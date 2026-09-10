Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab uyg‘ongan zahoti bir stakan iliq suv ichish — ko‘pchilik amal qiladigan oddiy odat. Ayrimlar buni organizmni «tozalash», boshqalar esa ozish va teri holatini yaxshilashning oson usuli deb biladi.
Ammo bu odatning haqiqiy foydasi qayerdayu, internetda keng tarqalgan mubolag‘alar qayerda?
Aslida, ertalab suv ichish organizmning suvsizlanishini bartaraf etish, hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlash va kun davomida yetarli suyuqlik iste’mol qilishga yordam berishi mumkin. Lekin bir stakan iliq suvning o‘zi qon bosimini «me’yorga keltirishi», organizmdan toksinlarni yuvib tashlashi yoki parhezsiz ortiqcha vaznni yo‘qotishi haqidagi da’volarni ilmiy fakt sifatida qabul qilish kerak emas.
1. Organizmni uyqudan keyin suyuqlik bilan ta’minlaydi
Inson uxlayotganda ham organizm suyuqlik yo‘qotadi. Shu sababli ertalab suv ichish kunni gidratatsiyadan boshlashning oddiy usuli hisoblanadi.
Yetarli miqdorda suv iste’mol qilish organizmdagi normal fiziologik jarayonlar, qon aylanishi, haroratni boshqarish va hazm tizimi faoliyati uchun muhim.
Biroq bu yerda asosiy jihat — suvning aynan iliq bo‘lishi emas, organizmning yetarli suyuqlik olishi.
Shuning uchun ertalab bir stakan suv ichish foydali odat bo‘lishi mumkin, ammo uni mo‘jizaviy davo sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
2. Ichaklar faoliyatiga yordam berishi mumkin
Suv organizmning hazm tizimi normal ishlashi uchun zarur.
Ayniqsa, kun davomida yetarli suyuqlik iste’mol qilish ich qotishining oldini olishga yordam berishi mumkin. Suv yetishmasligi esa axlatning qattiqlashishiga sabab bo‘ladi.
Ertalab suv ichish ba’zi odamlarda ichak harakatini rag‘batlantirishi mumkin.
Lekin «suv oshqozon va ichaklarni toksinlardan tozalaydi» degan ibora ilmiy nuqtayi nazardan soddalashtirilgan tushunchadir.
Organizmda chiqindilarni qayta ishlash va chiqarib tashlashda jigar, buyraklar va boshqa fiziologik tizimlar muhim rol o‘ynaydi. Oddiy suv esa ularning ishlashi uchun zarur bo‘lgan suyuqlikni ta’minlaydi.
3. Terining holatiga bilvosita ta’sir qilishi mumkin
Suv ichish va teri salomatligi o‘rtasida ma’lum bog‘liqlik bor, ayniqsa organizm suvsizlangan holatda.
Suyuqlik yetarli bo‘lganda teridagi namlik muvozanatini saqlashga yordam beriladi.
Ammo bir stakan iliq suv husnbuzarni yo‘qotadi yoki yog‘li terini davolaydi, degan xulosa qilishga asos yetarli emas.
Husnbuzarning paydo bo‘lishiga gormonlar, irsiyat, teridagi yog‘ ajralishi, yallig‘lanish va boshqa omillar ta’sir qilishi mumkin.
Shuning uchun akne muammosini faqat suv ichish bilan hal qilishga urinish samarasiz bo‘lishi mumkin.
4. Vazn nazoratida yordamchi odat bo‘lishi mumkin
Ertalab suv ichishni «ozdiruvchi vosita» deb atash to‘g‘ri emas.
Suvda kaloriya yo‘qligi sababli shirin ichimliklar o‘rniga suv tanlash umumiy kaloriya iste’molini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Ayrim holatlarda ovqatdan oldin suv ichish to‘yish hissiga ta’sir qilishi ham mumkin.
Ammo bir stakan iliq suvning o‘zi ortiqcha vaznni parhezsiz yo‘qotib yubormaydi.
Vazn o‘zgarishiga ovqatlanish, jismoniy faollik, uyqu, stress, irsiyat va boshqa ko‘plab omillar ta’sir qiladi.
Shuning uchun suvni ozishning asosiy vositasi emas, balki sog‘lom turmush tarzining bir qismi sifatida ko‘rish maqbul.
Nega juda issiq yoki muzdek suvdan ehtiyot bo‘lish kerak?
Ko‘pchilik iliq suvni tanlaydi, chunki uni ichish qulayroq va ayrim odamlarda oshqozonga yoqimliroq tuyuladi.
Juda issiq suyuqlik esa og‘iz va qizilo‘ngach to‘qimalariga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli suvni kuydiradigan darajada issiq holda ichmaslik kerak.
Muzdek suv esa aksariyat sog‘lom odamlar uchun alohida xavf tug‘dirmaydi. Biroq ayrim odamlarda juda sovuq ichimlik noqulaylik yoki vaqtinchalik sezgirlik chaqirishi mumkin.
Demak, eng muhimi suvning aniq harorati emas, uning xavfsiz va sizga qulay bo‘lishidir.
Ertalab suv ichishda nimani unutmaslik kerak?
Sog‘lom odam uchun ertalab bir stakan suv ichish oddiy va foydali kundalik odat bo‘lishi mumkin.
Biroq quyidagi fikrlarni bir-biridan ajratish muhim:
Keng tarqalgan da’vo
Aslida
Suv qon bosimini doim me’yorga keltiradi
Suvsizlanish qon bosimiga ta’sir qilishi mumkin, ammo suv gipertoniya davosi emas
Suv organizmni toksinlardan tozalaydi
Buyrak va jigar chiqindilarni qayta ishlashda asosiy rol o‘ynaydi
Iliq suv husnbuzarni yo‘qotadi
Suvsizlanishdan saqlanish teri uchun muhim, ammo akneni davolash uchun suvning o‘zi yetarli emas
Suv parhezsiz ozdiradi
Suv kaloriyasiz ichimlik sifatida vazn nazoratiga yordam berishi mumkin, ammo o‘zi mustaqil ozdiruvchi vosita emas
Kunni qanday boshlash yaxshiroq?
Uyg‘ongach bir stakan oddiy yoki iliq suv ichish mumkin. Keyin esa kun davomida chanqoqlik, jismoniy faollik va atrof-muhit sharoitlariga qarab suyuqlik iste’molini davom ettirish kerak.
Suvni majburan haddan tashqari ko‘p ichish ham foydali emas.
Ayniqsa buyrak, yurak yoki boshqa surunkali kasalligi bor insonlar suyuqlik miqdori bo‘yicha shifokor tavsiyasiga amal qilishi kerak.
Xulosa
Ertalab bir stakan iliq suv — sodda, xavfsiz va ko‘pchilik uchun foydali odat.
U organizmni uyqudan keyin suyuqlik bilan ta’minlaydi, hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlashi va kun davomida yetarli suv ichishga yaxshi start berishi mumkin.
Ammo uni «toksinlarni yuvib tashlaydigan», «husnbuzarni yo‘qotadigan» yoki «parhezsiz ozdiradigan» mo‘jizaviy vosita sifatida qabul qilish to‘g‘ri emas.
Sog‘lom hayot tarzida ba’zan eng oddiy odatlar eng qimmatli bo‘ladi. Bir stakan suv ham shulardan biri — faqat undan mo‘jiza kutish shart emas.
…