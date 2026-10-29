Poytaxt ustidagi ko‘rinmas “qopqoq”: Havo ifloslanishidan saqlanishning samarali usullari

·4·Salomatlik
Poytaxt ustidagi ko‘rinmas “qopqoq”: Havo ifloslanishidan saqlanishning samarali usullari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, Toshkent shahrida atmosfera inversiyasi hodisasi sababli havo ifloslanishi yana 10 kungacha davom etishi mumkin.
  • Ushbu meteorologik holat zararli gazlar va chang zarralarining yerga yaqin qatlamda to‘planib qolishiga olib kelib, aholi salomatligiga jiddiy xavf tug‘diradi.

O‘zbekiston Gidrometeorologiya xizmati agentligi (O‘zgidromet) poytaxt aholisi va mehmonlarini jiddiy ekologik vaziyatdan ogohlantirdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, Toshkent shahrida yerga yaqin qatlamdagi mayda chang va zararli gazlarni tarqalib ketishga qo‘ymaydigan tabiiy omil — atmosfera inversiyasi yana 10 kungacha saqlanib qolishi mumkin.

Bunday murakkab meteorologik holat shahar havosidagi ifloslantiruvchi zarrachalar konsentratsiyasini kuchaytirib, aholi salomatligi, ayniqsa nafas yo‘llari va yurak-qon tomir tizimi uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Atmosfera inversiyasi nima va u nega xavfli?

Meteorologlarning tushuntirishicha, inversiya holati havo oqimlarining tabiiy aylanishini to‘sib qo‘yadi:

  • Ko‘rinmas «qopqoq» effekti: Odatda balandlikka ko‘tarilgan sari havo harorati pasayishi kerak. Inversiya paytida esa aksincha — sovuq havo yer bag‘rida qolib, uning ustini issiqroq havo qatlami qopqoqdek to‘sib oladi;

  • Tutun va changning to‘planishi: Natijada transport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlar, sanoat chiqindilari va mayda chang zarralari yuqoriga tarqalib keta olmay, yerga yaqin nafas olinadigan havoda to‘planadi;

  • Eng xavfli vaqtlar: Harorat keskin soviydigan ertalab va kechqurungi pallalarda inversiya kuchi cho‘qqisiga chiqib, havoning ifloslanish darajasi bir necha barobar oshib ketadi.

Salomatlikni saqlash bo‘yicha muhim tavsiyalar

Mutaxassislar yaqin kunlarda aholiga quyidagi ehtiyot choralariga qat’iy rioya qilishni maslahat bermoqda:

  • Ko‘chadagi harakatni cheklash: Ayniqsa tong saharda va kechki payt ochiq havoda uzoq vaqt yurishdan, sport bilan shug‘ullanishdan hamda bolalarni ko‘chaga olib chiqishdan tiyilish tavsiya etiladi;

  • Himoya niqoblari: Ko‘chaga chiqish zarurati tug‘ilganda oddiy tibbiy niqoblar emas, balki mayda dispers zarralarni ushlab qoluvchi maxsus respirator niqoblardan (masalan, N95/FFP2) foydalanish zarur;

  • Uy havosini namlantirish: Xonadonlardagi havo tozalagich (air purifier) moslamalarini faol ishlatish maqsadga muvofiq. Agar maxsus moslama bo‘lmasa, eski va sinalgan maishiy usul yordam beradi: xonadagi isitish radiatorlari ustiga yoki yaqiniga keng idishda suv qo‘yish havo namligini oshirib, changning cho‘kishini tezlashtiradi;

  • Darvoza va derazalarni yopiq tutish: Ertalabki va kechki paytlarda xonalarni shamollatish uchun derazalarni ochishdan saqlaning, chunki ko‘chadagi zaharli tutun to‘g‘ridan to‘g‘ri xonaga kiradi.

Toshkent shahrida bunday meteorologik holat yana kamida 10 kun davom etishi taxmin qilinayotgani bois, nafas olish organlari surunkali xastalikka chalingan insonlar va keksalardan o‘z salomatliklariga ikki karra e’tiborli bo‘lish so‘raladi.

O‘zgidrometToshkentatmosfera inversiyasihavo ifloslanishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqdaToshkentda bugun soat 20:00 dan havo sifati yomonlashishi kutilmoqda14 oktabr 19:03O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatiladi?O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatiladi?19 oktabr 15:0316 oktyabr uchun Toshkent ob-havo prognozi e’lon qilindi16 oktyabr uchun Toshkent ob-havo prognozi e’lon qilindi16 oktabr 11:42Toshkentda ertaga ob-havo qanday bo‘ladi?Toshkentda ertaga ob-havo qanday bo‘ladi?14 oktabr 12:51O‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishi ma’lum bo‘ldi12 oktabr 14:25O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?11 oktabr 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
«Yuqori daromad ortida katta mas’uliyat turadi» – Toshkentdan turib Amerika yo‘llarini boshqargan dispetcher Yusufxo‘ja Maxamadxo‘jayev hikoyasi
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi