Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин

·13·Ўзбекистон
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин

Ўзбекистонда аёлларнинг пенсияга чиқиш тартибига оид янги ўзгаришлар назарда тутилган қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Унга кўра, 2026 йил 1 июндан бошлаб аёллар учун пенсия тайинлаш тартибига янги қоидаларни жорий этиш таклиф этилмоқда.

Лойиҳага мувофиқ, меҳнат стажи камида 20 йилни ташкил этган аёллар белгиланган пенсия ёшидан бир йил аввал пенсияга чиқиш ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин. Амалдаги қонунчиликка кўра, аёллар 55 ёшдан пенсияга чиқади. Агар мазкур ташаббус қабул қилинса, 20 йиллик иш стажига эга бўлган аёллар 54 ёшдан бошлаб пенсия олиш имкониятига эга бўлади.

Шунингдек, меҳнат стажи 22–25 йил ёки ундан ортиқ бўлган ҳамда оғир ва зарарли меҳнат шароитида фаолият юритган аёллар учун янада имтиёзли тартиб таклиф этилмоқда. Бундай тоифадаги фуқаролар 53 ёшдан бошлаб пенсияга чиқиш ҳуқуқига эга бўлиши мумкин.

Мазкур ўзгаришлар ҳозирча қонун лойиҳаси доирасида таклиф этилган бўлиб, улар расман қабул қилинганидан кейин кучга киради. Агар лойиҳа тасдиқланса, аёлларнинг меҳнат стажи ва меҳнат шароитига қараб эртароқ пенсияга чиқиши учун ҳуқуқий асос яратилади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?Бугун, 19:41Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Бугун, 17:19Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиБугун, 12:33Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Бугун, 12:23Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаЎзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаКеча, 21:37Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди