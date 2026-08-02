Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?
Ko‘p kasalliklar bir kunda paydo bo‘lmaydi. Kam harakatlanish, kechasi ovqatlanish, tuzni me’yordan ortiq iste’mol qilish yoki uxlashdan oldin telefonga tikilish kabi odatlar yillar davomida to‘planib, organizm uchun jiddiy xavf omillariga aylanishi mumkin.
Biroq ijtimoiy tarmoqlardagi «bir odat — bir kasallik» formulasi ilmiy jihatdan juda soddalashtirilgan. Quyida qaysi fikrlar asosli ekani va qayerda muhim izoh borligini ko‘rib chiqamiz.
Kamharakatlik yurakka sezilmaydigan bosim o‘tkazadi
Uzoq vaqt o‘tirish va jismoniy faollikning yetishmasligi yurak-qon tomir kasalliklari, gipertoniya hamda 2-tur qandli diabet xavfi bilan bog‘liq. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotiga ko‘ra, yetarlicha harakatlanmaydigan odamlarda erta o‘lim xavfi faol insonlarga nisbatan 20–30 foiz yuqoriroq bo‘lishi mumkin.
Bu yerda gap faqat sportzal haqida emas. Piyoda yurish, zinadan chiqish, uy ishlari va har yarim soatda o‘rnidan turib harakatlanish ham kundalik faollikni oshiradi.
Ortiqcha tuz qon bosimini ko‘tarishi mumkin
Tuzning ko‘p iste’mol qilinishi gipertoniya uchun tan olingan xavf omillaridan biridir. JSST kattalarga bir kunda 5 grammdan kam tuz iste’mol qilishni tavsiya etadi. Kolbasa, tayyor sous, chips, teztayyor mahsulot va ayrim nonlarda ham yashirin tuz miqdori yuqori bo‘lishi mumkin.
Qon bosimi ko‘pincha alomatsiz ko‘tariladi. Shuning uchun uni faqat bosh og‘rig‘i paydo bo‘lganda emas, muntazam tekshirish muhim.
Kechki ovqatning vaqti ham ahamiyatli
Juda kech ovqatlanishning o‘zi qandli diabetni keltirib chiqaradi, deyish noto‘g‘ri. Diabetga irsiyat, vazn, ovqatlanish tarkibi, uyqu va jismoniy faollik kabi ko‘plab omillar ta’sir qiladi.
Shunga qaramay, tadqiqotlarda organizmning kechasi glyukozani qayta ishlash qobiliyati kunduzgiga nisbatan pastroq bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Tungi yuqori kaloriyali tamaddilar vazn va qondagi qand nazoratini yomonlashtirishi ehtimoldan xoli emas, ammo bu bog‘liqlikni mutlaq sabab sifatida talqin qilib bo‘lmaydi.
Quyosh kamligi — osteoporozning yagona sababi emas
Quyosh nuri terida D vitamini hosil bo‘lishiga yordam beradi. Bu vitamin kalsiy almashinuvi va suyaklar uchun muhim. Ammo osteoporoz faqat quyoshga kam chiqishdan paydo bo‘lmaydi: yosh, gormonal o‘zgarishlar, irsiyat, ovqatlanish, ayrim dorilar va harakatsizlik ham rol o‘ynaydi.
Ortiqcha quyosh nurlanishi esa teriga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli D vitamini tanqisligiga shubha bo‘lsa, tasodifiy qo‘shimchalar qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish ma’qul.
Ovqatni o‘tkazib yuborish migrenni qo‘zg‘atishi mumkin
Och qolish yoki qondagi qand miqdorining pasayishi ayrim odamlarda migren xurujiga turtki bo‘ladi. Biroq har bir bosh og‘rig‘i migren emas va uning qo‘zg‘atuvchilari odamdan odamga farq qiladi. Muntazam ovqatlanish, yetarli suv ichish va bir xil uyqu tartibi ba’zi bemorlarda xurujlarni kamaytirishga yordam berishi mumkin.
Shoshilib ovqatlanish gastrit degani emas
Yo‘l-yo‘lakay yoki juda tez ovqatlanish qorin dam bo‘lishi, og‘irlik va hazm buzilishi alomatlarini kuchaytirishi mumkin. Ammo gastritning asosiy sabablari orasida Helicobacter pylori infeksiyasi, ayrim og‘riq qoldiruvchi dorilar va spirtli ichimliklar bor. Demak, «tez ovqatlandim — gastrit bo‘ldim» degan xulosa tibbiy jihatdan aniq emas.
Ovqatni yaxshilab chaynash va shoshmasdan yeyish foydali, lekin uzoq davom etayotgan og‘riqni faqat odatni o‘zgartirish bilan davolashga urinish kerak emas.
Ovqatdan keyin darhol yotish refluksni kuchaytiradi
Ovqatdan so‘ng yotib olinganda oshqozon kislotasining qizilo‘ngachga qaytishi osonlashishi mumkin. Tunda jig‘ildon qaynashi kuzatiladigan odamlarga ovqat bilan uyqu orasida kamida uch soat qoldirish tavsiya etiladi.
Jig‘ildon qaynashi tez-tez takrorlansa, uni oddiy noqulaylik deb qoldirmaslik lozim.
Choy va qahva temirning so‘rilishiga ta’sir qiladi
Choy hamda qahva tarkibidagi polifenollar o‘simlik mahsulotlaridagi temirning so‘rilishini kamaytirishi mumkin. Ayniqsa, ularni ovqat yoki temir preparati bilan bir vaqtda ichish muhim ahamiyatga ega. Ammo choy ichgan har bir odamda kamqonlik paydo bo‘lmaydi — qon yo‘qotish, ovqatlanish va boshqa kasalliklar ham hisobga olinishi kerak.
Temir tanqisligi bor odamlar choy va qahvani ovqatdan alohida ichishi, temirga boy mahsulotlarni C vitamini manbalari bilan birga iste’mol qilishi mumkin.
Kletchatka va suv ichaklar uchun juftlikdir
Suv hamda oziq tolasining kamligi qabziyatni kuchaytirishi mumkin. Sabzavotlar, mevalar, dukkaklilar va butun don mahsulotlari kletchatka manbai hisoblanadi. Suyuqlik esa uning ichakda to‘g‘ri ishlashiga yordam beradi.
Lekin «barcha oshqozon-ichak muammosi suv kamligidan» degan fikr noto‘g‘ri. Uzoq davom etayotgan og‘riq, qon ketishi yoki vazn yo‘qotishda tibbiy tekshiruv zarur.
Chang astma alomatlarini qo‘zg‘atishi mumkin
Uy changi kanalari, mog‘or, hayvon juni, gul changi va havo ifloslanishi astmasi bor odamlarda xurujni kuchaytirishi mumkin. Ish joyidagi ayrim kimyoviy moddalar va sanoat changi esa kasbiy astma xavfini ham oshiradi.
Biroq chang astmaning yagona sababi emas. Kasallikka irsiy moyillik va atrof-muhit omillari birgalikda ta’sir ko‘rsatadi.
Jigarga bitta mahsulot emas, umumiy ratsion ta’sir qiladi
Qovurilgan va qayta ishlangan taomlarni doimiy ravishda ko‘p iste’mol qilish ortiqcha kaloriya, to‘yingan yog‘ va vazn ortishiga olib kelishi mumkin. Semirish, insulinga chidamlilik, kamharakatlik va shakarli ichimliklar jigarning yog‘ bosishi xavfi bilan bog‘liq.
Shuning uchun masala bir marta qovurilgan taom yeyishda emas, yillar davomidagi umumiy ovqatlanish tarzidadir.
Kam suv ichish buyrak toshlari xavfini oshiradi
Yetarli suyuqlik siydikni suyultirib, ayrim minerallarning kristallga aylanish ehtimolini kamaytiradi. Kam suyuqlik iste’moli buyrak toshlari uchun muhim xavf omillaridan biri hisoblanadi.
Biroq hammaga bir xil miqdorda suv tavsiya qilinmaydi. Buyrak yoki yurak yetishmovchiligi bo‘lgan odamlar suyuqlik me’yorini shifokor bilan belgilashi kerak.
Ekran va demensiya o‘rtasidagi bog‘liqlik murakkab
Uzoq vaqt televizor qarshisida harakatsiz o‘tirish kognitiv pasayish va demensiya xavfining yuqoriligi bilan bog‘langan. Ammo kuzatuv tadqiqotlari bu odat demensiyani bevosita keltirib chiqarishini to‘liq isbotlamaydi. Kompyuterdan faol o‘rganish yoki muloqot uchun foydalanish bilan passiv televizor ko‘rish bir xil ta’sir ko‘rsatmasligi mumkin.
Muammo ko‘pincha ekranning o‘zida emas, uning harakat, ijtimoiy muloqot va uyqu o‘rnini egallab olishidadir.
Uxlashdan oldin telefon uyquni o‘g‘irlaydi
Elektron qurilmalardan chiqadigan yorug‘lik uyqu-uyg‘onish sikliga ta’sir qilishi, kontent esa miyani hushyor holatda ushlab turishi mumkin. Sog‘lom uyqu uchun qurilmalarni yotishdan kamida 30 daqiqa oldin o‘chirish tavsiya etiladi.
2025 yilda e’lon qilingan katta tadqiqotda yotishdan oldin har kuni ekran ishlatish kechroq uxlash va yomonroq uyqu sifati bilan bog‘langan. Ammo bu ham sabab-oqibatni to‘liq isbotlamaydi.
Ijtimoiy tarmoqlar xavotirni kuchaytirishi mumkin
Muammoli va nazoratdan chiqqan ijtimoiy tarmoq foydalanishi xavotir, tushkunlik hamda uyqu muammolari bilan bog‘liq. Biroq barcha foydalanuvchilarga ta’sir bir xil emas: ijobiy muloqot va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ayrim odamlarga foyda ham berishi mumkin.
Xavf belgisi — telefondan foydalanish ish, uyqu va haqiqiy munosabatlarga xalaqit bera boshlaganidir.
Asosiy xulosa: bitta odat emas, ularning yig‘indisi xavfli
Kam harakatlanish, noto‘g‘ri ovqatlanish, uyqu yetishmasligi va doimiy stress alohida emas, ko‘pincha birgalikda ta’sir qiladi. Shu sababli hamma odatni bir kunda o‘zgartirish shart emas.
Boshlash uchun uchta oddiy qadam yetarli:
har kuni harakat vaqtini oshirish;
ovqat va uyqu tartibini barqarorlashtirish;
telefonni uxlashdan oldin chetga qo‘yish.
Bu tavsiyalar tashxis yoki davolash o‘rnini bosmaydi. Doimiy og‘riq, nafas qisishi, qon bosimining ko‘tarilishi, qora najas, keskin vazn yo‘qotish yoki kuchli bosh og‘rig‘i kuzatilsa, shifokorga murojaat qilish zarur.
Sizda ushbu odatlarning qaysi biri bor va uni o‘zgartirishni nimadan boshlardingiz? Mavzu bo‘yicha izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…