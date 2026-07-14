ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори

·0·Ўзбекистон
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори

Зилзилалар дунёда инсонлар ҳаётига энг кўп талафот етказадиган табиий офатлардан бири бўлиб қолмоқда. Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари ҳам юқори сейсмик фаоллик зоналарида жойлашгани боис Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) бу борада муҳим огоҳлантириш билан чиқди.

ЖССТ маълумотларига кўра, 2000–2023 йиллар давомида табиий офатлар билан боғлиқ ўлим ҳолатларининг ярмидан ортиғи айнан зилзилалар ҳиссасига тўғри келган. Мутахассислар Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Туркманистон ва Ўзбекистоннинг айрим ҳудудлари юқори сейсмик хавф зонасида жойлашганини таъкидламоқда. Шунингдек, қарийб 11 миллион аҳоли яшайдиган Фарғона водийсига алоҳида эътибор қаратилган.

Ташкилот қайд этишича, эҳтимолий зилзилалар вақтида тиббиёт тизимининг тайёрлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга. 2023 йилда Туркия ва Сурияда содир бўлган кучли зилзилалар шифохоналар ишдан чиққан тақдирда минглаб жабрланганлар ўз вақтида тиббий ёрдамсиз қолиши мумкинлигини намоён қилди.

Экспертлар фикрича, шифохоналарни сейсмобардош қилишга сарфланадиган маблағ офатдан кейинги тиклаш харажатларига нисбатан анча кам. БМТ ҳисоб-китобларига кўра, янги тиббиёт муассасаларини сейсмик талабларга мос қуриш лойиҳа қийматини 4 фоиздан камроққа, мавжуд биноларни мустаҳкамлаш эса тахминан 1 фоизга оширади.

ЖССТ, шунингдек, мунтазам ўқув машғулотлари ўтказиш, шошилинч тиббий гуруҳлар тайёргарлигини кучайтириш, хизматлар ўртасидаги ҳамкорликни яхшилаш ва кексалар ҳамда ногиронлиги бўлган шахслар каби аҳолининг заиф қатламларини ҳимоя қилиш чораларини кучайтиришни тавсия этмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, сўнгги йирик зилзилаларнинг асосий сабоғи битта — табиий офат содир бўлишини кутмасдан, унга олдиндан тайёргарлик кўриш инсонлар ҳаётини сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиОлий суд тақиқланган интернет манбалари бўйича янги рўйхатни эълон қилдиБугун, 12:17Жазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиЖазирама кучайди: Сурхондарёда юк машиналари ҳаракати чекландиБугун, 12:09Абитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиАбитуриентлар учун ҳал қилувчи 10 кун: тестлар бошландиБугун, 12:04Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинКеча, 21:52Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди Кеча, 21:46Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиИкки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиКеча, 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди