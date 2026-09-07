Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раҳбариятида жиддий кадрлар ўзгариши ва янги стратегик тайинловлар амалга оширилди. Мамлакат ижтимоий-иқтисодий бошқарувининг энг муҳим пойдеворига айланган маҳаллабай ишлаш тизимини кучайтириш мақсадида иқтисодиёт ва давлат бошқаруви соҳасида катта тажриба тўплаган икки нафар масъул раҳбар уюшма раисига ўринбосар этиб тайинланди. Мазкур тайинловлар маҳаллаларда молиявий барқарорликни таъминлаш ва кадрлар салоҳиятини мутлақо янги босқичга кўтаришга қаратилгани билан алоҳида аҳамият касб этмоқда.
Иқтисодиёт ва молия вазирлигидан — Уюшма биринчи ўринбосарлигига
Маҳалла тизимида молиявий механизмларни ривожлантириш учун тажрибали мутахассис танланди:
Самандар Садуллаев биринчи ўринбосар: Самандар Садуллаев Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раисининг биринчи ўринбосари этиб тасдиқланди;
Молиявий тажриба пойдевори: У мазкур лавозимга қадар Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазири ўринбосари лавозимида масъулиятли фаолият юритиб келган;
Асосий вазифалар: Садуллаев зиммасига маҳаллаларда бизнесни қўллаб-қувватлаш, маҳаллий ташаббусларни молиялаштириш, «маҳалла бюджети» шаклланишини назорат қилиш ва аҳолини тадбиркорликка жалб этиш бўйича иқтисодий дастурларни мувофиқлаштириш вазифалари юкланиши кутилмоқда.
Кадрлар сиёсатидан — маҳалла бошқарувига: Пўлат Бобожонов ўринбосар этиб тайинланди
Уюшма раисининг яна бир ўринбосарлигига давлат хизматини ривожлантириш тизими вакили келди:
Пўлат Бобожонов янги лавозимда: Пўлат Бобожонов Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси раиси ўринбосари лавозимига тайинланди;
Президент аппаратидаги тажриба: Бобожонов тайинловга қадар Ўзбекистон Республикаси Президентининг кадрлар сиёсати бўйича маслаҳатчиси ўринбосари сифатида масъулиятли лавозимда ишлаб келган;
Интизом ва кадрлар танлови: Унинг асосий фаолияти маҳалла институти ходимлари, «маҳалла еттилиги» фаолиятини тизимли баҳолаш, кадрлар захирасини шакллантириш ҳамда қуйи бўғиндаги давлат хизматчиларининг масъулияти ва иш самарадорлигини оширишга йўналтирилади.
Маҳаллалар уюшмасига нима учун олий даражадаги раҳбарлар жалб этилмоқда?
Давлат сиёсатида маҳалла институтига берилаётган эътибор тубдан ўзгармоқда:
Маҳалла «еттилиги» ва улкан молиявий оқимлар: Сўнгги йилларда маҳаллаларга миллиардлаб маблағлар тўғридан-тўғри ажратилмоқда — бу эса вазирлик даражасидаги молиявий назорат ва профессионал ёндашувни талаб этади;
Ҳудудий муаммоларни жойида ҳал қилиш: Аҳоли мурожаатлари ва ижтимоий масалаларни юқори идораларга чиқармасдан, маҳалланинг ўзида қисқа фурсатда ечиш тизими шакллантирилмоқда;
Ижро интизомини мустаҳкамлаш: Президент маслаҳатчиси хизмати ва Молия вазирлигидан келган кадрлар уюшма фаолиятини янада очиқ, шаффоф ва натижадор қилишга хизмат қилиши кўзда тутилган.
Сизнингча, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳамда Президент администрациясидан тайинланган ушбу тажрибали раҳбарлар маҳаллалардаги муаммоларнинг тезроқ ҳал бўлиши ва «маҳалла еттилиги» ишининг жонланишига қандай таъсир кўрсатади? Сиз яшайдиган маҳаллада ҳозирда энг биринчи навбатда қайси муаммоларни ҳал қилиш зарур деб ҳисоблайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…