Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди

·52·Ўзбекистон
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди

Ўзбекистонда аномал иссиқ кузатилмоқда. Айни пайтда Қорақалпоғистонда қуёш остида турган автомобил салонидаги ҳарорат деярли 60 даражага етгани қайд этилди. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай жазирама инсон саломатлиги учун жиддий хавф туғдириши мумкин.

Шу муносабат билан фуқароларга яқинлашаётган 4–5 соат давомида имкон қадар очиқ ҳавога чиқмаслик тавсия этилмоқда. Зарурат бўлмаганда қуёшнинг тик нурлари остида узоқ вақт қолмаслик, кўпроқ сув ва бошқа суюқликлар истеъмол қилиш муҳим экани эслатилди.

Айниқса, кексалар, болалар, ҳомиладор аёллар ҳамда сурункали касалликларга чалинган фуқаролар жазирама пайтида салқин жойларда бўлиши, жисмоний зўриқишдан сақланиши тавсия этилади.

Шунингдек, мутахассислар автомобилда болалар ёки уй ҳайвонларини ҳатто қисқа муддатга ҳам ёлғиз қолдирмаслик кераклигини таъкидламоқда. Чунки ёпиқ автомобил салонидаги ҳарорат жуда қисқа вақт ичида ҳаёт учун хавфли даражагача кўтарилиши мумкин.

Фуқароларга куннинг энг иссиқ вақтларида эҳтиёт чораларига қатъий амал қилиш ва ўз саломатлигига бефарқ бўлмаслик тавсия этилди.

ЎзбекистонҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Бугун, 12:00Ўзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиЎзбекистонда аномал иссиқ: ҳарорат +46 даражага чиқадиБугун, 11:56Ўзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиЎзбекистонда ёшлар сони қанча экани маълум қилиндиБугун, 10:38Ўзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиЎзбекистон ва Беларус ўртасида туристик бум: Саёҳатчилар сони маълум бўлдиБугун, 10:25Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинАбитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкинКеча, 14:37Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиКеча, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа