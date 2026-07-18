Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Алишер Усмонов Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари лавозимидан олингани хабар қилинди. “Дарё” ва “Kun.uz” бу маълумотни ўз манбаларига таяниб эълон қилди.
У 2020 йил декабрида Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланган. Ўша вақтдаги хабарларда Усмонов бунга қадар Давлат хавфсизлик хизмати раиси ўринбосари бўлиб ишлагани келтирилган.
Маълумотларга кўра, Алишер Аброрович Усмонов 2007 йилда II даражали “Шон-шараф” ордени билан мукофотланган. Унинг ўрнига ким тайинланиши ёки лавозимдан олиниш сабаблари ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…