bilan oqlashi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…