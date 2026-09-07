Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди

·12·Ўзбекистон
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди

Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раҳбариятида жиддий кадрлар ўзгариши ва янги стратегик тайинловлар амалга оширилди. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий бошқарувининг энг муҳим пойдеворига айланган маҳаллабай ишлаш тизимини кучайтириш мақсадида иқтисодиёт ва давлат бошқаруви соҳасида катта тажриба тўплаган икки нафар масъул раҳбар уюшма раисига ўринбосар этиб тайинланди. Мазкур тайинловлар маҳаллаларда молиявий барқарорликни таъминлаш ва кадрлар салоҳиятини мутлақо янги босқичга кўтаришга қаратилгани билан алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Иқтисодиёт ва молия вазирлигидан — Уюшма биринчи ўринбосарлигига

Маҳалла тизимида молиявий механизмларни ривожлантириш учун тажрибали мутахассис танланди:

  • Самандар Садуллаев биринчи ўринбосар: Самандар Садуллаев Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раисининг биринчи ўринбосари этиб тасдиқланди;

  • Молиявий тажриба пойдевори: У мазкур лавозимга қадар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари лавозимида масъулиятли фаолият юритиб келган;

  • Асосий вазифалар: Садуллаев зиммасига маҳаллаларда бизнесни қўллаб-қувватлаш, маҳаллий ташаббусларни молиялаштириш, «маҳалла бюджети» шаклланишини назорат қилиш ва аҳолини тадбиркорликка жалб этиш бўйича иқтисодий дастурларни мувофиқлаштириш вазифалари юкланиши кутилмоқда.

Кадрлар сиёсатидан — маҳалла бошқарувига: Пўлат Бобожонов ўринбосар этиб тайинланди

Уюшма раисининг яна бир ўринбосарлигига давлат хизматини ривожлантириш тизими вакили келди:

  • Пўлат Бобожонов янги лавозимда: Пўлат Бобожонов Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси ўринбосари лавозимига тайинланди;

  • Президент аппаратидаги тажриба: Бобожонов тайинловга қадар Ўзбекистон Республикаси Президентининг кадрлар сиёсати бўйича маслаҳатчиси ўринбосари сифатида масъулиятли лавозимда ишлаб келган;

  • Интизом ва кадрлар танлови: Унинг асосий фаолияти маҳалла институти ходимлари, «маҳалла еттилиги» фаолиятини тизимли баҳолаш, кадрлар захирасини шакллантириш ҳамда қуйи бўғиндаги давлат хизматчиларининг масъулияти ва иш самарадорлигини оширишга йўналтирилади.

Маҳаллалар уюшмасига нима учун олий даражадаги раҳбарлар жалб этилмоқда?

Давлат сиёсатида маҳалла институтига берилаётган эътибор тубдан ўзгармоқда:

  • Маҳалла «еттилиги» ва улкан молиявий оқимлар: Сўнгги йилларда маҳаллаларга миллиардлаб маблағлар тўғридан-тўғри ажратилмоқда — бу эса вазирлик даражасидаги молиявий назорат ва профессионал ёндашувни талаб этади;

  • Ҳудудий муаммоларни жойида ҳал қилиш: Аҳоли мурожаатлари ва ижтимоий масалаларни юқори идораларга чиқармасдан, маҳалланинг ўзида қисқа фурсатда ечиш тизими шакллантирилмоқда;

  • Ижро интизомини мустаҳкамлаш: Президент маслаҳатчиси хизмати ва Молия вазирлигидан келган кадрлар уюшма фаолиятини янада очиқ, шаффоф ва натижадор қилишга хизмат қилиши кўзда тутилган.

Сизнингча, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Президент администрациясидан тайинланган ушбу тажрибали раҳбарлар маҳаллалардаги муаммоларнинг тезроқ ҳал бўлиши ва «маҳалла еттилиги» ишининг жонланишига қандай таъсир кўрсатади? Сиз яшайдиган маҳаллада ҳозирда энг биринчи навбатда қайси муаммоларни ҳал қилиш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувЧегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувБугун, 15:59Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиТошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 15:55Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиПрезидент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиБугун, 15:47Умумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаУмумтаълим мактабларида дутор, миллий рақс ва доира тўгараклари очилмоқдаБугун, 08:33Осмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинОсмондаги бурилиш: Ўзбекистон авиапарк ҳажми бўйича Қозоғистонни ортда қолдириши мумкинБугун, 08:28Ўзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиЎзбекистон “Глобал тинчлик индекси-2026”да катта ютуқни қайд этдиБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари
Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари