Soch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sabab

·51·Salomatlik
Soch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sabab
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kuniga 50–100 tagacha soch to‘kilishi tabiiy jarayon hisoblanadi, ammo bu ko‘rsatkich oshganda uning sabablarini aniqlash muhim.
  • Soch to‘kilishiga stress, temir moddasi yetishmasligi, gormonal o‘zgarishlar, irsiy moyillik va sochni noto‘g‘ri parvarish qilish kabi omillar ta’sir ko‘rsatadi.
  • Muammoni bartaraf etish uchun muvozanatli ovqatlanish va sochni ehtiyotkorlik bilan parvarish qilish tavsiya etiladi.

Soch taraganda taroqda, yuvinayotganda esa qo‘lda qolayotgan soch tolalari ko‘pchilikni xavotirga soladi. Ammo soch to‘kilishi har doim ham kasallik belgisi emas. Mutaxassislar fikricha, kuniga taxminan 50–100 ta soch to‘kilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Muhimi, soch odatdagidan ko‘proq to‘kila boshlasa, buning sababini aniqlashdir.

1. Stress va kuchli hayajon

Kuchli ruhiy zo‘riqish, og‘ir kasallik yoki yuqori isitma soch o‘sish sikliga ta’sir qilishi mumkin. Qizig‘i, sochlar stressdan darhol emas, balki ikki-uch oy o‘tgach ko‘proq to‘kila boshlashi mumkin. Bunday holat ko‘pincha vaqtinchalik bo‘ladi.

2. Temir moddasi yetishmasligi

Organizmda temir zaxirasi kamayishi soch to‘kilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, keskin parhez tutish, kam ovqatlanish yoki temir tanqisligi bilan bog‘liq holatlarda bunga e’tibor berish kerak. Biroq soch to‘kilishining sababini faqat tashqi ko‘rinishga qarab aniqlab bo‘lmaydi — zarur bo‘lsa, shifokor qon tahlillarini tavsiya qiladi.

3. Gormonal o‘zgarishlar

Qalqonsimon bez faoliyatidagi buzilishlar, tug‘ruqdan keyingi davr va yoshga bog‘liq o‘zgarishlar soch to‘kilishiga ta’sir qilishi mumkin. Masalan, ayrim ayollarda tug‘ruqdan bir necha oy o‘tib sochlar odatdagidan ko‘proq to‘kiladi. Ko‘p hollarda bu jarayon vaqt o‘tishi bilan sekinlashadi.

4. Irsiyat

Agar sochlar asta-sekin siyraklashib, peshona chizig‘i orqaga chekinsa yoki boshning ayrim qismlarida soch kamayib borsa, bunga irsiy moyillik sabab bo‘lishi mumkin. Bunday holat erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi.

5. Sochga noto‘g‘ri munosabat

Sochni tez-tez qattiq tortib bog‘lash, issiq fen va tekislagichlardan ko‘p foydalanish tolalarning sinishiga yoki vaqt o‘tishi bilan soch follikulalarining zararlanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli sochni ehtiyotkorlik bilan parvarish qilish muhim.

Soch to‘kilishini qanday kamaytirish mumkin?

Muvozanatli ovqatlanish, yetarli oqsil iste’mol qilish, sochni qattiq tortmaslik va issiq uskunalardan me’yorida foydalanish foydali. Ammo sababini bilmasdan turib vitaminlar yoki turli qo‘shimchalarni ichish to‘g‘ri emas — ayrim moddalarning ortiqcha miqdori ham soch to‘kilishiga olib kelishi mumkin.

Agar soch to‘kilishi uzoq davom etsa, birdan kuchaysa, bosh terisida dumaloq kal joylar paydo bo‘lsa yoki qichishish va yallig‘lanish kuzatilsa, dermatologga murojaat qilish kerak. Chunki sochni tiklashning eng muhim qadami — uning nima sababdan to‘kilayotganini aniqlashdir.

soch to‘kilishitrixologiyasoch parvarishidermatologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?22 oktabr 16:08Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?22 oktabr 15:00Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?Sovuq havoda bosh kiyimsiz yurish qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi?20 oktabr 16:16Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?Keng sonlar sog‘liq belgisimi? Bunday ayollar erkaklarni ko‘proq o‘ziga tortadimi?27 iyul 17:23Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?30 may 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor
Nega bolalar go‘sht yeyishni yoqtirmaydi? Buning bir nechta sababi bor