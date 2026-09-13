«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Давлат раҳбарининг Тошкент шаҳри туманлари бўйлаб амалга ошираётган навбатдаги ишчи ташрифи доирасида жамоатчиликнинг катта эътиборини тортган, самимий ва таъсирли воқеа юз берди. Президент Шавкат Мирзиёев Олмазор туманига ташрифи чоғида ёш авлодга «Йўл ҳаракати хавфсизлиги» қоидаларини ўргатишга мўлжалланган махсус инновацион майдонча билан яқиндан танишди. Ушбу амалий жараённи Президентга таништириб, болаларга йўл маданиятини ўргатиш ташаббусини намойиш қилган Ички ишлар бош бошқармасининг ходимаси (подполковник) билан давлат раҳбари ўртасида қисқа, аммо тарихий жонли мулоқот кечди. Ходиманинг кўп йиллик бенуқсон меҳнати ва матонатини қадрлаган давлат раҳбари уни навбатдаги «Полковник» олий офицерлик унвонига тавсия этиш бўйича жойида топшириқ берди. Хўш, Олмазордаги ушбу диққатга сазовор суҳбат қандай кечди, Президент масъул раҳбарларга қандай кўрсатма берди ва нима сабабдан бу воқеа ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда?
«Қаерда ўқигансиз, подполковник қачон бўлгансиз?»: Президент ва ИИБ ходимаси диалоги
Ташриф давомида содир бўлган самимий ва ҳаяжонли савол-жавоб лаҳзалари:
Ташаббуснинг тақдимоти: ИИБ ходимаси мактаб ва боғча тарбияланувчилари учун хавфсиз ҳаракатланишни ўргатувчи янги тизимни жорий этиш режасини давлат раҳбарига баён қилди: «Ўргатишлик амалиётини жорий қилмоқчимиз»;
Таълим ва тажриба: Президентнинг «Қаерда ўқигансиз?» деган саволига ходима: «Ички ишлар вазирлиги академиясини 2005 йилда тамомлаганман», деб жавоб қайтарди;
Муддат ва хизмат: Давлат раҳбарининг унвон муддати бўйича сўровига ходима 2017 йилдан буён подполковник мақомида хизмат қилиб келаётганини билдирди.
«Ташпулатовга тавсия берайлик!»: Кутилмаган юқори эътироф
Ходиманинг қарийб 10 йил давомида подполковник унвонида садоқат билан фидокорона меҳнат қилгани Президентнинг юксак эътирофига сазовор бўлди:
«Полковник олсангиз бўлади»: Давлат раҳбари мамнун кайфиятда: «Ўн йил бўлибди, энди полковник бўлсангиз ҳам бўлади. Ташпулатовга тавсия берайлик. Полковник унвони берайлик», — дея жойидаёқ Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазири Азиз Ташпулатовга кўрсатма бўладиган тавсияни билдирди;
Ҳарбий қасамёдга садоқат: Ушбу юксак ишончга жавобан ИИБ ходимаси қатъият билан: «Ўзбекистон Республикасига садоқат билан хизмат қиламан!», дея жавоб қайтарди;
Давлат раҳбарининг ташаккури: Президент Шавкат Мирзиёев самимий миннатдорлик билдириб, унга масъулиятли касбий фаолиятида улкан муваффақиятлар тилади.
Аёл офицерлар меҳнатига эҳтиром ва соҳадаги рағбат
Олмазордаги ушбу лаҳзалар ички ишлар тизимида хизмат қилаётган минглаб ходимлар учун катта маънавий рағбат бўлди:
Меҳнатнинг қадрланиши: Президентнинг ҳар бир соҳа ходими билан юзма-юз, самимий мулоқотда бўлиши ва кўп йиллик фидокорона меҳнатни шахсан ўзи муносиб баҳолаши давлат сиёсатининг инсонпарвар табиатини кўрсатади;
Йўл ҳаракати хавфсизлигига эътибор: Болалар ва ёшлар ўртасида йўл қоидаларини интерактив майдончаларда амалий ўргатиш тизими йўллардаги бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга;
Аёл ходималар фаоллиги: Ички ишлар тизимида, хусусан соҳанинг энг оғир йўналишларидан бири бўлган ЙҲХХда хотин-қизларнинг олий офицерлик унвонларига кўтарилиши тизимдаги гендер тенглик ва ижтимоий адолат намунасидир.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олмазор туманидаги оддий хизмат бурчини бажараётган ИИБ ходимасига кўрсатган бундай эътибори ва шахсий тавсияси халқ орасида илиқлик билан қарши олинмоқда.
Сизнингча, кўп йиллар давомида садоқат билан ўз соҳасида фидокорона ишлаган ходимларни мана шундай тўғридан-тўғри рағбатлантириш тизими бошқа соҳаларда ҳам кенг қўлланилиши керакми? Шаҳарларимизда ёш болаларга йўл ҳаракати қоидаларини боғча ва мактаб давридан амалий ўргатиш келажакдаги аварияларни камайтира оладими? Ўз самимий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Президентнинг ушбу тарихий ҳамда самимий мулоқоти тафсилотларини барча яқинларингиз ва танишларингизга улашинг!
…