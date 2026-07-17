Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди

·1·Ўзбекистон
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди

Ўзбекистонда сўнгги кунларда кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво яқин кунларда аста-секин чекиниши кутилмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, жорий йилнинг 21 июлидан бошлаб республика бўйлаб ҳаво ҳарорати 6–9 даражага пасайиши прогноз қилинган.

Қайд этилишича, 20 июль куни республика ҳудудининг катта қисмида экстремал иссиқ об-ҳаво ҳали ҳам сақланиб туради. Фақат Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ҳудудларида ҳаво ҳарорати пасайиши бошланиб, салқинлик аста-секин сезилади.

21 июль, сешанба куни эса республиканинг барча ҳудудларида аномал иссиқ чекина бошлайди. Синоптиклар маълумотига кўра, ҳаво ҳарорати ўртача 6–9 даражага пасайиши кутилмоқда. Бу эса бир неча кун давомида сақланган кучли жазирама таъсирининг анча сусайишини англатади.

Мутахассислар фуқароларга иссиқ об-ҳаво тўлиқ чекингунга қадар эҳтиёт чораларига амал қилиш, куннинг энг иссиқ вақтларида узоқ вақт очиқ ҳавода қолмаслик ва расмий об-ҳаво маълумотларини кузатиб боришни тавсия этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиЎзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиБугун, 12:48Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиКеча, 20:40Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиКеча, 20:272 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ бердиКеча, 19:56Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиКеча, 19:41Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиКеча, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди