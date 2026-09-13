«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат

·3·Ўзбекистон
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат

Давлат раҳбарининг Тошкент шаҳри туманлари бўйлаб амалга ошираётган навбатдаги ишчи ташрифи доирасида жамоатчиликнинг катта эътиборини тортган, самимий ва таъсирли воқеа юз берди. Президент Шавкат Мирзиёев Олмазор туманига ташрифи чоғида ёш авлодга «Йўл ҳаракати хавфсизлиги» қоидаларини ўргатишга мўлжалланган махсус инновацион майдонча билан яқиндан танишди. Ушбу амалий жараённи Президентга таништириб, болаларга йўл маданиятини ўргатиш ташаббусини намойиш қилган Ички ишлар бош бошқармасининг ходимаси (подполковник) билан давлат раҳбари ўртасида қисқа, аммо тарихий жонли мулоқот кечди. Ходиманинг кўп йиллик бенуқсон меҳнати ва матонатини қадрлаган давлат раҳбари уни навбатдаги «Полковник» олий офицерлик унвонига тавсия этиш бўйича жойида топшириқ берди. Хўш, Олмазордаги ушбу диққатга сазовор суҳбат қандай кечди, Президент масъул раҳбарларга қандай кўрсатма берди ва нима сабабдан бу воқеа ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда?

«Қаерда ўқигансиз, подполковник қачон бўлгансиз?»: Президент ва ИИБ ходимаси диалоги

Ташриф давомида содир бўлган самимий ва ҳаяжонли савол-жавоб лаҳзалари:

  • Ташаббуснинг тақдимоти: ИИБ ходимаси мактаб ва боғча тарбияланувчилари учун хавфсиз ҳаракатланишни ўргатувчи янги тизимни жорий этиш режасини давлат раҳбарига баён қилди: «Ўргатишлик амалиётини жорий қилмоқчимиз»;

  • Таълим ва тажриба: Президентнинг «Қаерда ўқигансиз?» деган саволига ходима: «Ички ишлар вазирлиги академиясини 2005 йилда тамомлаганман», деб жавоб қайтарди;

  • Муддат ва хизмат: Давлат раҳбарининг унвон муддати бўйича сўровига ходима 2017 йилдан буён подполковник мақомида хизмат қилиб келаётганини билдирди.

«Ташпулатовга тавсия берайлик!»: Кутилмаган юқори эътироф

Ходиманинг қарийб 10 йил давомида подполковник унвонида садоқат билан фидокорона меҳнат қилгани Президентнинг юксак эътирофига сазовор бўлди:

  • «Полковник олсангиз бўлади»: Давлат раҳбари мамнун кайфиятда: «Ўн йил бўлибди, энди полковник бўлсангиз ҳам бўлади. Ташпулатовга тавсия берайлик. Полковник унвони берайлик», — дея жойидаёқ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири Азиз Ташпулатовга кўрсатма бўладиган тавсияни билдирди;

  • Ҳарбий қасамёдга садоқат: Ушбу юксак ишончга жавобан ИИБ ходимаси қатъият билан: «Ўзбекистон Республикасига садоқат билан хизмат қиламан!», дея жавоб қайтарди;

  • Давлат раҳбарининг ташаккури: Президент Шавкат Мирзиёев самимий миннатдорлик билдириб, унга масъулиятли касбий фаолиятида улкан муваффақиятлар тилади.

Аёл офицерлар меҳнатига эҳтиром ва соҳадаги рағбат

Олмазордаги ушбу лаҳзалар ички ишлар тизимида хизмат қилаётган минглаб ходимлар учун катта маънавий рағбат бўлди:

  • Меҳнатнинг қадрланиши: Президентнинг ҳар бир соҳа ходими билан юзма-юз, самимий мулоқотда бўлиши ва кўп йиллик фидокорона меҳнатни шахсан ўзи муносиб баҳолаши давлат сиёсатининг инсонпарвар табиатини кўрсатади;

  • Йўл ҳаракати хавфсизлигига эътибор: Болалар ва ёшлар ўртасида йўл қоидаларини интерактив майдончаларда амалий ўргатиш тизими йўллардаги бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга;

  • Аёл ходималар фаоллиги: Ички ишлар тизимида, хусусан соҳанинг энг оғир йўналишларидан бири бўлган ЙҲХХда хотин-қизларнинг олий офицерлик унвонларига кўтарилиши тизимдаги гендер тенглик ва ижтимоий адолат намунасидир.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олмазор туманидаги оддий хизмат бурчини бажараётган ИИБ ходимасига кўрсатган бундай эътибори ва шахсий тавсияси халқ орасида илиқлик билан қарши олинмоқда.

Сизнингча, кўп йиллар давомида садоқат билан ўз соҳасида фидокорона ишлаган ходимларни мана шундай тўғридан-тўғри рағбатлантириш тизими бошқа соҳаларда ҳам кенг қўлланилиши керакми? Шаҳарларимизда ёш болаларга йўл ҳаракати қоидаларини боғча ва мактаб давридан амалий ўргатиш келажакдаги аварияларни камайтира оладими? Ўз самимий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Президентнинг ушбу тарихий ҳамда самимий мулоқоти тафсилотларини барча яқинларингиз ва танишларингизга улашинг!

Шавкат МирзиёевОлмазор туманиЙўл ҳаракати хавфсизлигиИчки ишлар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаКеча, 16:57«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлариКеча, 15:078 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишдиКеча, 14:56Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Кеча, 14:46Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиКеча, 14:37Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Кеча, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди