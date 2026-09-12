Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Кузнинг илк ойи мамлакат аҳолиси учун ҳақиқий об-ҳаво сюрпризини ҳозирлаб қўйди. Одатдаги илиқ кунлардан сўнг, яқинлашиб келаётган дам олиш кунларида Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво оқими кескин ўзгариши, ёғингарчилик бошланиши ва ҳароратнинг сезиларли даражада пасайиши кутилмоқда. Синоптиклар томонидан берилган шошилинч огоҳлантиришга кўра, айниқса, тоғли ҳудудларда вазият жиддий тус олиши — кучли ёмғир ва сел оқимлари хавфи юзага келиши мумкин. Шаҳар шовқинидан қочиб, табиат қўйнига отланишни режалаштирган юртдошларимиз учун ушбу хабар ҳаётий аҳамиятга эга. Хўш, ҳарорат неча даражагача тушиб кетади, кундузги ва тунги салқинлик қандай кечади ҳамда нима сабабдан бу дам олиш кунларини шаҳарда ўтказиш тавсия этилмоқда?
Ҳарорат кескин пасаяди: Кундузи ва тунда қандай об-ҳаво кутилади?
Келгуси дам олиш кунлари республика бўйлаб кузнинг салқин нафаси тўлиқ ҳукмронлик қилади:
Кундузги ҳарорат пасайиши: Кундузи термометр кўрсаткичлари +23…+25°C гача пасайиб, охирги кунлардаги илиқ ҳаво ўрнини кузги салқинлик эгаллайди;
Салқин тунлар: Тунги вақтларда эса ҳаво ҳарорати +16°C гача тушиши кутилмоқда — бу эса уйқу ва тунги сайрлар вақтида илиқроқ кийинишни талаб этади;
Кенг қамровли ёғингарчилик: Ёмғирли булутлар республиканинг кўплаб ҳудудларини қамраб олиб, бир неча кун давом этадиган нам ва салқин муҳитни юзага келтиради.
Тоғли ҳудудларда юқори хавф: Сел келиш эҳтимоли бор!
Табиат қўйнида дам олишни режалаштирганлар учун энг хавотирли сигналлар айнан тоғ ёнбағирларидан келмоқда:
Кучли тоғ ёмғирлари: Тоғли ҳудудларда ёғингарчилик текисликларга қараганда анча жадал бўлиши прогноз қилинмоқда;
Сел оқимлари хавфи: Ёғиннинг кўплиги сабабли айрим тоғли ва тоғолди ҳудудларида сел оқимлари кузатилиши мумкин — бу эса йўлларнинг ёпилиши, тош кўчиши ва дарёларда сув сатҳининг кўтарилиши хавфини туғдиради;
Экспертлар ва қутқарувчилар огоҳлантириши: Мутахассислар тоғларга саёҳат, пикник ёки экстремал сафарларни номаълум муддатга қолдиришни, хавфсизликни биринчи ўринга қўйишни қатъий тавсия этмоқда.
Дам олиш кунлари учун тўғри стратегия: Шаҳарда қолиш маъқул!
Юзага келаётган циклон ва кутилмаган об-ҳаво шароитида мутахассислар дам олишни шаҳар ичида ташкиллаштиришни маслаҳат беради:
Ёпиқ масканларни танланг: Кинотеатрлар, кўнгилочар марказлар, музейлар ва шинам қаҳвахоналар бу дам олиш кунларини оила билан мазмунли ўтказиш учун энг хавфсиз ва қулай жойларга айланади;
Илиқ кийимларни тайёрлаб қўйинг: Ҳароратнинг кескин алмашинуви шамоллаш ва мавсумий вирусларга мойилликни ошириши мумкин, шу боис мавсумга мос кийиниш муҳим;
Сафарларни кечиктириш: Чорвоқ, Бўстонлиқ, Зомин ва бошқа тоғли курорт ҳудудларига режа қилинган дам олиш кунлари саёҳатини кейинги ҳафталарга кўчириш хавфсизлик гаровидир.
Об-ҳавонинг кутилмаган бу ўзгариши режаларга ўз таъсирини ўтказиши мумкин, бироқ огоҳ бўлиш ва хавфсизлик чораларини кўриш дам олиш кунларини беталофат ва хотиржам ўтказиш имконини беради.
Сизнинг бу дам олиш кунлари учун қандай режаларингиз бор эди — об-ҳаво ўзгариши сабабли сафарни бекор қилишга мажбур бўлдингизми? Шаҳар ичида ёмғирли ва салқин кунларни қандай ўтказишни режалаштиряпсиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингизни сел хавфи ҳамда ҳарорат тушиши ҳақида огоҳлантириш учун ушбу муҳим хабарни улашинг!
…