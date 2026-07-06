Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбекистонда аёлларнинг пенсияга чиқиш тартибига оид янги ўзгаришлар назарда тутилган қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унга кўра, 2026 йил 1 июндан бошлаб аёллар учун пенсия тайинлаш тартибига янги қоидаларни жорий этиш таклиф этилмоқда.
Лойиҳага мувофиқ, меҳнат стажи камида 20 йилни ташкил этган аёллар белгиланган пенсия ёшидан бир йил аввал пенсияга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин. Амалдаги қонунчиликка кўра, аёллар 55 ёшдан пенсияга чиқади. Агар мазкур ташаббус қабул қилинса, 20 йиллик иш стажига эга бўлган аёллар 54 ёшдан бошлаб пенсия олиш имкониятига эга бўлади.
Шунингдек, меҳнат стажи 22–25 йил ёки ундан ортиқ бўлган ҳамда оғир ва зарарли меҳнат шароитида фаолият юритган аёллар учун янада имтиёзли тартиб таклиф этилмоқда. Бундай тоифадаги фуқаролар 53 ёшдан бошлаб пенсияга чиқиш ҳуқуқига эга бўлиши мумкин.
Мазкур ўзгаришлар ҳозирча қонун лойиҳаси доирасида таклиф этилган бўлиб, улар расман қабул қилинганидан кейин кучга киради. Агар лойиҳа тасдиқланса, аёлларнинг меҳнат стажи ва меҳнат шароитига қараб эртароқ пенсияга чиқиши учун ҳуқуқий асос яратилади.
…