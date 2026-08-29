Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йилининг бошланиш санаси маълум қилинди.
Унга кўра, умумтаълим мактаблари, академик лицей ва техникумларда дарслар 2 сентябрдан бошланади.
Олий таълим муассасаларида эса ўқув жараёни босқичма-босқич ташкил этилади. 1-босқич талабалари 7 сентябрдан, юқори курс талабалари учун эса дарслар 14 сентябрдан бошланади.
Шу тариқа, янги ўқув йили бошланишига саноқли кунлар қолди.
…