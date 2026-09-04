Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди

·5·Ўзбекистон
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди

Бугун, 4 сентябрь куни Қашқадарё вилоятидаги “Ҳисор” давлат қўриқхонасининг юқори ҳудудларида кутилмаганда қор ёғди. Ҳудудда ҳаво ҳарорати кескин пасайиб, совуқ об-ҳаво кузатилди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси хабар берди.

Қайд этилишича, қўриқхонанинг Мираки ва Ғелон бўлимлари юқори ҳудудлари қор билан қопланган. Шунингдек, “Ҳисор” давлат қўриқхонасида ҳавонинг кескин совиши қайд этилган.

Маълумот учун, “Ҳисор” давлат қўриқхонаси 1983 йилда Қашқадарё вилоятида ташкил этилган. Қўриқхонани барпо этишдан асосий мақсад “Ҳисор” тизмаси шимоли-ғарбий тармоқларидаги табиий комплексларни асл ҳолича сақлаб қолиш, уларда кечаётган табиий жараёнларни ўрганиш, табиатни муҳофаза қилишнинг илмий асосларини амалиётга татбиқ этиш, шунингдек, ёввойи табиатдаги ноёб ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини асраб-авайлашдан иборат.

Qorli tog‘ cho‘qqisining ustini quyuq bulutlar qoplab turibdi.

Қўриқхона ҳудуди Ғелон, Мираки, Танхоздарё ва Қизилсув бўлимларидан ташкил топган.

Айни пайтда қўриқхонанинг баланд тоғли ҳудудларида кузатилган қор ёғиши ва ҳавонинг кескин совиши диққатни тортмоқда. Бу ҳудуднинг тоғли иқлими ва табиий шароити ўзига хос эканини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиШавкат Мирзиёев Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти саммитида муҳим баёнот бердиБугун, 10:14Яна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврЯна бир BRT йўлаги фойдаланишга топширилди: пойтахт жамоат транспортида янги даврКеча, 19:18Президент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиПрезидент раислигида камбағалликни қисқартириш бўйича муҳим йиғилиш бошландиКеча, 17:57Тошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиТошкентда йўл ўртасида труба ёрилиб, асфальт ўпирилиб тушдиКеча, 17:50Ўзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиЎзбекистондан хорижга $10 минггача декларация талаб этилмайдиКеча, 13:34Ҳоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиҲоким ёрдамчилари учун ўқув маркази ташкил этиладиКеча, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди