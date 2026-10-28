Soch nega to‘kiladi? Ko‘pchilik e’tibor bermaydigan 5 ta sabab
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kuniga 50–100 tagacha soch to‘kilishi tabiiy jarayon hisoblanadi, ammo bu ko‘rsatkich oshganda uning sabablarini aniqlash muhim.
- Soch to‘kilishiga stress, temir moddasi yetishmasligi, gormonal o‘zgarishlar, irsiy moyillik va sochni noto‘g‘ri parvarish qilish kabi omillar ta’sir ko‘rsatadi.
- Muammoni bartaraf etish uchun muvozanatli ovqatlanish va sochni ehtiyotkorlik bilan parvarish qilish tavsiya etiladi.
Soch taraganda taroqda, yuvinayotganda esa qo‘lda qolayotgan soch tolalari ko‘pchilikni xavotirga soladi. Ammo soch to‘kilishi har doim ham kasallik belgisi emas. Mutaxassislar fikricha, kuniga taxminan 50–100 ta soch to‘kilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Muhimi, soch odatdagidan ko‘proq to‘kila boshlasa, buning sababini aniqlashdir.
1. Stress va kuchli hayajon
Kuchli ruhiy zo‘riqish, og‘ir kasallik yoki yuqori isitma soch o‘sish sikliga ta’sir qilishi mumkin. Qizig‘i, sochlar stressdan darhol emas, balki ikki-uch oy o‘tgach ko‘proq to‘kila boshlashi mumkin. Bunday holat ko‘pincha vaqtinchalik bo‘ladi.
2. Temir moddasi yetishmasligi
Organizmda temir zaxirasi kamayishi soch to‘kilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, keskin parhez tutish, kam ovqatlanish yoki temir tanqisligi bilan bog‘liq holatlarda bunga e’tibor berish kerak. Biroq soch to‘kilishining sababini faqat tashqi ko‘rinishga qarab aniqlab bo‘lmaydi — zarur bo‘lsa, shifokor qon tahlillarini tavsiya qiladi.
3. Gormonal o‘zgarishlar
Qalqonsimon bez faoliyatidagi buzilishlar, tug‘ruqdan keyingi davr va yoshga bog‘liq o‘zgarishlar soch to‘kilishiga ta’sir qilishi mumkin. Masalan, ayrim ayollarda tug‘ruqdan bir necha oy o‘tib sochlar odatdagidan ko‘proq to‘kiladi. Ko‘p hollarda bu jarayon vaqt o‘tishi bilan sekinlashadi.
4. Irsiyat
Agar sochlar asta-sekin siyraklashib, peshona chizig‘i orqaga chekinsa yoki boshning ayrim qismlarida soch kamayib borsa, bunga irsiy moyillik sabab bo‘lishi mumkin. Bunday holat erkaklarda ham, ayollarda ham uchraydi.
5. Sochga noto‘g‘ri munosabat
Sochni tez-tez qattiq tortib bog‘lash, issiq fen va tekislagichlardan ko‘p foydalanish tolalarning sinishiga yoki vaqt o‘tishi bilan soch follikulalarining zararlanishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli sochni ehtiyotkorlik bilan parvarish qilish muhim.
Soch to‘kilishini qanday kamaytirish mumkin?
Muvozanatli ovqatlanish, yetarli oqsil iste’mol qilish, sochni qattiq tortmaslik va issiq uskunalardan me’yorida foydalanish foydali. Ammo sababini bilmasdan turib vitaminlar yoki turli qo‘shimchalarni ichish to‘g‘ri emas — ayrim moddalarning ortiqcha miqdori ham soch to‘kilishiga olib kelishi mumkin.
Agar soch to‘kilishi uzoq davom etsa, birdan kuchaysa, bosh terisida dumaloq kal joylar paydo bo‘lsa yoki qichishish va yallig‘lanish kuzatilsa, dermatologga murojaat qilish kerak. Chunki sochni tiklashning eng muhim qadami — uning nima sababdan to‘kilayotganini aniqlashdir.
Izohlar 0
…