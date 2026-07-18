Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда

·44·Ўзбекистон
Россия-Ўзбекистон миллиардери Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда

Алишер Усмонов Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари лавозимидан олингани хабар қилинди. “Дарё” ва “Kun.uz” бу маълумотни ўз манбаларига таяниб эълон қилди.

У 2020 йил декабрида Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинланган. Ўша вақтдаги хабарларда Усмонов бунга қадар Давлат хавфсизлик хизмати раиси ўринбосари бўлиб ишлагани келтирилган.

Маълумотларга кўра, Алишер Аброрович Усмонов 2007 йилда II даражали “Шон-шараф” ордени билан мукофотланган. Унинг ўрнига ким тайинланиши ёки лавозимдан олиниш сабаблари ҳақида ҳозирча қўшимча маълумот берилмаган.

Алишер УсмоновДарёКун.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Жазирамада 103 хизмати қанча чақириқ қабул қилди?Кеча, 16:40 Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилдиКеча, 16:18Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиЎзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилиндиКеча, 12:48Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди16.07, 20:40Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди16.07, 20:272 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди16.07, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди