Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Ўзбекистонда сўнгги кунларда кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво яқин кунларда аста-секин чекиниши кутилмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, жорий йилнинг 21 июлидан бошлаб республика бўйлаб ҳаво ҳарорати 6–9 даражага пасайиши прогноз қилинган.
Қайд этилишича, 20 июль куни республика ҳудудининг катта қисмида экстремал иссиқ об-ҳаво ҳали ҳам сақланиб туради. Фақат Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбий ҳудудларида ҳаво ҳарорати пасайиши бошланиб, салқинлик аста-секин сезилади.
21 июль, сешанба куни эса республиканинг барча ҳудудларида аномал иссиқ чекина бошлайди. Синоптиклар маълумотига кўра, ҳаво ҳарорати ўртача 6–9 даражага пасайиши кутилмоқда. Бу эса бир неча кун давомида сақланган кучли жазирама таъсирининг анча сусайишини англатади.
Мутахассислар фуқароларга иссиқ об-ҳаво тўлиқ чекингунга қадар эҳтиёт чораларига амал қилиш, куннинг энг иссиқ вақтларида узоқ вақт очиқ ҳавода қолмаслик ва расмий об-ҳаво маълумотларини кузатиб боришни тавсия этмоқда.
…