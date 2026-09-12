Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди

·48·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди

Кузнинг илк ойи мамлакат аҳолиси учун ҳақиқий об-ҳаво сюрпризини ҳозирлаб қўйди. Одатдаги илиқ кунлардан сўнг, яқинлашиб келаётган дам олиш кунларида Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво оқими кескин ўзгариши, ёғингарчилик бошланиши ва ҳароратнинг сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда. Синоптиклар томонидан берилган шошилинч огоҳлантиришга кўра, айниқса, тоғли ҳудудларда вазият жиддий тус олиши — кучли ёмғир ва сел оқимлари хавфи юзага келиши мумкин. Шаҳар шовқинидан қочиб, табиат қўйнига отланишни режалаштирган юртдошларимиз учун ушбу хабар ҳаётий аҳамиятга эга. Хўш, ҳарорат неча даражагача тушиб кетади, кундузги ва тунги салқинлик қандай кечади ҳамда нима сабабдан бу дам олиш кунларини шаҳарда ўтказиш тавсия этилмоқда?

Ҳарорат кескин пасаяди: Кундузи ва тунда қандай об-ҳаво кутилади?

Келгуси дам олиш кунлари республика бўйлаб кузнинг салқин нафаси тўлиқ ҳукмронлик қилади:

  • Кундузги ҳарорат пасайиши: Кундузи термометр кўрсаткичлари +23…+25°C гача пасайиб, охирги кунлардаги илиқ ҳаво ўрнини кузги салқинлик эгаллайди;

  • Салқин тунлар: Тунги вақтларда эса ҳаво ҳарорати +16°C гача тушиши кутилмоқда — бу эса уйқу ва тунги сайрлар вақтида илиқроқ кийинишни талаб этади;

  • Кенг қамровли ёғингарчилик: Ёмғирли булутлар республиканинг кўплаб ҳудудларини қамраб олиб, бир неча кун давом этадиган нам ва салқин муҳитни юзага келтиради.

Тоғли ҳудудларда юқори хавф: Сел келиш эҳтимоли бор!

Табиат қўйнида дам олишни режалаштирганлар учун энг хавотирли сигналлар айнан тоғ ёнбағирларидан келмоқда:

  • Кучли тоғ ёмғирлари: Тоғли ҳудудларда ёғингарчилик текисликларга қараганда анча жадал бўлиши прогноз қилинмоқда;

  • Сел оқимлари хавфи: Ёғиннинг кўплиги сабабли айрим тоғли ва тоғолди ҳудудларида сел оқимлари кузатилиши мумкин — бу эса йўлларнинг ёпилиши, тош кўчиши ва дарёларда сув сатҳининг кўтарилиши хавфини туғдиради;

  • Экспертлар ва қутқарувчилар огоҳлантириши: Мутахассислар тоғларга саёҳат, пикник ёки экстремал сафарларни номаълум муддатга қолдиришни, хавфсизликни биринчи ўринга қўйишни қатъий тавсия этмоқда.

Дам олиш кунлари учун тўғри стратегия: Шаҳарда қолиш маъқул!

Юзага келаётган циклон ва кутилмаган об-ҳаво шароитида мутахассислар дам олишни шаҳар ичида ташкиллаштиришни маслаҳат беради:

  • Ёпиқ масканларни танланг: Кинотеатрлар, кўнгилочар марказлар, музейлар ва шинам қаҳвахоналар бу дам олиш кунларини оила билан мазмунли ўтказиш учун энг хавфсиз ва қулай жойларга айланади;

  • Илиқ кийимларни тайёрлаб қўйинг: Ҳароратнинг кескин алмашинуви шамоллаш ва мавсумий вирусларга мойилликни ошириши мумкин, шу боис мавсумга мос кийиниш муҳим;

  • Сафарларни кечиктириш: Чорвоқ, Бўстонлиқ, Зомин ва бошқа тоғли курорт ҳудудларига режа қилинган дам олиш кунлари саёҳатини кейинги ҳафталарга кўчириш хавфсизлик гаровидир.

Об-ҳавонинг кутилмаган бу ўзгариши режаларга ўз таъсирини ўтказиши мумкин, бироқ огоҳ бўлиш ва хавфсизлик чораларини кўриш дам олиш кунларини беталофат ва хотиржам ўтказиш имконини беради.

Сизнинг бу дам олиш кунлари учун қандай режаларингиз бор эди — об-ҳаво ўзгариши сабабли сафарни бекор қилишга мажбур бўлдингизми? Шаҳар ичида ёмғирли ва салқин кунларни қандай ўтказишни режалаштиряпсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингизни сел хавфи ҳамда ҳарорат тушиши ҳақида огоҳлантириш учун ушбу муҳим хабарни улашинг!

тог ёмғирларисел хавфидам олиш кунларисиноптиклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқдаАжримда ярашиш муддати берилмаслиги мумкин: янги асослар таклиф қилинмоқдаКеча, 21:09Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Кеча, 17:2618 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этилади18 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этиладиКеча, 17:16Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Кеча, 16:191 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкин1 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкинКеча, 11:37Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинКеча, 00:14
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?